Картина дня: Беларусь и Китай планируют взаимную отмену виз на срок до 30 дней, тайный пассажир и Мисс Беларусь-2018

ВЧЕРА

картина дня 4 мая

Михаил Мясникович проинформировал, что в июне 2018 года планируется очередной визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами.

Во время встречи Михаила Мясниковича с китайскими журналистами

Финал "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске. Победительницей национального конкурса красоты стала Мария Василевич. В дальнейшем девушка планирует заняться благотворительностью

Мария Василевич

Организации Госкомвоенпрома в первом квартале увеличили экспорт товаров и услуг почти в полтора раза. Об этом сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк по итогам заседания коллегии, где подвели итоги деятельности в первом квартале.

Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси, сообщил китайским журналистам первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.

Фото из архива

Новая версия публичной кадастровой карты разрабатывается в Беларуси, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГУП "Национальное кадастровое агентство" Госкомимущества Андрей Филипенко.

Во время пресс-конференции

Более 100 переговоров провела белорусская делегация во время 13-й Международной сельскохозяйственной выставки SIAM 2018, которая 24-28 апреля прошла в Мекнесе (Марокко), сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, который выступил организатором национальной экспозиции.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук оценил ход реконструкции стадиона "Динамо".

Фото Министерства спорта и туризма

Белорусские детские кардиохирурги впервые в стране выполнили операцию по замене клапана легочной артерии чрескожным доступом через просвет сосуда. Первым пациентом, которому провели такое вмешательство, стал 12-летний мальчик со сложным врожденным пороком сердца.

Во время операции

Национальный аэропорт Минск запускает программу мониторинга качества услуг "Тайный пассажир - 2018". Программа поможет узнать мнения, отзывы и пожелания людей, воспользовавшихся услугами Национального аэропорта.

Фото из архива

Аэропорт Гомеля будет обслуживать новый чартерный рейс в Анталью (Турция).

БЖД предлагает летние маршруты на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей.

Известный футбольный специалист Юрий Вергейчик избран генсекретарем Белорусской федерации футбола.

Шведская академия заявила, что не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 5 мая

Минск открывает летний музыкально-туристический сезон. Афиша мероприятий, которые пройдут по выходным на территории Верхнего города, размещена на сайте Мингорисполкома.

Профсоюзная народная патриотическая акция "Мы - вместе!" стартует в Наровле концертом с участием финалистов республиканского профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси".

6 мая

В Бресте 6-9 мая пройдет международный турнир по бейсболу "Брестская весна-2018", посвященный 73-й годовщине Великой Победы.

Аутентичный народный обряд "Юраўскі карагод" проведут в деревне Погост Житковичского района.

ЗАВТРА

знаменательные даты 6 мая

95 лет назад родился Миткевич Григорий Николаевич, полный кавалер ордена Славы. Отличился 15.08.1944 года в боях за плацдарм на левом берегу р.Висла в Польше; 06.02.1945 при форсировании р.Одер. В бою на территории Германии спас командира взвода, во главе взвода первым достиг линии обороны противника, отбил 3 контратаки, в бою за населенный пункт с 5 бойцами уничтожил 18 гитлеровцев. Умер в 1959 году.

90 лет назад родился Крайний Вася (Василий Антонович), пионер-герой, участник партизанского движения на территории Слонимского района в годы Великой Отечественной войны. Умер в тюрьме в 1944 году.

7 мая

В Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.

255 лет назад родился Понятовский Юзеф Антон, военный и государственный деятель Речи Посполитой, князь, генерал-лейтенант польской армии (1792), маршал Франции (1813). Умер в 1813 году.

185 лет назад родился Брамс Иоганнес, немецкий композитор, пианист, дирижер. Автор симфоний, инструментальных концертов, камерных и вокальных произведений. Умер в 1897 году.

115 лет назад родился Заболоцкий Николай Алексеевич, советский поэт, переводчик. Автор поэмы "Торжество земледелия", сборника "Столбцы", мемуаров "История моего заключения". Умер в 1958 году.

15 лет назад жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.

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