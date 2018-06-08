Карлюкевич: СМИ активно помогают БОКК продвигать благотворительные идеи

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ Беларуси много рассказывают о деятельности Красного Креста и помогают в распространении гуманитарных ценностей. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В апреле Министерство информации подписало с БОКК соглашение о сотрудничестве, а вскоре был дан старт открытому республиканскому конкурсу на лучшие материалы в СМИ по теме "Красный Крест в Беларуси и мире", посвященного 70-й годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года. "Наша задача - активизировать медиасообщество, чтобы широко информировать о реализуемых Красным Крестом проектах, привлекать внимание общественности к гуманитарным принципам и ценностям, а также развивать гуманитарное субпартнерство, рассказать об организациях, которые участвуют в проектах, - отметил Александр Карлюкевич. - Речь о влиянии на общественное сознание: чтобы люди стали добрее, чтобы благотворительность была нормой для субъектов хозяйствования, деятельности частных партнеров государства и общества".

"Мы провели мониторинг и увидели большое количество публикаций соответствующей тематики в региональных СМИ, на порталах. Думаю, будет большое участие в конкурсе", - добавил министр.

Белорусское общество Красного Креста - крупнейшая в стране гуманитарная организация. Она создана в 1921 году и сегодня состоит из шести областных, Минской городской, дорожной, 158 районных, городских и узловых организаций. Объединяет свыше 350 сотрудников, 17 тыс. волонтеров и 1,25 млн членов.-0-