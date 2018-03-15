Карпенко: создание детского научно-технологического парка будет способстовать ранней профориентации

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание детского научно-технологического парка будет способствовать ранней профориентации одаренной молодежи, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко после вручения паспортов граждан Беларуси талантливым ребятам из Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим выйти на систему ранней профориентации, создав детский научно-технологический парк в Беларуси", - сказал Игорь Карпенко. Школьники из разных регионов смогут приезжать туда и в различных лабораториях пробовать себя по тем или иным видам деятельности. Например, в сфере IT-технологий, мехатроники и робототехники. Таким образом, уже на ранних стадиях учащиеся смогут понять, какое направление деятельности для них наиболее близко.

Планируется также проводить отбор со всей республики талантливых по разным направлениям ребят. Далее с ними в этом научно-технологическом парке будут работать профессионалы высокого уровня. В России такую работу очень активно проводит, например, образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи.

Задачу создать детский научно-технологический парк поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на ІІ Съезде ученых в декабре 2017 года. Министерству образования совместно с Академией наук, облисполкомами и Минским горисполкомом поручено решить этот вопрос до 1 сентября 2018 года.-0-