Картина дня: большой белорусский день в Грузии, 75-летие Хатынской трагедии и Александр Глеб снова в БАТЭ

ВЧЕРА

Картина дня. 22 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с официальным визитом Грузию. Беларусь и Грузия за последние годы сумели заново воссоздать двусторонние отношения, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Тбилиси на переговорах в расширенном составе с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. По итогам переговоров лидеров двух стран подписан договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили по завершении официальных переговоров посетили коньячный завод в Тбилиси. Президент Беларуси подарил Президенту Грузии малогабаритный трактор BELARUS-152.

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили

Около 30 документов и деловых контрактов подписано на грузинско-белорусском бизнес-форуме в Тбилиси. Производство белорусских электробусов может быть создано в Тбилиси. Концерн "Белнефтехим" открыл торговый дом в Тбилиси. Беларусь и Грузия обсудят тематику создания совместных предприятий по переработке молока и мяса. Банк развития Беларуси уже работает с тремя контрактами по поставке белорусской продукции в Грузию. Беларусь и Грузия готовят проект соглашения о взаимном признании документов об образовании.

РЕПОРТАЖ: По красивейшим местам Грузии: чем привлекает страна душевных тостов и величественных гор.

Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь". Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе "Хатынь". Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Срок безвизового пребывания в Беларуси может быть увеличен до 10 дней до конца 2018 года, сообщил заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич. В Беларуси может быть создана единая безвизовая зона в Брестской и Гродненской областях.

Белорусы смогут посетить Албанию без визы с 1 апреля по 31 октября 2018 года.

Рабочую группу по урегулированию вопросов автоперевозок создадут при Совете по развитию предпринимательства.

Утвержден порядок и условия создания структурных подразделений в государственных органах Беларуси.

Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08".

МНС будет пресекать попытки перевозчиков получать прибыль с помощью сервисов по поиску попутчиков, в том числе с использованием сайта BeepCar.ru.

Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2017 года в области качества.

Развитие парка "Великий камень" обсудили в Китае белорусские парламентарии.

Холдинг "Гомсельмаш" откроет сборочное производство зерноуборочных комбайнов в Башкортостане.

Фото с сайта "Гомсельмаш"

"Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах - VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом. Предусмотрен выпуск 16 различных типов карт широкого ценового диапазона, разработанных на основе исследований предпочтений групп туристов.

Международный пасхальный фестиваль "Радость" открылся в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители семи стран принимают участие в пасхальном фестивале "Радость".

Центр экологических решений в преддверии Пасхи и Радоницы активизировал кампанию по призыву людей отказаться от искусственных цветов, сообщила пресс-секретарь некоммерческого учреждения Ольга Астапович.

До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта. В Беларуси в выходные немного потеплеет.

Известный белорусский футболист Александр Глеб перешел в борисовский БАТЭ.

Александр Глеб. Фото ФК БАТЭ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $7,9 млн

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения.

Фото EPA

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 марта

Второй этап реализации билетов на "Славянский базар в Витебске" начинается 23 марта. На втором этапе продаж станут доступны билеты на все проекты в Летнем амфитеатре. Полная программа "Славянского базара" будет объявлена в начале апреля.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Крупнейший смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения. О подготовке и проведении XXV международной специализированной выставки "Здравоохранение Беларуси 2018" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Благоустройство городов и населенных пунктов Беларуси".

Международная научная конференция "Белорусская историческая литература: жанры, характеры, проблемы" пройдет в НАН Беларуси. Организатор - Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН.

Выставка художественных голограмм "Голография-2018. Минск. Просвещение. Познание. Прогресс" проходит в Национальной библиотеке Беларуси.

В Брестской области 23 марта стартует областной патриотический проект "Марафон мужества". Первый этап проекта посвящен 75-летию хатынской трагедии. Его участниками станут пионеры, активисты БРСМ, учащиеся кадетских классов средней школы №35 Бреста. Первую остановку они сделают в деревни Степанки Жабинковского района.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 марта

Всемирный день борьбы против туберкулеза. Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии микобактерии (возбудителя) туберкулеза.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 г.

110 лет назад родился Глебов Алексей Константинович, скульптор, народный художник Беларуси (1955). Один из организаторов Объединения молодежи Ассоциации художников революции в Витебске в 1928 г. Работал в области станковой и монументальной скульптуры. Мастер тематической композиции, батального и анималистического жанров, портрета. В 1930-40-е годы участвовал в оформлении интерьера Дома правительства и Дома офицеров в Минске. Автор портретов деятелей культуры и искусства, современников. Лауреат Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 1968 г.

85 лет назад родился Лосев Константин Иванович, белорусский и российский певец, заслуженный артист Беларуси (1982). С 1957 г. работал в музыкальных театрах России и Украины. В 1970-93 гг. солист Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. На белорусской сцене создал более 40 разноплановых образов в опереттах классического и национального репертуара. Среди них: Никита ("Холопка" Н.Стрельникова), Степан Крыницкий, Дмитрий ("Павлинка", "Поет "Жаворонок" Ю.Семеняко) и др.

160 лет назад родился Ланге Николай Николаевич, русский ученый-психолог, один из создателей экспериментальной психологии в России. Умер в 1921 г.

115 лет назад родился Бутенандт Адольф, немецкий химик-органик и биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1939). Впервые выделил в чистом виде и синтезировал ряд половых гормонов (эстрон, тестостерон, прогестерон). Умер в 1995 г.

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