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Картина дня: Белорусско-японский бизнес-форум, как строят станции третьей линии метро и наряды для конкурса "Мисс мира"

Общество 04.10.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 3 октября

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота, а также расширение контактов с японским бизнесом, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на встрече с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураямой. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время Белорусско-японского бизнес-форума.

Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, министр здравоохранения Валерий Малашко
Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, министр здравоохранения Валерий Малашко

Банк развития выдаст кредит до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша.

Функционал белорусских педиатров расширится, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко. В Минске 3-4 октября проходит десятый Съезд педиатров.

Младенческая смертность за январь-август в Беларуси составила 2,4 промилле.

В Национальной школе красоты прошла презентация дизайнерских нарядов, в которых обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич представит страну на конкурсе красоты "Мисс мира-2018".

Мария Василевич демонстрирует национальный белорусский костюм (дизайнер Дарья Мугако)
Мария Василевич демонстрирует национальный белорусский костюм (дизайнер Дарья Мугако)

Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагается увеличить до $200, рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение главы государства.

В финском городе Иматра торжественно открыли мемориальный знак народному поэту Беларуси Янке Купале.

Фото посольства Беларуси в Финляндии
Фото посольства Беларуси в Финляндии

Работы национального конкурса XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2018" оценят международные эксперты.

РЕПОРТАЖ: Как строят станции третьей линии минского метро.

Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября.

Мингорисполком отменил решение по ограничению продажи алкоголя ночью. Также подобное решение отменили в Жлобинском районе.

Оперативники столичной финансовой милиции пресекли деятельность незаконного казино в Минске. Было установлено, что на протяжении трех лет одно из столичных казино под видом спортивных турниров предоставляло азартным гражданам возможность играть в покер с денежными ставками.

Новые технологии защиты деревьев от соли опробуют в Минске.

Лось спровоцировал крупное ДТП в Кобринском районе.

Фото ГАИ Брестской области
Фото ГАИ Брестской области

Белорусская делегация отправилась на III Юношеские Олимпийские игры.

Фото Минспорта
Фото Минспорта

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывал к досрочным парламентским выборам.

МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц туроператора "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 октября

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Пресс-конференция на тему "Белорусский энергетический и экологический форум. Направления инновационного развития топливно-энергетического комплекса Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об особенностях предстоящего форума, планах белорусских энергетиков и экологов по расширению международного сотрудничества, внедрению передовых научных разработок и реализации инновационных проектов расскажут во время пресс-конференции представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента по энергоэффективности Госстандарта, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сохранность документального наследия Беларуси и перспективы развития архивного дела в условиях цифровизации", приуроченная ко Дню архивиста (представители Министерства юстиции Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Национальная экспозиция Республики Беларусь на международной выставке импорта в Шанхае" (Дапкюнас Андрей Вадимович - заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, Садохо Валерий Евгеньевич - директор РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Комарова Евгения Александровна - начальник управления международного сотрудничества РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен", Жиляк Светлана Сергеевна - начальник отдела выставочной деятельности РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен"). Начало в 12.30.

В Минске по 4 октября проходит десятый Съезд педиатров.

Торжественное собрание и городской праздничный вечер, посвященный профессиональному празднику педагогов - Дню учителя, с участием председателя Мингорисполкома А.В.Шорца состоится в 15.00 в Минском городском дворце культуры (ул.Маяковского, 129).

Футболисты борисовского БАТЭ в матче Лиги Европы примут греческий ПАОК. Встреча состоится на поле "Борисов-Арены", начало в 22.00.

Хоккеисты минского "Динамо" в матче чемпионата КХЛ сыграют в гостях у московского "Спартака".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 октября

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Всемирный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

85 лет назад родился Казачков Эдуард Ошерович, белорусский композитор, военный дирижер, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968), заслуженный деятель искусств России (1985). Среди произведений: оперы для детей, музыкальные комедии и сказки, камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения, обработки белорусских народных песен и др.

305 лет назад родился Дидро Дени, французский писатель, философ-просветитель, драматург и издатель. Умер в 1784 г.

85 лет назад родился Желдин Константин Борисович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Грешница", "Адъютант его превосходительства", "Семнадцать мгновений весны" и др.

75 лет назад родилась Чурикова Инна Михайловна, российская артистка театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). С 1973 г. актриса Московского театра "Ленком". Снималась в фильмах "Начало", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ширли-мырли" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии России (1985, 1996).

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