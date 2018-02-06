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Картина дня: акцент на интернет-СМИ, электронные ярмарки вакансий и олимпийская форма в продаже

Общество 06.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 5 февраля

Беларусь вошла в топ-20 стран с самыми удобными электронными госуслугами согласно исследованию компании Artezio.

Акцент в работе Мининформа в 2018 году будет сделан на интернет-СМИ, сообщил министр информации Александр Карлюкевич на коллегии ведомства. Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром, заявил министр информации. Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат вещания до 7 ноября 2018 года, сообщил Александр Карлюкевич. Средствам массовой информации следует быть более активными в социальных сетях, такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

Срочные рублевые депозиты физических лиц в 2017 году в Беларуси выросли на 13,2%. Об этом говорится в статистической информации, размещенной на сайте Нацбанка.

СК обращает внимание на появление вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалют, сообщил следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Мохнач. Почти 75% киберпреступлений в Беларуси связаны с хищениями, сообщил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД Владимир Зайцев.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео топ-5 происшествий на границе в 2017 году.

Экспорт белорусской сельхозпродукции возрос на 15% в 2017 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время заседания коллегии Минсельхозпрода. Беларусь планирует получить к 2020 году средний удой молока на корову 6 т.

Правительство утвердило размеры надбавок в 2018 году юрлицам за реализованную сельхозпродукцию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 февраля №90. Выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку молоко, крупный рогатый скот, гречиху, тресту льна-долгунца.

В интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила рассказал о том, чем восхищают его белорусы, найдется ли в багаже место товарам Made in Belarus, почему важна народная дипломатия и какие вопросы международной повестки дня сыграли особую роль в сотрудничестве Беларуси и Эквадора.

Посольство Франции в Беларуси предостерегает от обращений в псевдовизовые центры. На своем интернет-сайте фирма EU Trendz представляется как визовый центр Франции, однако эта организация не имеет ничего общего с отделом виз посольства Франции.

Народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву 5 февраля исполнилось 95 лет.

Леонид Щемелев. Фото из архива
Леонид Щемелев. Фото из архива

Прах мецената белорусского возрождения начала XX века княгини Магдалены Радзивилл перезахоронят 17 февраля на территории костела Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке в Минске.

В Беларуси в 2018 году планируется внедрить новую форму содействия занятости - электронные ярмарки вакансий. Площадкой проведения ярмарок вакансий станет портал государственной службы занятости Республики Беларусь.

Бесплатные часы в фитнес-центрах будут организованы в Минске и областных центрах Беларуси 9-11 февраля.

Полосы для приоритетного движения общественного транспорта предлагается оборудовать на всех минских проспектах, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Рассматривается возможность реализации проекта в два этапа уже с 2018 года.

Фото из архива
Фото из архива

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за получение взятки задержали главного инженера ОАО "Минский завод колесных тягачей".

РЕПОРТАЖ: Главное - людям помочь.

Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома

Сотрудники МЧС помогли освободить собаку, которая застряла в решетке входной двери.

В Бобруйске на потенциально аварийном мосту через реку Березина в районе ОАО "ФанДОК" ограничили движение большегрузов.

Более 10 машин повредили упавшие из-за непогоды деревья в Гомельской области, сообщили в МЧС.

Фото МЧС
Фото МЧС

До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 февраля.

Белорусский атлет Юрий Жуковский завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WAKO Pro весовой категории до 64,5 кг.

Юрий Жуковский с кубком
Юрий Жуковский с кубком

Шесть наград завоевали белорусские борцы на международном турнире категории Гран-при, который завершился в Загребе.

Иосиф Чугошвили на верхней ступени пьедестала. Фото из социальных сетей
Иосиф Чугошвили на верхней ступени пьедестала. Фото из социальных сетей

Белорусская ассоциация спортивной прессы номинировала биатлонистку Дарью Домрачеву на приз World Fair Play Awards имени Пьера де Кубертена.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Определен состав белорусских биатлонисток, которые примут участие в спринтерской гонке на 7,5 км на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортивная форма для олимпийской сборной Беларуси поступила в свободную продажу, сообщил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Владимир Астровский.

В олимпийской деревне в Пхенчхане состоялась церемония открытия стены олимпийского перемирия.

Стена олимпийского перемирия. Фото Ренхап - БЕЛТА
Стена олимпийского перемирия. Фото Ренхап - БЕЛТА

Белорус Михаил Сосунов прошел в украинский "Голос".

Михаил Сосунов
Михаил Сосунов

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 февраля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Юбилейная выставка "Леонид Щемелёв. Живопись" откроется в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

В Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится торжественное открытие выставки "Солнечная вершина".

Конференция "Роль религий в сохранении мира" пройдет в Полоцке. Ежегодно в первую неделю февраля мировая общественность отмечает Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений. Конференция в Полоцке, организатором которой выступает Белорусский фонд мира, посвящена этой теме. В форуме примут участие общественные и религиозные деятели Беларуси, а также студенты Полоцкого государственного университета, слушатели православной Минской духовной академии и католической Гродненской духовной семинарии.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь проходят по 13 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 февраля

540 лет родился Томас Мор, английский гуманист, государственный деятель, один из основоположников утопического социализма, писатель. Автор сочинения "Утопия". Канонизирован католической церковью в 1935 году; в 2000 году объявлен "верховным покровителем" всех политиков и государственных деятелей мира. Умер в 1535 г.

195 лет назад родился Жене Франц, австрийский композитор. Написал ряд комических опер и оперетт. Умер в 1895 г.

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