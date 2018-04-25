Картина дня: акценты в Послании Президента, развитие электронного здравоохранения и где пройдет республиканский "Последний звонок"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля 2018 обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Президент Беларуси заявил, что безопасность страны - в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Беларуси - начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. Александр Лукашенко отмечает рост напряженности и конфронтации в мире, планету захлестнули торговые войны. Задача белорусского государства - быть открытыми для лучшего, цель - расти быстрее других.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заявил о необходимости формировать в стране атмосферу нового бизнес-климата. Беларусь продолжит строить цифровую экономику. Беларусь надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира, также необходимо упреждать ситуацию и обеспечить трансфер идей и "мозгов" в Беларусь, заявил Александр Лукашенко.

Выступает Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Президент требует сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом. Местные дороги приведут в порядок к 2020 году. Президент также сказал, что нужно всесторонне изучить вопрос о сохранении очереди для получивших арендную квартиру. Александр Лукашенко считает возможным вернуться к рассмотрению вопроса предоставления земельных участков в пригородах.

Выступает Александр Лукашенко

Совету Министров и Национальному банку в ближайшие годы необходимо перерасти долговую нагрузку, чтобы оставить будущим поколениям Беларусь без долгов, заявил Александр Лукашенко. Президент поручил внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал избавляться от гиперопеки госпредприятий. Александр Лукашенко поручил Совету Министров провести переаттестацию всех руководителей.

Александр Лукашенко

Лукашенко о конфликте в Сирии: стабилизировать ситуацию в этой стране просто не дают.

Выступает Александр Лукашенко

Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник удостоен в Лондоне награды "Дипломат года".

Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО "Белэнерго", сообщили в Министерстве энергетики.

Евгений Воронов. Фото из архива

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Белшина" задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в МВД.

Фото МВД

В Беларуси создан межведомственный совет по развитию электронного здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

В Беларуси растет количество вакансий, а неполная занятость сокращается, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Средняя зарплата в Беларуси в марте увеличилась до Br926,8.

Практическая конференция-презентация "Рекламные, маркетинговые и PR-возможности ресурсов Белорусского телеграфного агентства" состоится 3 мая 2018 года в 14:30 в рамках XXII Международной специализированной выставки "СМI у Беларусi".

Министерство финансов Беларуси 10 мая проведет аукционы по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпусков №247 и №248 для юридических и физических лиц.

РЕПОРТАЖ: Каждая фотография в альбоме ветерана - маленькая история о пути к Победе.

РЕПОРТАЖ: Белорусские роддома - от партнерских родов до ЭКО.

РЕПОРТАЖ: В конкурсе "Мисс Беларусь" в этом году участвуют необыкновенные девушки.

Площадь загрязнения территории Беларуси цезием-137 со времени аварии на Чернобыльской АЭС сократилась на 19,9 тыс. кв.км, сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Петр Николаенко. На преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в 2019-2020 годах планируется использовать Br1,2 млрд. Вышки в Полесском радиационно-экологическом заповеднике планируется оснастить специальными датчиками.

Около 25,7 млн деревьев высажено в Беларуси во время акции "Неделя леса", которая прошла с 14 по 21 апреля.

Республиканский праздник "Последний звонок" для учащихся 11-х классов учреждений общего среднего образования пройдет 30 мая в "Минск-Арене". Это закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 23 апреля 2018 года №107р.

Белорусские школьники будут учиться по расписанию понедельника в рабочую субботу 28 апреля.

Фото из архива

В Минске 28 человек (из 343 участников) написали "Тотальный диктант" на отлично.

В Могилеве расследуется мошенничество, совершенное через Viber.

Белорусская команда по керлингу Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова одержали три победы на 11-м чемпионате мира среди смешанных пар (дабл-микст) в шведском Эстерсунде.

Определены участники плей-офф чемпионата мира (U-18) по хоккею в сильнейшем дивизионе.

В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек. Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет, сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

На месте происшествия. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сирии для восстановления после войны понадобится $200-300 млрд, заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 апреля

Делегация Европейского союза посетит Минск 25-27 апреля для участия в пятом заседании Координационной группы ЕС-Беларусь. Делегацию ЕС будет возглавлять Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий. В делегацию войдут представители Европейской службы внешних действий и генеральных директоратов Европейской комиссии, ответственных за вопросы европейской политики соседства, энергетики, финансов и таможни.

В МИД Беларуси 25 апреля состоится брифинг для глав дипмиссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, приуроченный к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Клещевые инфекции в Республике Беларусь и меры их профилактики" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "О ходе подготовки и проведении XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" и XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Проведение в Беларуси Международных спортивных соревнований "Игры победителей" среди детей, перенесших онкологические заболевания".

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, на тему: "Обеспечение здоровых и безопасных условий труда".

Пресс-конференция "Ситуация на рынке труда столицы. Весенняя ярмарка вакансий. Охрана труда. О профилактике производственного травматизма и создании безопасных условий труда на предприятиях города" пройдет в Мингорисполкоме. Начало в 10.00.

В 19.00 в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя состоится премьера спектакля "Рамэа і Джульета". Спектакль поставлен Владимиром Савицким по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 апреля

В Республике Беларусь - День чернобыльской трагедии. Общенациональный день скорби.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. По решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно начиная с 2017 года.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Отмечается с 2004 года в государствах - членах СНГ в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года. 20 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую третье десятилетие после трагедии (2006-2016) Десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов.

Международный день интеллектуальной собственности - праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. Объявлен Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в 2002 году. Республика Беларусь является членом ВОИС с апреля 1970 года.

220 лет назад родился Делакруа Эжен, французский живописец и график, глава французского романтизма. Умер в 1863 г.

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