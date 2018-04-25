Картина дня: акценты в Послании Президента, развитие электронного здравоохранения и где пройдет республиканский "Последний звонок"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 апреля 2018, Ср
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.4437
USD 2.0034
RUB 3.2492
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: безопасность - в единстве народа
Президент
Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены - Президент
Президент
Нацбанк сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины года
Экономика
Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года - Минсельхозпрод
Экономика
Лукашенко поручил ежегодно увеличивать долю расходов на социальные нужды
Президент
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Могилеве спасатели провели демеркуризацию ртути
10:55 Происшествия
ФОТО: Бондарь: на культурные проекты в 2017 году госорганизациям оказана спонсорская помощь на Br6,4 млн
10:52 Заголовки новостей
Беляков: в фокусе молодежного воспитания - формирование ценностного фундамента государственника
10:52 Общество
Буквари на 587 языках будут представлены на выставке в Национальной библиотеке
10:49 Культура
"Динамо-Минск" в новом сезоне КХЛ сменит дивизион
10:43 Спорт
Пятерых жителей Минского района судят за угрозу расправой домработнице
10:41 Происшествия
Свыше 100 организаций Минска примут участие в общегородской ярмарке вакансий 26 апреля
10:38 Регионы
Нацбанк сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины года
10:28 Экономика
В Колумбии в результате крупного пожара пострадали 17 человек
10:24 В мире
Оружейный салют был дан в Лондоне по случаю рождения сына у Уильяма и Кейт
10:24 В мире
Объявлен конкурс для назначения стипендий Президента молодым ученым на 2019 год
10:21 Общество
Нацбанк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году
10:19 Экономика
Нацбанк планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования в июне
10:18 Экономика
В Минске организованная группа продала более 1,5 тыс. "серых" смартфонов
10:17 Происшествия
Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года - Минсельхозпрод
10:14 Экономика
Ева Засимаускайте с песней "When we're old" представит Литву на Евровидении-2018
10:09 Культура
ФОТО: Участницы "Мисс Беларусь - 2018" готовятся к фестивалю красоты
10:06 Заголовки новостей
Миссия МВФ посетит Беларусь в июле
09:59 Экономика
Полиция Швейцарии хочет оштрафовать утку за превышение скорости
09:55 Калейдоскоп
КГБ сообщил подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды
09:46 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Год малой родины Год малой родины
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: акценты в Послании Президента, развитие электронного здравоохранения и где пройдет республиканский "Последний звонок"

Общество 25.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 24 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля 2018 обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Президент Беларуси заявил, что безопасность страны - в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Беларуси - начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. Александр Лукашенко отмечает рост напряженности и конфронтации в мире, планету захлестнули торговые войны. Задача белорусского государства - быть открытыми для лучшего, цель - расти быстрее других.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заявил о необходимости формировать в стране атмосферу нового бизнес-климата. Беларусь продолжит строить цифровую экономику. Беларусь надо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира, также необходимо упреждать ситуацию и обеспечить трансфер идей и "мозгов" в Беларусь, заявил Александр Лукашенко.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Президент требует сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом. Местные дороги приведут в порядок к 2020 году. Президент также сказал, что нужно всесторонне изучить вопрос о сохранении очереди для получивших арендную квартиру. Александр Лукашенко считает возможным вернуться к рассмотрению вопроса предоставления земельных участков в пригородах.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Совету Министров и Национальному банку в ближайшие годы необходимо перерасти долговую нагрузку, чтобы оставить будущим поколениям Беларусь без долгов, заявил Александр Лукашенко. Президент поручил внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал избавляться от гиперопеки госпредприятий. Александр Лукашенко поручил Совету Министров провести переаттестацию всех руководителей.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Лукашенко о конфликте в Сирии: стабилизировать ситуацию в этой стране просто не дают.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник удостоен в Лондоне награды "Дипломат года".

Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО "Белэнерго", сообщили в Министерстве энергетики.

Евгений Воронов. Фото из архива
Евгений Воронов. Фото из архива

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Белшина" задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в МВД.

Фото МВД
Фото МВД

В Беларуси создан межведомственный совет по развитию электронного здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

В Беларуси растет количество вакансий, а неполная занятость сокращается, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Средняя зарплата в Беларуси в марте увеличилась до Br926,8.

Практическая конференция-презентация "Рекламные, маркетинговые и PR-возможности ресурсов Белорусского телеграфного агентства" состоится 3 мая 2018 года в 14:30 в рамках XXII Международной специализированной выставки "СМI у Беларусi".

Министерство финансов Беларуси 10 мая проведет аукционы по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпусков №247 и №248 для юридических и физических лиц.

РЕПОРТАЖ: Каждая фотография в альбоме ветерана - маленькая история о пути к Победе.

РЕПОРТАЖ: Белорусские роддома - от партнерских родов до ЭКО.

РЕПОРТАЖ: В конкурсе "Мисс Беларусь" в этом году участвуют необыкновенные девушки.

Площадь загрязнения территории Беларуси цезием-137 со времени аварии на Чернобыльской АЭС сократилась на 19,9 тыс. кв.км, сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Петр Николаенко. На преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в 2019-2020 годах планируется использовать Br1,2 млрд. Вышки в Полесском радиационно-экологическом заповеднике планируется оснастить специальными датчиками.

