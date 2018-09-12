Карлюкевич: цифровая трансформация медиапространства меняет журналистику

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая трансформация медиапространства меняет журналистику. Об этом заявил сегодня на полях XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровая трансформация происходит опережающими темпами. Она несет с собой не только новые технологии, но и меняет парадигму журналистики. Информационная сфера находится под мощнейшим влиянием социальных медиа, благодаря которым каждый человек способен влиять на формирование информационной повестки дня. Наряду с позитивными переменами цифровизация медиапространства несет и определенные негативные последствия, отрицательно сказываясь на достоверности, качестве, объективности информационных потоков", - сказал Александр Карлюкевич.

По его словам, традиционные СМИ должны стать мощным объединяющим фактором не просто в борьбе с фейковой информацией и непрофессиональными подходами к освещению серьезной проблематики, но и в обеспечении информационной экологии и информационной защиты личности. "Программа медиафорума - это стремление показать, какие технологии медийного формата Беларусь может привнести в мировое информационное пространство", - отметил министр.

Он подчеркнул, что медиафорум стал площадкой для заключения соглашений. "Есть договоренность, что региональные журналисты из Беларуси приедут на стажировку в московскую редакцию "Комсомольской правды", реализация различных образовательных проектов обсуждается с МТРК "Мир". В эти дни мы продолжаем переговоры с китайским агентством "Синьхуа", которое уже заключило ряд соглашений с ведущими медийными субъектами страны", - резюмировал Александр Карлюкевич.

Как сообщалось, соглашения о сотрудничестве с "Синьхуа" подписали накануне издательский дом "Беларусь сегодня" и международное радио "Беларусь".

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит 11-14 сентября в Минске. В нем принимают участие около 300 человек примерно из 30 стран.-0-