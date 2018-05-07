Карпенко: некоторые школы могут дать фору гимназиям

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые школы могут дать фору гимназиям, заявил министр образования Игорь Карпенко, комментируя по просьбе журналистов новации, затронувшие гимназии, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что сегодня школы расположены достаточно компактно, поэтому у каждого ребенка есть возможность посещать учебное заведение, которое находится в шаговой доступности или достаточно близко. Ажиотаж, который подняли вокруг гимназий в Минске, необоснован. В любой столичной школе созданы хорошие условия для обучения ребенка. К тому же некоторые из них могут дать фору гимназиям по качеству образования, добавил он. Если родители все же хотят отдать детей в гимназии, они могут написать заявление в этом учреждении образования. При наличии свободных мест оно будет рассмотрено.

Министр считает, что не стоит лишать детей детства. Вместо того, чтобы вести ребенка в первый класс при гимназии в другом районе, лучше отдать его в школу по месту жительства, и он лишний час поспит. "Когда встанет вопрос профилизации, а это будет в возрасте постарше, он сможет сделать осознанный выбор", - уверен Игорь Карпенко.

Как сообщалось, в Беларуси отменены вступительные испытания для поступления в гимназии на базовом уровне, то есть в пятом классе. Гимназические классы с повышенным уровнем обучения будут исключительно в 10-11-х классах. При этом в любом учреждении образования независимо от его вида возможно изучение предметов на повышенном уровне.

Претендующим на свободные места в 10-11-х классах гимназий, гимназий-интернатов нужно будет сдать два вступительных экзамена из числа учебных предметов, которые здесь изучаются на повышенном уровне. Вступительная кампания будет проводиться с 2 по 12 августа. Школьникам предстоит писать просто диктанты или диктанты с грамматическим заданием, тесты и др. При приеме на свободные места в 10-11-х классах гимназий и гимназий-интернатов, в 6-11-е классы гимназий-колледжей искусств и 11-й класс лицеев заявления нужно подавать с 12 июня по 1 августа.-0-