Карпенко: отмена экзаменов в 5-е классы гимназий обеспечит равнодоступность к качественному образованию

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отмена экзаменов в 5-е классы гимназий обеспечит равнодоступность к качественному общему среднему образованию. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы создаем равные условия для системы общего среднего образования, - сказал Игорь Карпенко. - Мы не просто отменили экзамены в пятый класс гимназий, а предоставили возможность и гимназиям, и школам иметь дополнительные два часа занятий по предметам, которые учреждения образования считают нужными для изучения на повышенном уровне".

Как сообщалось, указ №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них" был подписан 25 января. Он предполагает отмену вступительных испытаний для поступления в гимназии на базовом уровне, то есть в пятом классе. При этом сохраняется проверка творческих способностей у тех учащихся, которые поступают в гимназии-колледжи искусств. В любом учреждении образования независимо от его вида возможно изучение предметов на повышенном уровне.-0-