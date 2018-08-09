Картина дня: 4 миллиона тонн зерна, прогноз по зарплате на 2019 год и экспорт медуслуг

ВЧЕРА

Картина дня. 8 августа

Рост ВВП Беларуси в 2019 году при целевом сценарии развития экономики прогнозируется на уровне 4,1%. Это предусмотрено проектом прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год.

Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан, исходя из стоимости нефти $60 за баррель, инфляции - 5%.

Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025. Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Червяков на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Белорусские аграрии намолотили более 4 млн т зерна.

Белорусские теннисисты поддержали аграриев во время уборочной.

Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию. Информация об этом опубликована на сайте Россельхознадзора.

Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию деминерализованной молочной сыворотки ОАО "Савушкин продукт".

Фигуранты дела о гибели рядового Александра Коржича на суде признали вину частично. Гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела.

Государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и обращение на рынке некоторых наименований светодиодных светильников-ночников. Небезопасную продукцию выявила инспекция по Минской области и Минску.

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения. МВД выступило с предложением корректировки правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина №972.

Экспорт белорусских медицинских услуг в детской хирургии составляет $120-140 тыс. в год.

За семь месяцев белорусские хирурги прооперировали 86 детей с инородными телами, сообщил главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.

Белорусские хирурги с конца 2017 года провели около 20 операций по лечению нарушений ритма сердца у детей в возрасте 5-6 лет.

Фонд арендного жилья в Минске в 2018 году пополнят около 200 квартир.

ФОТОФАКТ: Парламентской делегации Японии показали коллекции одежды из льняных тканей.

ФОТОФАКТ: Могилев присоединился к акции "Бегущие города".

Александр Петкевич избран председателем Белорусской федерации настольного тенниса.

Белорусские теннисистки победили на командном юниорском чемпионата Европы в испанском Вальядолиде.

Белорус Виталий Жук стал бронзовым призером в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Экстремальные погодные условия, включая рекордно высокие температуры, засуху и обильные осадки, которые наблюдались в Северном полушарии в первой половине лета, вскоре станут обычным явлением. К такому выводу пришли эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Новые агропромышленные технологии: вклад белорусских ученых в развитие сельского хозяйства" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проекте закона Республики Беларусь "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" (представители Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Социальная защита молодежи: вопросы трудоустройства и занятости".

На участках улиц Ленина и З.Бядули в Минске перекроют движение из-за съемок фильма.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 августа

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140 лет назад родился Мирович (наст. Дунаев) Евстигней Афиногенович, белорусский режиссер, драматург и педагог, один из основоположников белорусского современного театра, народный артист Беларуси (1940), профессор (1945). Умер в 1952 году.

110 лет назад родился Азончик Александр Семенович, участник партизанского движения в Вилейской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Умер в 1995 году.

60 лет назад заложен новый город Солигорск. Первоначальное название - поселок Новостаробинск. Возводился на месте д.Вишневка в связи со строительством первых в Беларуси калийных комбинатов. В 1963 году получил статус города, с 1965 года - центр Солигорского района.

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