Картина дня: 100-летие уголовного розыска, Беларусь примет шахматную олимпиаду и Азаренко рассталась с тренером

ВЧЕРА

Картина дня. 4 октября

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси в 2006-2018 годах, награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси (НСУР) до 2035 года должна иметь прикладной характер, заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время заседания круглого стола "Цели, приоритеты устойчивого развития в контексте национальных интересов" по формированию концепции НСУР-2035.

В Беларуси подготовлен проект плана государственной стандартизации на 2019 год на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных организаций.

Правила осуществления лизинговой деятельности совершенствуются в Беларуси. Они утверждены в новой редакции постановлением правления Национального банка от 19 сентября 2018 года №417.

Завершается реализация проекта по выдаче мощности БелАЭС.

Фото из архива

Иркутская область заинтересована в организации на своей территории совместного с Беларусью производства строительных материалов, заявил губернатор области Сергей Левченко на встрече с белорусскими и российскими журналистами. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за I полугодие вырос на 44%.

В Беларуси обновили перечень основных лекарственных средств.

О буднях уголовного розыска, громких делах и престиже профессии рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид.

ФОТОФАКТ: Уголовный розыск отмечает 100-летний юбилей. Аллею из 17 молодых ясеней заложили в Лошицком усадебно-парковом комплексе столицы накануне 100-летия со дня образования белорусского уголовного розыска.

Сотрудники уголовного розыска у мемориала

Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина на Генеральной ассамблее избрана вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

РЕПОРТАЖ: Завершаются работы по восстановлению моста на МКАД в районе Лошицы.

Фильм "Хрусталь" в Беларуси посмотрели более 18 тыс. зрителей.

По данным на утро 4 октября все социальные учреждения Беларуси подключены к отоплению.

РЕПОРТАЖ: В гостях у сибирских белорусов.

Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 5 октября. Однако выходные потеплеет, будет до +20°С и в основном без осадков.

Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов в связи с переходом сопредельных государств на зимнее время. Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад в ночь с 27 на 28 октября.

Граждане Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины. Стали известны подробности крупного ДТП. Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Украине.

Фото Национальной полиции Украины

Брестчанин продал за валюту автомобиль и лишился $10 тыс.

Фотовыставка о спортивных достижениях Беларуси открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Выступает Владимир Макей. Фото из Twitter-аккаунта Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко приняла решение расстаться со своим личным тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

"Цмокi-Мiнск" в 10-й раз подряд выиграли Кубок Беларуси по баскетболу.

Фото БК "Цмокi-Мiнск"

Американские астрономы сообщили о вероятном обнаружении первой экзолуны - спутника у планеты, которая находится за пределами Солнечной системы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 октября

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В 10.00 состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. На заседании будет рассмотрен вопрос "О даче согласия Президенту Республики Беларусь на назначение С.Н.Румаса премьер-министром Республики Беларусь".

Белорусско-китайский форум пройдет во время I Международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая будет организована в Шанхае 5-10 ноября.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О предстоящем визите Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь с 13 по 15 октября 2018 года" (Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архимандрит Сергий - управляющий делами Минской экзархии, протоиерей Федор Повный - настоятель Всехсвятского храма). Начало в 15.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Участие принимают: Павлова Ольга Степановна - заведующая лабораторией артериальной гипертонии государственного учреждения РНПЦ "Кардиология", кандидат медицинских наук, доцент; Пацеев Александр Владимирович - заместитель директора по оргметодработе государственного учреждения РНПЦ "Кардиология".

Заседание по благоустройству и содержанию территорий пройдет в Мингорисполкоме. Начало в 8.00.

Более 120 художников представят свои работы на "Осеннем салоне с Белгазпромбанком", который пройдет в столичном Дворце искусства с 5 октября по 4 ноября. В проекте принимают участие молодые белорусские художники в возрасте от 18 до 40 лет с работами, созданными за последние три года.

Международный праздник поэзии "О Навагрудскі край - мой родны дом...", посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, пройдет в Новогрудке 5-7 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День архивиста.

Всемирный день охраны мест обитания. Учрежден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных мест обитания в Европе (Берн, 19 сентября 1979 года).

200 лет назад родился Зарянко Сергей Константинович, российский живописец и педагог, принадлежавший к Венециановской школе, академик (1843), профессор (1850). С 1856 г. профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Как живописец известен превосходными изображениями интерьеров и портретами. Содействовал развитию белорусского изобразительного искусства. Умер в 1871 г.

75 лет назад родился Дудкевич Валентин Владимирович, белорусский танцовщик, хореограф, заслуженный деятель искусств Беларуси (1986), народный артист Беларуси (1999). С 1961 г. артист балета Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1969 артист балета, педагог-репетитор, режиссер-постановщик, художественный руководитель концертно-эстрадного бюро Белорусской филармонии. С 1986 г. директор и художественный руководитель Государственного ансамбля танца Республики Беларусь. Среди постановок: танцы на основе белорусского народного танцевального творчества "Бульба", "Сельские игры", "Топотуха"; танцевальные миниатюры, связанные с историческим прошлым Беларуси "Евфросиния", "Аве Мария", "Несвижская легенда" (программа "Песня про Зубра") и др.

60 лет назад родилась Горкунова Надежда Геннадьевна, белорусский кинорежиссер, сценарист. Работала на белорусском телевидении, в 1998-2001 гг. в творческом объединении "Телефильм". Разработала в белорусском телевизионном кино направление поэтико-метафорического фильма-портрета, сочетающего художественные средства документалистики и игрового кино: "Доктор Подгайский", "Несыгранная роль", "Звездное небо Витебска". Режиссер-постановщик масштабных телевизионных проектов: концерт памяти В.Мулявина "Молюсь я небу, земле, простору", "Площадь Победы" к 60-летию освобождения Беларуси и др.

110 лет назад родился Льюис Эссен, английский физик-экспериментатор, создатель кварцевых и атомных часов. Умер в 1997 г.

110 лет назад родился Соболев Сергей Львович, российский математик и механик, член-корреспондент (1933), академик АН СССР (1939), Герой Социалистического Труда (1968). С 1957 г. директор Института математики Сибирского отделения АН СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951, 1953, 1986). Награжден золотой медалью им.Ломоносова АН СССР (1989, посмертно). Умер в 1989 г.

75 лет назад родился Шилов Александр Максимович, российский живописец, народный художник СССР (1985), член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ). Автор пластически вытонченных портретов современников: серия портретов советских космонавтов, "Артист М.А.Ульянов", "Солдатская мать" и др.

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