Около 25,7 млн деревьев высажено в Беларуси во время акции "Неделя леса", которая прошла с 14 по 21 апреля.

Республиканский праздник "Последний звонок" для учащихся 11-х классов учреждений общего среднего образования пройдет 30 мая в "Минск-Арене". Это закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 23 апреля 2018 года №107р.

Белорусские школьники будут учиться по расписанию понедельника в рабочую субботу 28 апреля.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске 28 человек (из 343 участников) написали "Тотальный диктант" на отлично.

В Могилеве расследуется мошенничество, совершенное через Viber.

Белорусская команда по керлингу Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова одержали три победы на 11-м чемпионате мира среди смешанных пар (дабл-микст) в шведском Эстерсунде.

Определены участники плей-офф чемпионата мира (U-18) по хоккею в сильнейшем дивизионе.

В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек. Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет, сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

На месте происшествия. Фото Синьхуа - БЕЛТА
На месте происшествия. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сирии для восстановления после войны понадобится $200-300 млрд, заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 апреля

Делегация Европейского союза посетит Минск 25-27 апреля для участия в пятом заседании Координационной группы ЕС-Беларусь. Делегацию ЕС будет возглавлять Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий. В делегацию войдут представители Европейской службы внешних действий и генеральных директоратов Европейской комиссии, ответственных за вопросы европейской политики соседства, энергетики, финансов и таможни.

В МИД Беларуси 25 апреля состоится брифинг для глав дипмиссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, приуроченный к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Клещевые инфекции в Республике Беларусь и меры их профилактики" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "О ходе подготовки и проведении XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" и XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Проведение в Беларуси Международных спортивных соревнований "Игры победителей" среди детей, перенесших онкологические заболевания".

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, на тему: "Обеспечение здоровых и безопасных условий труда".

Пресс-конференция "Ситуация на рынке труда столицы. Весенняя ярмарка вакансий. Охрана труда. О профилактике производственного травматизма и создании безопасных условий труда на предприятиях города" пройдет в Мингорисполкоме. Начало в 10.00.

В 19.00 в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя состоится премьера спектакля "Рамэа і Джульета". Спектакль поставлен Владимиром Савицким по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 апреля

В Республике Беларусь - День чернобыльской трагедии. Общенациональный день скорби.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. По решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно начиная с 2017 года.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Отмечается с 2004 года в государствах - членах СНГ в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года. 20 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую третье десятилетие после трагедии (2006-2016) Десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов.

Международный день интеллектуальной собственности - праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. Объявлен Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в 2002 году. Республика Беларусь является членом ВОИС с апреля 1970 года.

220 лет назад родился Делакруа Эжен, французский живописец и график, глава французского романтизма. Умер в 1863 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4437 BYN 2.44 BYN 2.447 BYN
USD
2.0034 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2492 BYN 3.237 BYN 3.254 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа
Все видео

Фотоновости

Церемония чествования участников республиканской акции "Меценат культуры Беларуси"
Все фото

Инфографика

Ранние яровые посеяны более чем на 65% площадей Сельскохозяйственные организации Беларуси посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры* на 670,9 тыс. га**, что составляет 65,9% к плану. В том числе по областям.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа
Лукашенко не видит необходимости в укрупнении районов
Лукашенко считает возможным вернуться к вопросу предоставления земельных участков в пригородах
Политика
Михаил Мясникович В Послании Президента предложены пути развития экономики и гражданского общества - Мясникович
Посол Беларуси в Великобритании Алейник удостоен в Лондоне награды "Дипломат года"
Координационная группа ЕС-Беларусь проведет заседание в Минске
Экономика
Фото из архива Нацбанк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году
Нацбанк сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины года
Нацбанк планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования в июне
Происшествия
Фото из архива КГБ сообщил подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды
В Могилеве спасатели провели демеркуризацию ртути
Пятерых жителей Минского района судят за угрозу расправой домработнице
Регионы
РЕПОРТАЖ: Каждая фотография в альбоме ветерана - маленькая история о пути к Победе
Свыше 100 организаций Минска примут участие в общегородской ярмарке вакансий 26 апреля
Молодежная интеллектуальная игра Science Quiz на тему Года малой родины пройдет в Гродно
Спорт
Светлана Сахоненко Паралимпийский спорт дает много возможностей для развития - Сахоненко
"Динамо-Минск" в новом сезоне КХЛ сменит дивизион
Футболисты "Ливерпуля" победили "Рому" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Технологии
Видеофакт: первое видео, опубликованное на YouTube 13 лет назад
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
В Европе появится единая научная лаборатория для развития искусственного интеллекта
Культура
Юрий Бондарь Бондарь: на культурные проекты в 2017 году госорганизациям оказана спонсорская помощь на Br6,4 млн
Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси"
Буквари на 587 языках будут представлены на выставке в Национальной библиотеке
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек
В Колумбии в результате крупного пожара пострадали 17 человек
Оружейный салют был дан в Лондоне по случаю рождения сына у Уильяма и Кейт
Калейдоскоп
По "Ходячим мертвецам" могут снять полнометражный фильм
Полиция Швейцарии хочет оштрафовать утку за превышение скорости
Европейский спутник для мониторинга океанов запустят с космодрома Плесецк
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия