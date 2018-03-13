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Картина дня: бюджет Союзного государства, золото Паралимпиады и смерть Олега Табакова

Общество 13.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На встрече обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета.

Александр Лукашенко и Григорий Рапота
Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и Высшего госсовета Союзного государства. Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение Высшего государственного совета. Григорий Рапота заявил о необходимости скорейшего утверждения балансов поставок сельхозпродукции между Беларусью и Россией.

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год.

Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением Президента Беларуси проводит проверку Вооруженных Сил.

Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития. Соответствующий указ №105 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

День судебного эксперта установлен в Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Светлана Сахоненко в центре. Фото AP - БЕЛТА
Светлана Сахоненко в центре. Фото AP - БЕЛТА

Белоруска Светлана Сахоненко победила в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения. Светлана Сахоненко после победы рассказала, что в золотом забеге команда сработала безупречно. Глава государства Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали.

Олег Табаков
Олег Табаков

В Москве умер режиссер, актер, народный артист России, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков.

Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%.

Итоги недели на белорусском валютном рынке.

В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br334,76. Данный норматив применяется с 12 марта 2018 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за февраль текущего года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 февраля 2018 года №13 утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии в Беларуси.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси. Торжественная церемония состоялась в музее современной белорусской государственности. Главными героями торжества стали 27 подростков из всех регионов страны и Минска.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Белорусская валютно-фондовая биржа может стать небанковской кредитно-финансовой организацией (НКФО), сообщил председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) Андрей Аухименя. Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами.

Интернет-покупки совершают 44% белорусов, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова. Срок проведения проверки качества товара в уполномоченных ремонтных мастерских по заявке продавца может сократиться до трех дней, это предусмотрено изменениями в законодательство о защите прав потребителей, готовящимися ко второму чтению в Палате представителей Национального собрания.

Правительство утвердило положение о порядке выдачи перевозчикам разрешения на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 7 марта 2018 года №188.

Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро, сообщил директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов на оперативном совещании в Мингориспоокоме. "Белтелеком" планирует в I квартале 2019 года завершить перевод всех абонентов столицы в многоквартирной застройке с медного на волоконно-оптический кабель, сообщил директор филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" Эдуард Белокурский.

В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Двое мужчин разбились насмерть, катаясь 8 марта на снегоходе в Миорском районе. Подробности произошедшего сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. Следователи проводят проверку по данному факту.

По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Огромную коллекцию пивных пробок из 160 стран мира собрал житель Витебска.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта. К концу недели похолодает.

Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного чемпионата Европы (U-21) по настольному теннису, который завершился в Минске.

Белорус Иван Баранчик победил россиянина и претендует на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF.

В международном аэропорту столицы Непала Катманду потерпел крушение пассажирский самолет. После крушения пассажирского самолета в столице Непала спасателям удалось спасти 17 пассажиров.

Всемирно известный модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 марта

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Подготовка республиканских дорог и улично-дорожной сети города Минска к эксплуатации в весенне-летний период" (представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13-14 марта посетит Беларусь.

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 марта с 10.00 до 12.00.

Делегация Минской области по 15 марта примет участие в международной туристической выставке МІТТ-2018 в Москве (Россия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 марта

Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.

80 лет назад родился Тишечкин Николай Петрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1976). Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Самохвальский ("Нестерка" В.Вольского), Папа ("Затюканный апостол" А.Макаенка), Жора Сыч, Новицкий ("Украли кодекс", "Тревога" А.Петрашкевича) и др. Умер в 1993 г.

110 лет назад родилась Пельцер Нина Васильевна, российская артистка балета, заслуженная артистка СССР. Умерла в 1994 г.

110 лет назад родился Раков Николай Петрович, российский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР, профессор Московской консерватории. Умер в 1990 г.

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Динамика валютного рынка Оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2018 года: всего - $11 млрд 038,6 млн*, на внебиржевом валютном рынке - $7 млрд 388 млн, на БВФБ** - $1 млрд 606,9 млн, на наличном валютном рынке - $2 млрд 043,7 млн.
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