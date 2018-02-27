Кардиохирурги из Германии изучают опыт Беларуси в проведении операций с использованием 3D-модели

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кардиохирурги из Германии изучают опыт Беларуси по проведению операций с использованием 3D-модели сердца, сообщил журналистам кардиохирург Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Владимир Андрущук, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларусь приехали специалисты из Высшей медицинской школы Ганновера. В частности, им интересен белорусский опыт лечения гипертрофической кардиомиопатии при помощи инновационной технологии, которая предполагает использование 3D-модели сердца. В Германии операций по такой технологии не применяются.

Распечатанная на 3D-принтере модель, которая используется при оперативном вмешательстве, является точным прототипом биологического сердца. 3D-моделирование значительно улучшает пространственное понимание и позволяет представить, где и в каком количестве нужно иссечь миокард. Модель сердца помогает не только определить план предстоящей операции, но и осуществить контроль объема выполненного хирургического вмешательства. Обычно хирурги при таком вмешательстве выполняют операцию на глаз в условиях ограниченной видимости.

По словам хирургов из Ганновера, технология, которую предложили белорусы, инновационная и имеет большие перспективы. Это большой шаг к индивидуализированной хирургии, когда планирование вмешательства происходит с точностью до миллиметра.-0-