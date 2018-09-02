Карпенко: абитуриенты готовятся к ЦТ с репетитором больше ради подстраховки

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение к репетитору ради сдачи централизованного тестирования - это только подстраховка со стороны абитуриентов, которые и без того показывают хорошие результаты. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что на качество школьного образования прежде всего влияет то, насколько серьезно настроен сам учащийся, работает ли он над собой. В пример он привел ребят, которые сдают ЦТ на 100 баллов, и это не только выпускники столичных школ, но и дети из регионов, сельских школ. "Это спорный вопрос, когда говорят, что без репетитора нельзя сдать ЦТ. Насколько мы знаем, к репетитору идут те, кто уже показывает определенные результаты. Это такая своеобразная форма подстраховки", - убежден Игорь Карпенко.

Также министр считает, что профессиональная подготовка старшеклассников - полезная практика: даже если молодой человек или девушка в итоге не продолжит учебу по соответствующей специальности, полученные навыки ему или ей пригодятся в жизни. Пример педагогических классов, по словам Игоря Карпенко, показывает неплохие промежуточные результаты такой формы профессиональной подготовки. Но для окончательных выводов, заметил министр, еще рано.-0-