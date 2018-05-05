Картина дня: Беларусь и Китай планируют взаимную отмену виз на срок до 30 дней, тайный пассажир и Мисс Беларусь-2018

ВЧЕРА
картина дня 4 мая
Михаил Мясникович проинформировал, что в июне 2018 года планируется очередной визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао.
Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с китайскими журналистами.
Финал "Мисс Беларусь-2018" прошел в Минске. Победительницей национального конкурса красоты стала Мария Василевич. В дальнейшем девушка планирует заняться благотворительностью
Организации Госкомвоенпрома в первом квартале увеличили экспорт товаров и услуг почти в полтора раза. Об этом сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк по итогам заседания коллегии, где подвели итоги деятельности в первом квартале.
Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси, сообщил китайским журналистам первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.
Новая версия публичной кадастровой карты разрабатывается в Беларуси, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГУП "Национальное кадастровое агентство" Госкомимущества Андрей Филипенко.
Более 100 переговоров провела белорусская делегация во время 13-й Международной сельскохозяйственной выставки SIAM 2018, которая 24-28 апреля прошла в Мекнесе (Марокко), сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, который выступил организатором национальной экспозиции.
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук оценил ход реконструкции стадиона "Динамо".
Белорусские детские кардиохирурги впервые в стране выполнили операцию по замене клапана легочной артерии чрескожным доступом через просвет сосуда. Первым пациентом, которому провели такое вмешательство, стал 12-летний мальчик со сложным врожденным пороком сердца.
Национальный аэропорт Минск запускает программу мониторинга качества услуг "Тайный пассажир - 2018". Программа поможет узнать мнения, отзывы и пожелания людей, воспользовавшихся услугами Национального аэропорта.
Аэропорт Гомеля будет обслуживать новый чартерный рейс в Анталью (Турция).
БЖД предлагает летние маршруты на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей.
Известный футбольный специалист Юрий Вергейчик избран генсекретарем Белорусской федерации футбола.
Шведская академия заявила, что не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году.
СЕГОДНЯ
анонс основных событий 5 мая
Минск открывает летний музыкально-туристический сезон. Афиша мероприятий, которые пройдут по выходным на территории Верхнего города, размещена на сайте Мингорисполкома.
Профсоюзная народная патриотическая акция "Мы - вместе!" стартует в Наровле концертом с участием финалистов республиканского профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси".
6 мая
В Бресте 6-9 мая пройдет международный турнир по бейсболу "Брестская весна-2018", посвященный 73-й годовщине Великой Победы.
Аутентичный народный обряд "Юраўскі карагод" проведут в деревне Погост Житковичского района.
ЗАВТРА
знаменательные даты 6 мая
95 лет назад родился Миткевич Григорий Николаевич, полный кавалер ордена Славы. Отличился 15.08.1944 года в боях за плацдарм на левом берегу р.Висла в Польше; 06.02.1945 при форсировании р.Одер. В бою на территории Германии спас командира взвода, во главе взвода первым достиг линии обороны противника, отбил 3 контратаки, в бою за населенный пункт с 5 бойцами уничтожил 18 гитлеровцев. Умер в 1959 году.
90 лет назад родился Крайний Вася (Василий Антонович), пионер-герой, участник партизанского движения на территории Слонимского района в годы Великой Отечественной войны. Умер в тюрьме в 1944 году.
7 мая
В Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.
255 лет назад родился Понятовский Юзеф Антон, военный и государственный деятель Речи Посполитой, князь, генерал-лейтенант польской армии (1792), маршал Франции (1813). Умер в 1813 году.
185 лет назад родился Брамс Иоганнес, немецкий композитор, пианист, дирижер. Автор симфоний, инструментальных концертов, камерных и вокальных произведений. Умер в 1897 году.
115 лет назад родился Заболоцкий Николай Алексеевич, советский поэт, переводчик. Автор поэмы "Торжество земледелия", сборника "Столбцы", мемуаров "История моего заключения". Умер в 1958 году.
15 лет назад жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.
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