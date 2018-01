Картина дня: 5 дополнительных квот на Олимпиаду, какие отметки станут неудами в школе и умерла Нинель Богуславская

ВЧЕРА

Картина дня. 29 января

Тарас Надольный освобожден от должности первого заместителя председателя правления Национального банка Беларуси по соглашению сторон, а также от должности члена правления Национального банка. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Почета за значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции награжден Андре Пейрони. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Повышение позиции в рейтинге Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. 26 января была обновлена классификация ОЭСР по страновым кредитным рискам. В текущей версии классификации позиция Беларуси улучшена - страна переведена в более высокую, шестую группу.

Евросоюз и Беларусь значительно расширили свое сотрудничество. Об этом накануне своего визита в Минск заявил Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Сеть центров поддержки технологий и инноваций планируется создать в Беларуси, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин перед встречей с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Джоном Сэндеджем. Ставки патентных пошлин снижены в среднем на 30%, сообщил Александр Шумилин.

Председателем правления Альфа-Банка назначен Валерий Смоляк.

Белорусские грузовики на ралли-рейде "Дакар-2018" показали себя быстрыми, надежными и неприхотливыми. Об этом говорится в приветственном адресе премьер-министра Андрея Кобякова, который зачитал заместитель премьер-министра Владимир Семашко на торжественном собрании в ДК "МАЗ", где чествовали команду "МАЗ-СПОРТавто". По словам Семашко, успех команды "МАЗ-СПОРТавто" положительно скажется на продажах продукции Минского автомобильного завода.

Закрывать гимназии не планируется, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на итоговом заседании коллегии Министерства образования. Жарко поручил к концу февраля определиться со сроками обучения в учреждениях образования Беларуси. Минобразования планирует привлечь средства Всемирного банка на создание наукоемких лабораторий в вузах, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Отметки 1 и 2 балла в 5-11-х классах белорусских школ переведут в разряд неудовлетворительных. В Беларуси в 2018 году откроется 17 детских садов, рассказал Игорь Карпенко.

Василий Жарко

Умерла заслуженная артистка Беларуси, эстрадная певица Нинель Богуславская.

Инвестиции в лесное хозяйство Беларуси в 2017 году составили Br136 млн, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. Около 38 тыс. га леса посадили в Беларуси в 2017 году.

Минприроды предлагает запретить передвижные и контактные зоопарки в Беларуси.

Могилевский мясокомбинат отправил первую партию говядины в Китай.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме назвала приоритетные задачи для Минска на 2018 год.

Удельный вес крупных розничных сетей в товарообороте Минска составляет около 40%, сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Заполняемость торговых центров Минска превышает 80%, сообщил Андрей Доморацкий. Рынок художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский вернисаж" может быть перенесен на территорию ТЦ "Купаловский". Торгово-развлекательный центр Palazzo на ул. Тимирязева в Минске планируется открыть в 2018 году.

Пилотный проект по строительству жилья для минчан с применением механизма адресного субсидирования планируется реализовать в Смолевичах, сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. Свыше 70 жилых домов планируется построить в Минске в 2018 году.

Безбилетников в городском общественном транспорте с 31 января будут штрафовать на сумму от 0,5 до 1 базовой величины. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс".

Система электронной очереди начала функционировать в пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе.

Туристический потенциал Беларуси впервые презентовали на одной из крупнейших мировых турвыставок New York Times Travel Show-2018, которая состоялась 26-28 января в Нью-Йорке.

Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2018", который состоится 8 мая, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Каталог местных этнических блюд создают в Полоцком районе. Реализовать данный проект в современном формате поможет региональный телеканал "Скиф-Полоцк", совместно с которым специалисты Центра культуры, ориентируясь на полученные этнографические данные, на протяжении года будут посещать местных жителей для создания цикла передач аутентичных блюд местной кухни.

Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара. Турнир в столице Катара, Дохе, будет проходить с 12 по 18 февраля.

Каролин Возняцки возглавила рейтинг WTA после 6-летнего перерыва, Александра Саснович поднялась на 46-е место.

Белорусская спортсменка Ирина Просенцова из Гомеля стала победительницей представительного турнира по современному пятиборью Budapest Indoor International.

Российская баскетболистка Мария Черемисина перешла в команду "Цмокi-Мiнск".

Беларусь получила 5 дополнительных квот на участие в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На Олимпийских играх в Пхенчхане ожидают 2943 спортсмена из 92 стран, что является самым большим числом атлетов в истории зимних Олимпийских игр.

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако российским паралимпийцам разрешено выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Песня "That's What I Like" в исполнении Бруно Марса признана лучшей на 60-й церемонии вручения премии академии звукозаписи США "Грэмми".

Анонсы на 30 января

Первое в 2018 году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится в Минске. Члены Совета сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Минске 6 апреля.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Здоровый образ жизни и мы: модульное обследование Белстата" (Кухаревич Елена Ивановна - заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Решение проблем, связанных с охраной и рациональным использованием водно-болотных угодий", посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий (02.02) (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "Институт Мелиорации" Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь. Профилактика острых респираторных заболеваний и гриппа". Участие в мероприятии примут представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В 14.00 в центре культуры "Витебск" пройдет пресс-конференция по вопросам подготовки и проведения XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Знаменательные даты 31 января

95 лет назад родилась Локштанова Ильза Константиновна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1954). В 1952-90 гг. работала в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди лучших ролей: Зорина ("Брестская крепость" К.Губаревича), Вера Малахова ("Последняя инстанция" Н.Матуковского), Зубрич ("Тревога" А.Петрашкевича) и др.

90 лет назад родился Юрченко Георгий Федорович, белорусский писатель, литературовед, критик. Автор книг литературных пародий и эпиграмм "Немелодичные мелодии", "Распряженный Пегас" и др. Известен и как собиратель народной лексики и фразеологии.

150 лет назад Теодор Уильям Ричардс, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1914). Разработал метод определения атомных масс, с большой точностью определил атомные массы 25 химических элементов. Умер в 1928 г.

125 лет назад родился Пластов Аркадий Александрович, российский живописец, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор картин "Жатва", "Полдень", "Весна", "Юность" и др. Умер в 1972 г.

95 лет назад родился Мейлер Норман, американский писатель и публицист. Автор романов "Нагие и мертвые", "Армии в ночи", "Мэрилин" и др. Умер в 2007 г.

Иудейский праздник - Ту би-Шват.

