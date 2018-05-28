Карпенко на форуме в Париже озвучил предложения по участию Беларуси в Болонском процессе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства образования Беларуси во главе с министром Игорем Карпенко совершила визит в Париж для участия в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования и в Форуме политики Болонского процесса. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

"Во время своего выступления на пленарном заседании по проблемам реализации Болонского процесса Игорь Карпенко остановился на основных предложениях по участию Беларуси в Болонском процессе, непосредственно связанных с целями устойчивого развития Европы", - рассказали в посольстве.

Белорусская делегация, в состав которой вошли и ректоры ряда ведущих вузов, проведела двусторонние встречи с министрами высшего образования разных стран. Состоялись переговоры с государственным секретарем по исследовательской деятельности Министерства образования, культуры и исследований Молдовы Еленой Белей, заместителем министра образования Азербайджана Фирудином Гурбановым, министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

Прошла также встреча Игоря Карпенко, посла Беларуси во Франции Павла Латушко и членов белорусской делегации с генеральным директором по вопросам высшего образования и занятости Министерства высшего образования исследований и инноваций Франции Бриджит Плато. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области высшего и среднего специального образования и университетской науки, проведены консультации по проектам двусторонних документов о сотрудничестве в данных сферах, озвучено приглашение посетить Беларусь с визитом. По итогам встречи стороны пришли к договоренности о создании дорожной карты конкретных шагов двустороннего белорусско-французского сотрудничества в области образования.

Белорусская делегация провела встречи с представителями ряда высших учебных заведений Франции. Так, состоялись переговоры с руководством Высшей технической школы аэронавтики и автомобилестроения (ESTACA) о перспективах инвестиционного и научно-технического сотрудничества, по итогам которых достигнута договоренность об обмене студентами для прохождения стажировок. Предполагается, что уже в 2018 году пять французских студентов прибудут в Беларусь.

В здании CampusFrance прошла церемония подписания меморандумов между БГУ и Университетом города Бардо, а также между БГУИР и Высшей школой IMT Mines-Ales, что позволит развивать межуниверситетское сотрудничество, а также взаимодействие в научной сфере и в исследовательской области.

Во время визита в Национальный институт восточных языков и цивилизаций (INALCO) были обсуждены перспективы сотрудничества между МГЛУ и INALCO, а также развитие преподавания белорусского языка в ведущем лингвистическом институте Франции.

При посещении Университетской библиотеки языков и цивилизаций (BULAC) ректор МГЛУ Наталья Баранова передала в дар книги о Беларуси, которые, по словам принимающей стороны, будут использоваться французскими студентами, пишущими свои дипломные работы о Беларуси.

Визит белорусской делегации состоялся при содействии посольства Беларуси во Франции и посольства Франции в Беларуси.-0-