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Картина дня: 4 миллиона тонн зерна, прогноз по зарплате на 2019 год и экспорт медуслуг

Общество 09.08.2018 | 07:00

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Картина дня. 8 августа

Рост ВВП Беларуси в 2019 году при целевом сценарии развития экономики прогнозируется на уровне 4,1%. Это предусмотрено проектом прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год.

Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан, исходя из стоимости нефти $60 за баррель, инфляции - 5%.

Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025. Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Червяков на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Белорусские аграрии намолотили более 4 млн т зерна.

Белорусские теннисисты поддержали аграриев во время уборочной.

Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию. Информация об этом опубликована на сайте Россельхознадзора.

Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию деминерализованной молочной сыворотки ОАО "Савушкин продукт".

Фигуранты дела о гибели рядового Александра Коржича на суде признали вину частично. Гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела.

Государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и обращение на рынке некоторых наименований светодиодных светильников-ночников. Небезопасную продукцию выявила инспекция по Минской области и Минску.

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения. МВД выступило с предложением корректировки правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина №972.

Экспорт белорусских медицинских услуг в детской хирургии составляет $120-140 тыс. в год.

За семь месяцев белорусские хирурги прооперировали 86 детей с инородными телами, сообщил главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.

Белорусские хирурги с конца 2017 года провели около 20 операций по лечению нарушений ритма сердца у детей в возрасте 5-6 лет.

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140 лет назад родился Мирович (наст. Дунаев) Евстигней Афиногенович, белорусский режиссер, драматург и педагог, один из основоположников белорусского современного театра, народный артист Беларуси (1940), профессор (1945). Умер в 1952 году.

110 лет назад родился Азончик Александр Семенович, участник партизанского движения в Вилейской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Умер в 1995 году.

60 лет назад заложен новый город Солигорск. Первоначальное название - поселок Новостаробинск. Возводился на месте д.Вишневка в связи со строительством первых в Беларуси калийных комбинатов. В 1963 году получил статус города, с 1965 года - центр Солигорского района.

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