Картина дня: безвиз для спортивных болельщиков, что выпускники говорят о школе и как реставрируют Красный костел

ВЧЕРА

Картина дня. 29 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подготовку к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Россия и Беларусь союзники и не ищут ни с кем конфронтации, заявил по итогам встречи с Президентом Беларуси Сергей Лавров.

Александр Лукашенко и Сергей Лавров

Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и II Европейских игр. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров. Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Во время подписания

Телефонный разговор между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны. Федеральный канцлер проинформировал Президента Беларуси о тех изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию.

Перспективы развития производства в Беларуси современного железнодорожного подвижного состава обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний "Штадлер" Петером Шпулером. "Штадлер" планирует дополнительно инвестировать в развитие производства в Беларуси около 35 млн евро.

Во время встречи

Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Окончательного решения по тактике изменения цен на топливо пока нет, отметил Владимир Семашко.

Беларусь рассчитывает получить шестой транш ЕФСР до конца второго квартала, сообщил начальник главного управления государственного долга Министерства финансов Беларуси Андрей Белковец.

Белорусский промышленный форум открылся в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место займет XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром".

Открытие форума

За что выпускники говорят школе спасибо? Корреспонденты БЕЛТА спросили у ребят из регионов Беларуси.

Для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались почти 72,7 тыс. абитуриентов.

Систему жилищно-строительных сбережений, которая успешно работает во многих странах Европы, намерены внедрить и в Беларуси. О том, какой она может быть, и перспективах развития жилищного строительства корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

В Беларуси предлагается ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения".

Владимир Колтович. Фото из архива

Индекс развития конкуренции в Беларуси планируется определить к 2019 году.

Около 50 тыс. т нефтепродуктов поставила Беларусь через российские порты в январе-марте текущего года, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 мая 2018 года №400.

Российский политик и легенда бокса Николай Валуев посетил Хойникский район, где попробовал мед с пасеки Полесского заповедника и белорусские сыры.

В Минске появятся парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова.

В Минске будут изменены границы города и Заводского района. Участок 1,48 га, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагается включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли.

Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе "Алкид" под Минском.

РЕПОРТАЖ: "В прежние годы стены "лечили" тем, что было под рукой". Узнали, как реставрируют Красный костел.

В Калинковичском районе поймали нападавшую на подворья "чупакабру" - ею оказалась одичавшая собака.

На пешеходных улицах Гродно устанавливают стилизованные под старину люки с гербом города.

Мировая премьера дебютного полнометражного фильма белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия). Выход фильма "Хрусталь" в Беларуси ожидается в сентябре.

Борисовский БАТЭ одержал вторую победу в розыгрыше EWC по пляжному футболу.

Хоккеисты "Лас-Вегас Найтс" победили "Вашингтон" в первом матче финала Кубка Стэнли.

Запуск первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, состоялся в Баку. В церемонии на Сангачальском терминале принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Киеве застрелили российского писателя, журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко.

При перестрелке в бельгийском Льеже погибли три человека.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 мая

Состоится заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Начало в 11.00.

Состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Перед парламентариями с докладом на тему "О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии" выступит первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Матюшевский В.С. Члены правительства Республики Беларусь ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Начало заседания в 15.00, каб. №500.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Научно-практическая конференция, посвященная цифровой трансформации образования, пройдет на базе Falcon Club Cinema Boutique (пр. Победителей, 20). Пресс-подход к министру образования запланирован в 10.50.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Организация гуманитарного сотрудничества и помощи в Республике Беларусь". Участие принимают: Карлюкевич Александр Николаевич - министр информации Республики Беларусь; Мычко Ольга Викторовна - генеральный секретарь БОКК; Новицкий Виталий Владимирович - помощник министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь - пресс-секретарь; представитель Департамента по гуманитарной деятельности управления делами Президента Республики Беларусь; представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Республиканский праздник "Последний звонок-2018" пройдет с 17.00 по 22.00 ("Минск-Арена" и прилегающая открытая площадка).

XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения на тему "Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры" проходят в Минске 29-30 мая.

V Форум библиотекарей Беларуси "Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности" пройдет с 30 мая по 1 июня в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 мая

Всемирный день без табака. Провозглашен в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания к распространению в мире табакокурения.

У католиков - торжество Пресвятого Тела и Крови Христа.

У православных - Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

70 лет назад родилась Алексиевич Светлана Александровна, белорусская писательница. Автор книг "У войны не женское лицо...", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" и др. По ее сценариям поставлены спектакли и документальные фильмы. Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии Ленинского комсомола Беларуси (1986). Лауреат Нобелевской премии по литературе (2015).

245 лет назад родился Тик Людвиг Иоганн, немецкий поэт, писатель, драматург, переводчик. Умер в 1853 г.

110 лет назад родился Фрид (Фридман) Ян Борисович, российский кинорежиссер. Поставил музыкальные фильмы "Двенадцатая ночь", "Собака на сене", "Дон Сезар де Базан", "Летучая мышь" и др. Умер в 2003 г.

85 лет назад родился Бурков Георгий Иванович, российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Острохарактерный комедийный актер; выступал и в драматических ролях. Снимался в фильмах "Печки-лавочки", "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Подранки" и др. Умер в 1990 г.

45 лет назад родилась Королева Наташа (наст. Наталия Владимировна Порывай), российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России (2004).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-