Карпенко заявляет о готовности юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования готово юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В Советском Союзе в свое время эта норма была закреплена. Мы в суверенной Беларуси закрепили норму обязательного базового образования, то есть 9 классов. Сейчас фактически готовы к тому, чтобы юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию", - сказал Игорь Карпенко.

В то же время министр подчеркнул, что Беларусь де-факто уже в этой системе. Сегодня практически нет выпускников учреждений образования, которые бы не имели общего среднего образования. Даже те, кто после 9-го класса, после базового образования идут в систему профтехобразования или среднего специального образования на ряд специальностей, еще ко всему осваивают программу общего среднего образования. "Фактически мы сегодня готовы к тому, чтобы не просто заявить, а уже де-юре закрепить позицию перехода на всеобщее среднее образование", - отметил министр. Соответствующая норма уже заложена в новой редакции Кодекса об образовании.

Переход на всеобщее среднее образование стал одной из главных новаций такого документа, как Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды. Документ обсуждался с профессионалами, с общественным советом по вопросам образования в Беларуси. Концептуальные подходы направлены во все регионы. "Почему мы вообще вышли на педсовет (республиканский педагогический совет, который прошел в августе 2017-го. - Прим. БЕЛТА) с таким документом, как концептуальные подходы к развитию системы образования? Потому что нужна была своеобразная дорожная карта или план действий по совершенствованию системы образования. Понятно, что система сложилась, она устоялась, проверена временем. Но, как и любая система, она должна развиваться с учетом тех изменений, которые происходят вокруг нас", - заявил министр.

По словам Игоря Карпенко, была проведена большая работа на местах в конкретных учреждениях образования, регионах. В том числе это поездки в регионы министра образования, участие в итоговых коллегиях в соответствующих органах управления образованием на местах, встречи с общественными формированиями, например, с Советом ректоров, Советом директоров профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, директорами школ, гимназий.-0-

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