Картина дня: Бабич о поставках нефтепродуктов, белорусские долгожители и когда включат отопление

ВЧЕРА

Картина дня. 26 сентября

Нефтепродукты для промышленных предприятий Беларуси будут поставляться Россией без ограничений в рамках подписанных сторонами индикативных балансов, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич, который с рабочей поездкой посетил Могилев. Углубление интеграции с Беларусью - приоритетная задача России, отметил Михаил Бабич.

Генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник рассказывает о предприятии Михаилу Бабичу

Белорусский опыт противодействия торговле людьми представила на саммите по устойчивому развитию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Нью-Йорке заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина.

Во время форума. Фото Совета Республики

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев возглавил оргкомитет по подготовке совещания о повышении эффективности стройкомплекса.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович принял участие в церемонии прощания с президентом Вьетнама в Ханое.

Министерство спорта и туризма начало работу над подготовкой изменений в законодательство о туризме, главной целью корректировок будет защита прав туристов.

КОММЕНТАРИЙ. Какие изменения ожидают белорусов после принятия поправок в Трудовой кодекс.

В Беларуси проживают 396 человек, которые старше 100 лет, большинство из них - женщины, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. Национальную стратегию в интересах пожилых людей планируется разработать в Беларуси. В Беларуси получателями пенсии являются более 2,5 млн человек.

Самой пожилой минчанке - жительнице Московского района - 106 лет.

Отопление в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не превысит восемь градусов в течение пяти дней, сообщила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси появилась новая вакцина от гриппа - четырехвалетная вакцина "Ваксигрипп Тетра" (Франция).

Фото из архива

Заболеваемость ОРВИ в Беларуси ниже прошлогоднего уровня на 17,3%.

РЕПОРТАЖ: Путь воды в квартиры минчан.

РЕПОРТАЖ: "Мы прислушиваемся к людям" - как частный бизнес развивает торговлю и услуги на селе.

Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами 1905-1906 годов.

Найденные монеты номиналом 10 копеек 1905–1906 гг

По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич взял под личный контроль его расследование.

Таксист привез забытые пассажиром подозрительные сумки в Советское РУВД столицы. Сотрудники управления оцепили периметр здания, эвакуировали людей и вызвали бригаду саперов.

Монгольского чиновника-коррупционера задержали на белорусско-польской границе.

Фото ГПК

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн.

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

Белорус Виктор Кривко и Анна Фролина, представляющая Республику Корею, победили в спринте на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону.

Футболисты БАТЭ до конца года будут играть с траурными повязками в память об ушедшем из жизни председателе правления БАТЭ Анатолии Капском.

Фото ФК БАТЭ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 сентября

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Очередное заседание Совета министров иностранных дел пройдет в Душанбе.

Белорусско-китайский бизнес-форум "Один пояс - один путь: Могилевская область и провинция Цзянсу вместе в будущее" пройдет в Могилеве.

Состоится пресс-тур "День Союзного государства в "Зубренке" в рамках Гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства. Заседание межгосударственной рабочей группы по формированию бюджета Союзного государства на 2019 год" (представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, руководства НДЦ "Зубренок"). Место проведения: НДЦ "Зубренок", Мядельский район, Минская область. Начало в 11.00.

Состоится пресс-тур "I Международная научно-практическая конференция "Молекулярная диагностика-2018" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации). Начало в 8.40.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия белорусских книгоиздателей в 25-м Форуме издателей во Львове".

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Цель устойчивого развития в Беларуси: информационная работа среди детей и молодежи".

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная форуму "Домашнее насилие в Республике Беларусь: проблемы регулирования".

Единый день пассажира пройдет с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день борьбы против бешенства. Проводится по инициативе ряда международных организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Международный день всеобщего доступа к информации. 17 ноября 2015 года ЮНЕСКО приняла резолюцию (38 С/70), в которой 28 сентября был провозглашен Международным днем всеобщего доступа к информации.

100 лет назад родился Григорьянц Армен Багратович, художник театра, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). С 1953 г. главный художник Государственного русского драматического театра Беларуси, с 1962 Белорусского театра им.Я.Купалы. Среди лучших спектаклей: "Амнистия" Н.Матуковского, "Забыть Герострата" Г.Горина и др. Художник кинофильмов "Полесская легенда", "Красные листья". Умер в 1976 г.

215 лет назад родился Проспер Мериме, французский писатель, драматург, историк, археолог и мастер новеллы. Автор романа "Хроника царствования Карла IX", новелл "Коломба", "Кармен", "Голубая комната" и др. Умер в 1870 г.

100 лет назад родился Сухомлинский Василий Александрович, педагог, учитель украинского и русского языков, член-корреспондент АПН РСФСР и СССР, Герой Социалистического Труда. Автор научных трудов по проблемам практической педагогики. Умер в 1970 г.

80 лет назад родился Голобородько Александр Александрович, российский артист театра и кино, народный артист Украинской ССР, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Нейтральные воды", "Инспектор уголовного розыска", "Любимая женщина механика Гаврилова" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977).

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