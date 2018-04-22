22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр информации Александр Карлюкевич во время субботника трудился на малой родине в Пуховичском районе Минской области. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В день субботника Александр Карлюкевич работал в урочище, где похоронены партизаны и мирные жители. На благоустройстве территории вместе с министром трудились председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Сергей Ленковец, председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Пранович, председатель Республиканского совета республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболов" Юрий Шумский, для которого эти места также являются малой родиной.

Участие в субботнике приняли военнослужащие пятой отдельной бригады специального назначения, представители районной организации общественного объединения "Белорусский союз офицеров", работники лесхоза.

По окончании работ Александр Карлюкевич и Юрий Шумский возложили к памятнику погибшим землякам венок.-0-