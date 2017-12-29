Картина дня: благотворительный праздник во Дворце Республики, новые месторождения нефти и лучшие спортсмены

ВЧЕРА

Картина дня. 28 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения нынешнего, об этом глава государства заявил во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции "Наши дети". В 2018 году в Беларуси должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию образования, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Учащиеся вручили Президенту Беларуси Александру Лукашенко новогодние сувениры, сделанные своими руками, от имени всех детей Беларуси. Подарки были переданы лично главе государства на новогоднем благотворительном празднике, который прошел во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети". Один из подарков - панно "Зимние забавы", второй сувенир - арт-объект "Сказочница".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №468 "Об отражении курсовых разниц в налоговом учете".

Разработка проектов отвода земельных участков под фермерские хозяйства будет бесплатной. Это предусмотрено указом №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Кличеве с Новым годом в рамках акции "Наши дети".

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вручил новогодние подарки учащимся Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района.

Республиканский медицинский клинический центр Управления делами Президента поможет в оздоровлении воспитанников Руденской вспомогательной школы-интерната. Об этом сообщил управляющий делами Президента Виктор Шейман.

В Беларуси в 2018 году расширится география пилотного проекта по апробации нормативного финансирования школ (принцип "деньги следуют за учеником" - средства из бюджета выделяются в зависимости от количества обучающихся), соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1009. Более 390 детсадов будут участвовать в 2018 году в эксперименте по нормативному финансированию, зто предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1010.

В Беларуси открыты два месторождения нефти - Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Оба месторождения расположены в Речицком районе.

Ставки налогов, установленные в белорусских рублях, будут проиндексированы в Беларуси в 2018 году на 7,4%. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам областей и Минска на 2018 год.

Административная процедура по регистрации в электронной форме иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, станет доступной во втором квартале 2018 года, сообщили в МВД.

Кандидатами в депутаты местных Советов 28-го созыва в Беларуси выдвинуто уже более 7,7 тыс. человек. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома.

Безотзывные вклады в белорусских рублях должны стать привлекательнее. Национальный банк отменил рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по новым срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях.

Китайская национальная химико-инжиниринговая компания (CNCEC) может принять участие в конкурсе на строительство азотного комплекса в Беларуси. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече, которую провели посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и генеральный директор департамента международного бизнеса компании CNCEC Ван Лей.

Беларусь и АО "ТВЭЛ" подписали контракт на поставку топлива для строящейся в Островце АЭС.

На международной арене Беларусь стремится решать проблемы, а не создавать их. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на встрече с учениками и преподавателями Рижской белорусской школы имени Я.Купалы и Вильнюсской белорусской гимназии имени Ф.Скорины. Владимир Макей вручил медаль Франциска Скорины директору Рижской белорусской школы.

Анна Иване и Владимир Макей

Белорусские хирурги спасли легкое новорожденного при редкой врожденной патологии, сообщил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики вернулись на родину. Освобожденные из ливийского плена белорусские медики рассказали журналистам подробности их вызволения.

ГАИ рассматривает вопрос о привлечении к ответственности мотоциклистов за шум и езду на одном колесе. Об этом во время прямой линии в Сельской газете рассказал начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк. МВД выступило с инициативой о повсеместном использовании шлагбаумов на железнодорожных переездах.

Необычный флешмоб прошел в Гродно: более 140 автомобилей и 15 мотоциклов выстроили светящийся контур Беларуси на площадке для сдачи экзаменов ГАИ. Фигура из автомобилей стала своеобразным поздравлением с Новым годом от автомобилистов Гродно для всех жителей страны.

Фото сайта АвтоГродно

ФОТОРЕПОРТАЖ: МТЗ устроил шоу "Огнедышащих тракторов".

Ритуал приказа о беспрепятственном пропуске Нового года с востока на запад прошел в Беловежской пуще.

В новогоднюю ночь в Беларуси будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

Что такое Mate Burilado? Тест БЕЛТА о елочных украшениях.

Студентка факультета философии и социальных наук БГУ Каролина Черношей вошла в топ-6 на конкурсе World Miss University и победила в специальной номинации Miss Photogenic. Конкурс проходил с 5 по 21 декабря в Камбодже.

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола.

Лучшей белорусской спортсменкой 2017 года названа Татьяна Петреня (прыжки на батуте), а лучшим спортсменом - фристайлист Антон Кушнир.

Татьяна Петреня и Антон Кушнир

Новые экскурсионные маршруты готовят туроператоры Беларуси для гостей II Европейских игр в 2019 году.

Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 декабря

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоится встреча председателя Палаты представителей Национального собрания РБ В.П. Андрейченко с главой отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь К. Альтерматтом. Начало в 10.00, каб. 235. Прибытие в 9.30.

Театрализованные представления "Новогодние приключения в стране волшебства" будут ежедневно проходить возле минской ратуши до 5 января. Начало сеансов запланировано на 17.00 и 20.30, длится красочное действо около получаса. Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в игровых программах и совершить путешествие в сказку.

В Минске по 6 января пройдет духовно-просветительский Рождественский фестиваль "Радость" с программой для взрослых и детей. Фестиваль благотворительный, вход на все мероприятия свободный.

Рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш" проходит в Минске по 15 января. Традиционно главными ярмарочными площадками стали Октябрьская площадь и территория у Дворца спорта по пр. Победителей. Здесь можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн, организована продажа сувениров с символикой 2018 года, подарков, художественных изделий и товаров народного творчества.

Хоккеисты минского "Динамо" в матче чемпионата КХЛ примут СКА из Санкт-Петербурга. Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 19.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 декабря

110 лет назад родился Златогоров (наст. Гольдберг) Павел Самойлович, белорусский и российский режиссер оперы, заслуженный артист Беларуси (1940), заслуженный артист России (1947). В 1934-42 гг. режиссер (с 1939 г. главный режиссер) Государственного театра оперы и балета Беларуси. Поставил на белорусской сцене оперы "Риголетто" Дж.Верди, "Тоска" и "Чио-Чио-сан" Дж.Пуччини, "Евгений Онегин" П.Чайковского и др. Умер в 1969 г.

90 лет назад родился Оссейн Робер, французский актер и режиссер театра и кино. Снимался в фильмах "Приговор", "Анжелика маркиза ангелов", "Анжелика и король". Поставил фильмы "Я убил Распутина", "Отверженные".

90 лет назад родился Савостюк Олег Михайлович, народный художник РСФСР, график, действительный член РАХ.

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