Карпенко: студотряды - школа профессионального и личностного становления молодых людей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды - это школа профессионального и личностного становления молодых людей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко. Он принял сегодня участие в торжественной церемонии открытия памятного знака, посвященного 55-летию студотрядовского движения Беларуси.

Памятный знак студотрядовскому движению Беларуси открыли в Минске Инициатором возведения памятного знака является первичная организация БРСМ БНТУ. Знак изображает руку строителя, держащую мастерок и дугу радуги.

"Студотряды - это мощная школа жизни, профессионального и личностного становления молодых людей. БРСМ как правопреемник комсомола воплотил все самые лучшие его традиции в делах современной молодежи. Приятно, что студотрядовское движение набирает обороты, все больше вузов включаются в эту работу, а студенты имеют возможность на практике изучить свою будущую профессию, приобщиться к общему делу по строительству сильной и процветающей Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.

По словам министра, ему посчастливилось семь раз поработать в студенческих отрядах. "Я трудился в строительных, сельскохозяйственных студотрядах, на консервных заводах, на уборке овощей и фруктов в Беларуси и за ее пределами. Это определенная атмосфера, студенческая романтика, умение взаимодействовать и работать в коллективе, руководить людьми", - отметил он.

"Сегодня многие из тех, кто находится в руководстве нашей страны, крупных организаций, предприятий, прошли школу студотрядовского движения. До создания комсомола практически не было таких понятий в мире, как молодежная политика, а уж тем более государственная молодежная политика. Конечно, можно по-разному относиться к комсомолу, но есть масса примеров, которые вдохновляют современную молодежь на трудовые и ратные подвиги. Как мы сегодня можем не вспоминать комсомольцев, которые отдали свои жизни за независимость нашей страны в период фашистской оккупации, были в комсомольском подполье, в партизанских отрядах, на фронтах Великой Отечественной войны, восстанавливали народное хозяйство разрушенной страны, а потом поехали на самые передовые стройки для того, чтобы своим трудом внести вклад в развитие родины", - подчеркнул министр.

"Я бы хотел пожелать нашей молодежи, чтобы она не воспринимала сегодняшнюю жизнь сидя в социальных сетях и на диване, а на практике посмотрела, что такое будущая профессия, что такое работа на стройке, в конкретном трудовом коллективе, чтобы себя попробовала в разных видах социальной деятельности. Это все пригодится для будущего развития, становления в качестве лидера", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-

Фото Андрея Покумейко