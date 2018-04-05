Карлюкевич: часть новшеств в законе о СМИ посвящена защите детей от негативного влияния интернета

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть новшеств в законе о СМИ посвящена защите детей от негативного влияния интернета. Об этом заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Немалая часть новшеств посвящена защите детей от негативного влияния интернета и незаконного распространения их личных данных. Отдельно прописано запрещение информации, пропагандирующей самоубийство и побуждающей к нему", - рассказал он.

Министр отметил, что предполагается немало важных новаций, и в том числе изменения и дополнения, касающиеся интернета. В закон о СМИ вводится ряд новых терминов: "сетевое издание", "интернет-ресурс", "владелец интернет-ресурса". К сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники соответственно не будут являться журналистами.

Говоря о необходимости новаций в закон о СМИ, связанных с правовыми отношениями в интернете, Александр Карлюкевич отметил, что сетевые ресурсы несут в массы такую же информацию, как и традиционные газеты, радио или телевидение. При этом обычные СМИ действуют в рамках четко очерченного правового поля, что подразумевает не только право на освещение тех или иных событий, но и определенную социальную ответственность, например, за достоверность распространяемых сведений. "Во всем мире отмечают нерадостную тенденцию: бурное развитие информационных технологий опережает оперативность законодателей, из-за чего деятельность сетевых ресурсов нередко начинает идти вразрез с общественными интересами. Вот этот пробел и пытаются устранить в нашей стране. И не только в нашей. Разработчики законопроекта опирались на опыт множества государств. Кстати, у России и Казахстана, наших партнеров по ЕАЭС, приняты куда более жесткие ограничения в информационной сфере", - сказал министр.-0-

Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов - Карлюкевич "Новый закон призван уравнять всех. Создать одинаковую, равноправную конкурентную среду как для сетевых, так и для всех прочих журналистов", - сказал Александр Карлюкевич.