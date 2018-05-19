Картина дня: большие дела для малой родины, какие перемены нужны хоккею и Наталья Водянова в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 18 мая

Подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао и развитие белорусско-китайских отношений в целом обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. Заместитель Председателя КНР Ван Цишань совершит официальный визит в Беларусь в конце мая текущего года. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым подвергнуть ревизии отношения Беларуси с Эквадором, об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернандой Эспиносой Гарсес. Эквадор хочет подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС.

Во время встречи

Ситуация на предприятиях Оршанского района улучшилась, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Витебскую область.

Андрей Кобяков

РЕПОРТАЖ: Большие дела для малой родины - ПРООН помогает действовать вместе.

Беларусь выбрала поставщика оборудования и ПО для изготовления биометрических документов. Выдачу биометрических документов предполагается начать в 2019 году.

Водители смогут проверить количество набранных штрафных баллов в специальном приложении.

Фото из архива

Индия прекратила антидемпинговое расследование в отношении ОАО "Нафтан".

В Беларуси установлены квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019-2021 годах суммарной электрической мощностью 132,7 МВт, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова посетила офис компании - резидента Парка высоких технологий "Айдиономикс Диджитал".

Наталья Водянова во время посещения ПВТ

МВД завершило подготовку концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Беларуси

Контрабандисты за два года вывезли из Беларуси в Польшу калийные удобрения на 3,6 млн, сообщили в Следственном комитете.

ФОТОФАКТ: На Минск обрушилась гроза.

Во время грозы в Минске

Жителя Барановичского района убило молнией.

График отключения горячей воды в Минске в июне.

Около 3,5 тыс. балконов планируется отремонтировать в Минске до конца года.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На аэродроме Липки исполнилась мечта Виолетты Банкович.

Известный белорусский специалист Юрий Альберс назначен главным тренером сборной Беларуси по биатлону.

Какие перемены нужны в белорусском хоккее? Разобраться в этом вопросе и обозначить болевые точки попытались корреспондент БЕЛТА Александр Новиков и журналист "СБ. Беларусь сегодня" Сергей Канашиц.

Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Казахстане на чемпионате мира 2019 года в группе А дивизиона I. Такое решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Копенгагене.

"Д" - значит Диего! Брестская художница создала постер, посвященный Марадоне в брестском "Динамо".

Диего Марадона. Фото из архива

Гимнастка Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при в израильском Холоне.

Новое правительство РФ: Шувалов, Дворкович и Рогозин ушли, Голикова и Гордеев вернулись.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 мая

Встреча-диалог министра образования Игоря Карпенко с участниками XI Национального детского форума "Лидеры Беларуси: наш вклад для малой родины" состоится 19 мая в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Начало в 10.00.

Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары привезут в Минск из Знаменского синодального собора Нью-Йорка. В Свято-Духовом кафедральном соборе святыня будет находиться 19 мая с 18.00 до 22.00 и 20 мая с 6.00 до 15.00. Планируется, что встречу мощей возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Затем святыня отправится в Свято-Елисаветинский монастырь (храм в честь иконы Божией Матери "Державная"). Верующие смогут поклониться ей с 17.00 20 мая до 21.00 22 мая.

На территории Верхнего города состоятся мероприятия летнего музыкально-туристического сезона. 19 мая с 14.00 до 16.00 для посетителей Троицкого предместья во дворике дома по ул. Богдановича, 11 будет играть концертный оркестр "Немига".

В музее "Лошицкая усадьба" (пр. Чижевских,10) 19 мая пройдут "Майские музыкальные вечера".

Фестиваль бега и активного образа жизни "Семейный Бегопарк" состоится 19 мая в Лошицком парке с 10.00 до 15.00. Центральным событием станет благотворительный легкоатлетический пробег "Крылья Ангелов". Участникам предложат разные дистанции: 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих бегунов).

Региональный этап конкурса международного технологического конкурса Imagine Cup среди стран СНГ состоится 19 мая в Минске. Победитель этого этапа конкурса получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз - $100 тыс. на дальнейшее развитие своего проекта.

Пионерский фест "Взгляни на нас по-новому" пройдет 19 мая в Центральном детском парке им. М.Горького в Минске.

В парке им. 900-летия Минска (ул. Ташкентская, 33) 19 мая состоится районный спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта. Начало в 11.00.

В Национальном художественном музее Беларуси в "Ночь музеев" 19 мая будет работать 14 площадок. С 19.00 до 2.00 Художественный музей кардинально преобразится, а все его залы наполнятся новыми идеями. Цвет станет обликом каждой из 14 площадок и останется запоминаемым образом каждой части обширной программы: здесь пройдут лекции, инсталляции, перформансы и будет звучать музыка.

Национальный исторический музей РБ присоединится 19 мая к международной акции "Ночь музеев" в 13-й раз. Начало в 19.00.

В "Ночь музеев" 4 арт-площадки Минска будут работать по принципу культурного обмена.

"Ночь музеев" пройдет 19 мая на "Линии Сталина".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 мая

Православный праздник Жировичской иконы Божьей Матери, одной из главных христианских святынь Беларуси.

Иудейский праздник - Шавуот - праздник дарования Торы.

У католиков - Пятидесятница (Сошествие Святого Духа).

Всемирный день метрологии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. В 1875 году в Париже полномочными представителями 18 стран мира была подписана Международная метрическая конвенция "для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы".

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Всемирный день пчел.

130 лет назад родился Зиновьев Николай Михайлович, советский художник, один из крупнейших мастеров палехской миниатюры, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. Участвовал в восстановлении фресок Успенского собора Московского Кремля, росписи дворцов пионеров в Ленинграде, Ярославле. Умер в 1979 г.

110 лет назад родился Стюарт Джеймс, американский киноактер. Снимался в фильмах "С собой не унесешь", "Веревка", "Человек, который слишком много знал" и др. Умер в 1997 г.

80 лет назад родился Васильев Игорь Алексеевич, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (2003). Снимался в фильмах "Строится мост", "Трактир на Пятницкой", "Бабий Яр" и др. Умер в 2007 г.

70 лет назад родился Веллер Михаил Иосифович, российский писатель. Автор романов "Приключения майора Звягина", "Самовар", "Жестокий", книги публицистики "Великий последний шанс".

60 лет назад родился Гуськов Алексей Геннадьевич, российский киноактер, продюсер, народный артист Российской Федерации (2007). Снимался в фильмах "Классик", "Граница. Таежный роман", "Мусорщик" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002).

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года в поддержку Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года.

90 лет назад родился Козел Иван Васильевич, белорусский драматург. Среди произведений: драма "Папараць-кветка", пьеса "Канчане - суседзі мае" и др. Умер в 1970 г.

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