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Картина дня: 100-летие Вооруженных Сил, когда откроется стадион "Динамо" и билеты на "Славянский базар"

Общество 24.02.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 февраля

Торжественная церемония в честь Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Беларуси прошла у монумента Победы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил, а также всех соотечественников с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных Сил Беларуси.

Командно-штабное учение Вооруженных Сил станет главным событием года для белорусских военных, сообщил министр обороны Андрей Равков в интервью корреспонденту БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Во Дворце Независимости прошла экскурсия для суворовцев и представителей Вооруженных Сил.

Во время экскурсии
Во время экскурсии

Андрей Стрелецкий назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 23 февраля.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала перспективы изменения избирательного законодательства Беларуси. Планируется согласовать следующую избирательную кампанию осенью. Более 3 тыс. штатных профсоюзных работников стали депутатами местных Советов, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси со ссылкой на заместителя председателя ФПБ Александра Микшу.

Правительством определен механизм отнесения районов и городов областного подчинения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 февраля 2018 года №142.

Участниками проекта по апробации нормативного финансирования с сентября 2018 года станут все школы Минска, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома по итогам коллегии комитета.

Минский стадион "Динамо" откроется после реконструкции легкоатлетическим матчем между сборными Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива, он состоится 22 июня 2018 года, сообщил на пресс-конференции в Минске председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Завод "БЕЛДЖИ" должен к концу года продавать по 8 тыс. автомобилей в квартал, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Беларусь и Россия могут возобновить переговоры по газу в конце марта, заявил Владимир Семашко.

Владимир Семашко
Владимир Семашко

КОММЕНТАРИЙ: Эксперты прогнозируют 2018 год стабильным, без ярких экономических взрывов.

Прямой рейс Хельсинки-Минск запустят 9 июня.

Утечка из нефтепровода произошла в Ивановском районе, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Продажа билетов на концерты "Славянского базара" началась в Витебске. Финал национального отбора к взрослому и детскому конкурсам "Славянского базара в Витебске" пройдет 17 марта.

Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах Витебской области ночью 23 февраля - 28,9 градуса мороза. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов. ГАИ из-за сильных морозов рекомендует воздержаться от дальних поездок.

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе (призовой фонд - 645 тыс. евро). В поединке второго раунда Ивашко, который находится на 193-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, встречался с 13-й ракеткой планеты - известным швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Илья Ивашко. Фото официального сайта турнира
Илья Ивашко. Фото официального сайта турнира

Медальный зачет Олимпийских игр. Норвежцы не уступают лидерство в медальном зачете зимней Олимпиады-2018.

Йоханнес Тиннес Бё
Йоханнес Тиннес Бё

Команда Швеции победила в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сборная Беларуси в составе Антона Смольского, Романа Елетнова, Сергея Бочарникова и Владимира Чепелина заняла 8-е место.

Во время эстафеты
Во время эстафеты

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко вошла в число кандидатов в комитет спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) на период 2018-2020 годов.

Ирина Кривко
Ирина Кривко

Дарья Домрачева: стараюсь делать хорошо дело, которое очень люблю. Четырехкратная олимпийская чемпионка поделилась своими впечатлениями после церемонии награждения золотыми наградами за победу в эстафете. Белорусским биатлонисткам Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой и Дарье Домрачевой вручены золотые олимпийские медали за победу в эстафете 4х6 км. Ирина Кривко: особенно дорога для меня поддержка брата, который тоже биатлонист.

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева. Третье место у канадки Кэйтлин Осмонд.

Алина Загитова. Фото Getty Images
Алина Загитова. Фото Getty Images

Российские хоккеисты стали первыми финалистами олимпийского турнира. Матч за олимпийскую бронзу состоится 24 февраля, поединок за чемпионский титул пройдет 25 февраля.

Во время матча. Фото IIHF
Во время матча. Фото IIHF

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 февраля

Фестиваль "Великопостные концерты - 2018: возрождаем культурные традиции" пройдет с 25 февраля по 4 марта в Белорусской государственной академии музыки.

24-25 февраля состоится XXII открытый городской конкурс солистов-инструменталистов и фестиваль оркестров "Я играю джаз-2018". Начало в 11.00. Место проведения: Минский государственный Дворец детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).

В зоопарке Минска 24 февраля состоится районный конкурс на лучшую скульптурную композицию из снега и льда, посвященный 80-летию Заводского района, и весенний праздник "Гуканне вясны". Зоопарк украсят около 50 снежных фигур. Начало в 14.00.

24-25 февраля с 9.00 до 17.00 в Партизанском районе Минска (ул. Карвата, 4) пройдет специализированная рыбная ярмарка.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

25 февраля

105 лет назад родился Козлов Алексей Васильевич, Герой Советского Союза (1944). Участник советско-финляндской войны (1939-40). В годы Отечественной войны на фронте с 1941 г. Штурман авиаэскадрильи дальней разведки старший лейтенант Козлов совершил более 250 боевых вылетов, сбил 14 вражеских самолетов. В 1944 г. во время выполнения боевого задания его самолет был сбит. После ампутации ног уволен в запас, был инструктором в авиационном училище. Умер в 1976 г.

125 лет назад родился Ярон Григорий Маркович, российский артист оперетты, режиссер и либреттист, народный артист РСФСР (1940). Умер в 1963 г.

100 лет назад родился Кузнецов Михаил Артемьевич, российский киноактер, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Машенька", "Иван Грозный", "Тарас Шевченко", "Россия молодая" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1986 г.

145 лет назад родился Карузо Энрико, итальянский певец (тенор), крупнейший мастер бельканто. Умер в 1921 г.

75 лет назад родился Харрисон Джордж, британский певец и композитор, участник легендарного квартета "Битлз". Умер в 2001 г.

26 февраля

100 лет назад родился Машеров Петр Миронович, партийный и государственный деятель Беларуси, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), Герой Социалистического Труда (1978). С 1954 г. 2-й секретарь Минского, с 1955 1-й секретарь Брестского обкомов КПБ. С 1959 г. секретарь, с 1962 2-й секретарь, с 1965 1-й секретарь ЦК КПБ. В 1980 г. погиб в автокатастрофе.

80 лет назад родился Проханов Александр Андреевич, российский писатель, публицист. Автор романов "Время полдень", "Вечный город", "Господин Гексоген" и др.

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