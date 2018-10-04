Картина дня: Белорусско-японский бизнес-форум, как строят станции третьей линии метро и наряды для конкурса "Мисс мира"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 октября

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота, а также расширение контактов с японским бизнесом, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на встрече с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураямой. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время Белорусско-японского бизнес-форума.

Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, министр здравоохранения Валерий Малашко

Банк развития выдаст кредит до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша.

Функционал белорусских педиатров расширится, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко. В Минске 3-4 октября проходит десятый Съезд педиатров.

Младенческая смертность за январь-август в Беларуси составила 2,4 промилле.

В Национальной школе красоты прошла презентация дизайнерских нарядов, в которых обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич представит страну на конкурсе красоты "Мисс мира-2018".

Мария Василевич демонстрирует национальный белорусский костюм (дизайнер Дарья Мугако)

Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагается увеличить до $200, рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение главы государства.

В финском городе Иматра торжественно открыли мемориальный знак народному поэту Беларуси Янке Купале.

Фото посольства Беларуси в Финляндии

Работы национального конкурса XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2018" оценят международные эксперты.

РЕПОРТАЖ: Как строят станции третьей линии минского метро.

Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября.

Мингорисполком отменил решение по ограничению продажи алкоголя ночью. Также подобное решение отменили в Жлобинском районе.

Оперативники столичной финансовой милиции пресекли деятельность незаконного казино в Минске. Было установлено, что на протяжении трех лет одно из столичных казино под видом спортивных турниров предоставляло азартным гражданам возможность играть в покер с денежными ставками.

Новые технологии защиты деревьев от соли опробуют в Минске.

Лось спровоцировал крупное ДТП в Кобринском районе.

Фото ГАИ Брестской области

Белорусская делегация отправилась на III Юношеские Олимпийские игры.

Фото Минспорта

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывал к досрочным парламентским выборам.

МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц туроператора "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 октября

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Пресс-конференция на тему "Белорусский энергетический и экологический форум. Направления инновационного развития топливно-энергетического комплекса Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об особенностях предстоящего форума, планах белорусских энергетиков и экологов по расширению международного сотрудничества, внедрению передовых научных разработок и реализации инновационных проектов расскажут во время пресс-конференции представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента по энергоэффективности Госстандарта, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сохранность документального наследия Беларуси и перспективы развития архивного дела в условиях цифровизации", приуроченная ко Дню архивиста (представители Министерства юстиции Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Национальная экспозиция Республики Беларусь на международной выставке импорта в Шанхае" (Дапкюнас Андрей Вадимович - заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, Садохо Валерий Евгеньевич - директор РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Комарова Евгения Александровна - начальник управления международного сотрудничества РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен", Жиляк Светлана Сергеевна - начальник отдела выставочной деятельности РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен"). Начало в 12.30.

В Минске по 4 октября проходит десятый Съезд педиатров.

Торжественное собрание и городской праздничный вечер, посвященный профессиональному празднику педагогов - Дню учителя, с участием председателя Мингорисполкома А.В.Шорца состоится в 15.00 в Минском городском дворце культуры (ул.Маяковского, 129).

Футболисты борисовского БАТЭ в матче Лиги Европы примут греческий ПАОК. Встреча состоится на поле "Борисов-Арены", начало в 22.00.

Хоккеисты минского "Динамо" в матче чемпионата КХЛ сыграют в гостях у московского "Спартака".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

85 лет назад родился Казачков Эдуард Ошерович, белорусский композитор, военный дирижер, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968), заслуженный деятель искусств России (1985). Среди произведений: оперы для детей, музыкальные комедии и сказки, камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения, обработки белорусских народных песен и др.

305 лет назад родился Дидро Дени, французский писатель, философ-просветитель, драматург и издатель. Умер в 1784 г.

85 лет назад родился Желдин Константин Борисович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Грешница", "Адъютант его превосходительства", "Семнадцать мгновений весны" и др.

75 лет назад родилась Чурикова Инна Михайловна, российская артистка театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). С 1973 г. актриса Московского театра "Ленком". Снималась в фильмах "Начало", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ширли-мырли" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии России (1985, 1996).

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