Карпенко возглавил оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию ВЛКСМ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 6 февраля 2018 года №30р создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Возглавил оргкомитет министр образования Игорь Карпенко.
Республиканскому организационному комитету поручено разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. При необходимости он уполномочен привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-
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