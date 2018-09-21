Карлюкевич: у печатных СМИ всегда будет свой читатель

21 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. У печатных СМИ всегда будет свой читатель, при этом будущее есть прежде всего у изданий с аналитической составляющей. Такое мнение высказал сегодня, отвечая на вопросы студентов во время встречи с преподавательским и студенческим активом Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интернет-издания пользуются в мире все большей популярностью, но у печатных СМИ есть свой читатель, и его немало, - отметил министр информации. - При этом многие печатные СМИ успешно совмещают свою работу и в соцсетях". По мнению Александра Карлюкевича, будущее есть прежде всего у тех печатных изданий, где будет больше аналитики, интересных творческих материалов, оценок авторитетных экспертов. К примеру, сейчас большой популярностью пользуются еженедельники, которые дают объективную оценку ситуации в стране и мире.

Министр информации признался, что его любимым изданием по-прежнему остается газета "Звязда", где он долго проработал. Кроме того, он постоянно читает "СБ. Беларусь сегодня", российскую "Литературную газету" и другие издания.-0-