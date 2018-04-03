Карьерный форум БГУ позволит преподавателям по-новому взглянуть на процесс обучения - Король

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карьерный форум позволит преподавателям по-новому взглянуть на процесс обучения. Такое мнение высказал журналистам ректор БГУ Андрей Король сегодня на мероприятии "Карьерный форум БГУ: Взаимодействие 3.0", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня невозможно обеспечить практикоориентированность обучения без системной работы с заказчиком кадров. Без взгляда на студентов со стороны мы не можем говорить о том, что образование качественное. Университет должен быть более гибким и подвижным. Поэтому рассчитываю, что форум - это не столько результат здесь и сейчас, сколько тренд, который позволит нашим преподавателям несколько иначе посмотреть на процесс обучения", - отметил Андрей Король.

В этом году на форуме кроме секций "Студентам" и "Компаниям" появилась секция "Координаторам подразделений БГУ", направленная на совершенствование работы подразделений вуза по трудоустройству студентов и взаимодействия с работодателями. "Раньше имели место ярмарки вакансий, презентации компаний-участников форума. А в этом году в форуме принимает участие и вуз. Мы выходим на тот уровень, когда компания может в хорошем смысле слова заказывать выпускника через содержание учебных планов, программ", - сказал он.

Также ректор БГУ подчеркнул важность самообразования. По его словам, можно обеспечить студенту дополнительные предметы, мастер-классы, тренинги, которые будут работать на развитие профессиональных навыков, но гораздо важнее развивать личностные компетенции. Это позволит самостоятельно производить информацию, а не только потреблять.

Карьерный форум "Взаимодействие 3.0" прошел 3 апреля на площадках "Президент-Отеля". В этом году в основу концепции мероприятия положена идея модели "Университета 3.0". Работали три секции. Программа студенческой секции включала мероприятия по формированию у молодежи навыков самопрезентации, прохождения собеседования, составления резюме. Студентам предложили посетить мастер-классы по развитию личностных качеств, пройти экспресс-интервью с работодателями и получить рекомендации по поиску работы. Участниками секции "Компаниям" стали представители БГУ и руководители организаций. Каждая из сторон рассказала об эффективных формах взаимодействия в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов.

Традиционно во время форума развернулась ярмарка вакансий. Более 30 отечественных и международных компаний познакомили студентов со своими вакансиями и предложениями по прохождению практики или стажировки. Организатором форума выступило управление кадров БГУ.-0-

Фото Оксаны Манчук