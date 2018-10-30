Картина дня: 100-летие комсомола, штрафы за лишние суммы в жировках и карта осадков

ВЧЕРА

Картина дня. 29 октября

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом БРСМ - современным продолжателем традиций ВЛКСМ - прошла во Дворце Независимости. Президент Беларуси считает необходимым четко определиться с ролью, которую в Беларуси должен играть Белорусский республиканский союз молодежи.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в белорусском обществе всегда высоки запросы на справедливость. Президент во время встречи с активом БРСМ назвал космическую отрасль, ИТ и БелАЭС точками будущего роста страны. Александр Лукашенко не исключил, что 2019 год в Беларуси, который также пройдет под знаком Года малой родины, может быть посвящен озеленению и природе. Президент также рассказал о своей спортивной норме и пообещал поддержку любителям воркаута.

Александр Лукашенко

Комсомолу исполнилось 100 лет.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 1-2 ноября совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Министерство экономики сохраняет прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году не менее чем на 3,5%, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой. Он также рассказал, что программа правительства предусматривает рост экономики Беларуси в 2019-2020 годах выше среднемирового, прирост ВВП должен составлять не менее 4% ежегодно. Очередная миссия МВФ приедет в Беларусь в ноябре.

Правительство предложит кардинальные меры для развития регионов со сложной экономической ситуацией, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, где рассматривается программа деятельности правительства на 2018-2020 годы. В Беларуси предлагают реформировать Министерство промышленности. Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года.

Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна составить Br1025, в декабре 2019-го - Br1100, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с европейскими структурами, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с руководителем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским.

Вступил в силу обновленный Банковский кодекс.

В Беларуси начала действовать административная ответственность за лишние суммы в жировках. Включение лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет, вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Сервис "Яндекс.Погода" начал показывать в Беларуси карту осадков. На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь.

Полоцк и Новополоцк замело первым снегом.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение, на борту было около 190 человек.

Фото из Твиттера Сутопо Пурво Нугрохо

В "Ленкоме" простились с Николаем Караченцовым.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется канцлером.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 октября

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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 30 октября по 1 ноября в Минске.

Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым посетит Беларусь с официальным визитом с 30 октября по 1 ноября. В первый день состоится встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Готовность дорожных служб Беларуси к работе в зимний период". Участие принимают: Леончик Сергей Александрович - заместитель начальника главного управления автомобильных дорог - начальник отдела содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; Лукашенко Олег Иванович - заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".

Международные специализированные выставки "Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2018", а также "Дорожное строительство" пройдут в Минске с 30 октября по 1 ноября.

Центральный ботанический сад в дни осенних каникул с 30 октября по 4 ноября приглашает ребят в волшебный мир сказок народов мира на веселые и познавательные праздники.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 октября

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Международный день экономии. Отмечается в память о первом международном специализированном конгрессе представителей сберегательных банковских институтов (27 - 31 октября 1988 года).

Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического плана действий, подписанного в 1996 году в Стамбуле представителями шести стран региона Черного моря.

Всемирный день городов. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

165 лет назад родился Кибальчич Николай Иванович, русский революционер, изобретатель. Разработал в заключении проект реактивного двигателя. Умер в 1881 г.

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