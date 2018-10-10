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Картина дня: борьба с терроризмом, прогноз по росту экономики и база данных многодетных семей

Общество 10.10.2018 | 07:00

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Картина дня. 9 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве. Вместе с Президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства выступит на пленарном заседании форума. Заседание будет предварять личная встреча лидеров двух стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером заявил, что поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем. Минский формат переговоров по Украине остается очень важным, заявил журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Александр Лукашенко и Томас Гремингер
Александр Лукашенко и Томас Гремингер

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о дружбе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и общих корнях с его заместителем Владимиром Воронковым. Эти аспекты были отмечены на встрече главы белорусского государства с заместителем Генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН. Заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков в интервью журналистам констатировал, что активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна.

Использование экстремистами информационных технологий - один из опасных вызовов для человечества. На это обращается внимание в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которое на открытии форума зачитал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Беларусь следует в общем русле глобальной и национальной безопасности, а также всегда будет вносить свой посильный вклад в решение мировых и региональных проблем, заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Станислав Зась
Станислав Зась

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает к выработке новых подходов в борьбе с терроризмом с использованием информационно-коммуникационных технологий, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. ООН предлагает создать стратегическую коалицию для адекватного ответа терроризму, заявил заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Компетентным органам необходимо перевести в режим реального времени информационный обмен о миграционной ситуации, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Беларуси остается стабильной и контролируемой, но страна сталкивается с характерными внешними вызовами и угрозами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху". Беларусь служит надежным форпостом для международных партнеров в выявлении иностранных боевиков-террористов в пассажирских и миграционных потоках. Справиться с вызовами терроризма можно только при самой тесной координации действий на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Владимир Макей
Владимир Макей

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики". По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 4%, в 2019-м - на 3,1%.

Беларусь и Казахстан имеют предпосылки для роста товарооборота в 2018 году до $1 млрд, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

Беларусь рассчитывает к 1 июля 2019 года договориться с Россией по цене на газ, которая будет действовать в 2020-2024 годах, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Также он рассказал, что Беларусь и Россия ведут переговоры о снижении процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС

Общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе может заработать уже с 2023 года при договоренности стран - участниц союза, сообщил директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец на пленарной сессии Белорусского энергетического и экологического форума. К 1 июля 2019 года ЕЭК ожидает принятия договора о создании общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусский энергетический и экологический форум проходит в Минске.

Около 160 научно-технических и инновационных разработок представлено на специализированной выставке EnergyExpo, которая проходит во время XXIII Белорусского энергетического и экологического форума.

База данных многодетных семей будет создана в Беларуси к 2020 году для мониторинга оказания таким семьям полноценной господдержки, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной к Дню матери. Орден Матери в 2018 году в Беларуси получила 621 женщина. В Беларуси на 1 октября этого года открыто почти 59 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $589,18 млн.

В Беларуси с 2010 года почти в два раза уменьшилось количество детей, родители которых лишены родительских прав. В 2010 году эта цифра составляла 2683 ребенка, по итогам 2017 года - около 1400.

Белорусский фильм "Хрусталь" вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В Беларуси предлагают оставить лишь безналичную форму оплаты при покупке автомобилей в автохаусах.

В Беларуси планируют доставлять почту мультикоптерами, рассказал генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич. Сейчас прорабатываем все законодательные и организационные аспекты практического применения таких аппаратов.

Гомельские таможенники обнаружили в поезде картину Саврасова, ее рыночная стоимость составляет около $40 тыс.

"Минскметрострой" рассказал, почему остановилась "Алеся".

Поисковики Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны нашли боевой танк.

Компания Игоря Крутого подготовит церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года. Сценарий церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года будет готов к 25 октября, сообщил Игорь Крутой. Церемонии раскроют богатство традиций белорусского народа, сообщил министр культуры Юрий Бондарь.

Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович вошли в число претенденток на призы Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2018 года.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в китайском Тяньцзине с призовым фондом $750 тыс.

Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку.

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V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тыс. человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях.

В 12.00 в Могилеве (ул.Гришина, 87А, конференц-зал ОАО "Моготекс") пройдет заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

В 20.00 в Белорусской государственной филармонии (пр.Независимости, 50) состоится торжественное открытие XIII Международного фестиваля Юрия Башмета. В мероприятии примет участие заместитель председателя Мингорисполкома Юркевич И.В. Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске по 20 октября.

Пресс-конференция "Мероприятия в городе, приуроченные ко Дню матери. VI специализированная выставка "Материнство и Детство" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (каб. 202).

Медиазавтрак, посвященный Неделе психического здоровья в Минске, пройдет с 10.30 до 12.00 в пресс-клубе по ул.В.Хоружей, 3-601. В качестве спикеров заявлены Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, Генеральный секретарь исландского Красного Креста Кристин Хйалмтисдоттир, директор РНПЦ психического здоровья и главный внештатный психиатр Минздрава Александр Старцев, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Бокс. Международный турнир памяти Виктора Ливенцева. ДС "Уручье".

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Международный день девочек. Провозглашен по решению 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2011 г.

Всемирный день зрения. Проводится ежегодно при участии Всемирной организации здравоохранения и программы "Видение 2020" с целью привлечения внимания к теме предотвратимой слепоты и нарушения зрения.

105 лет назад родилась Огнецвет Эди (Каган Эди Семеновна), белорусская поэтесса. Автор многочисленных сборников лирики и произведений для юных читателей. По ее либретто поставлены оперы для детей "Джаннат" Л.Шварца и "Маринка" Г.Пукста. Известна Эди Огнецвет и как переводчик на белорусский язык произведений зарубежной поэзии. В 1993 г. издан сборник переводов "З французскай і бельгійскай паэзіі". Умерла в 2000 г.

1933 год - Мальцев Николай Анатольевич (г.Москва), белорусский ученый и конструктор в области вычислительной техники. Автор научных работ и изобретений по ЭВМ типа "Минск" и Единой системы, вычислительным комплексам, системам и сетям. Один из ведущих разработчиков ЭВМ "Минск-2", "Минск-23". Главный конструктор машины "Минск-26", процессора ЭВМ ЕС-1020; заместитель главного конструктора машины "Минск-27" и ЭВМ ЕС-1022. Лауреат Государственной премии СССР (1970).

55 лет назад родился Верник Игорь Эмильевич, российский актер театра и кино, артист МХАТ им. А.Чехова, заслуженный артист Российской Федерации.

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