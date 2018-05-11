Картина дня: будущее "Гродно-Азота", оценки госорганизациям и финалисты "Евровидения"

ВЧЕРА

картина дня 10 мая

В Беларуси планируют построить новый азотный комбинат и параллельно модернизировать ОАО "Гродно Азот". К такому предварительному решению пришли участники совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. На совещании глава государства также заявил о том, что никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно.

Александр Лукашенко

В Беларуси необходимо совершенствовать систему оказания терапевтической и кардиологической помощи. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на II Международном конгрессе кардиологов и терапевтов, который проходит 10-11 мая в Белорусском государственном медицинском университете.

Белорусы на специальном портале смогут ставить оценки госорганизациям за качество услуг.

Механизм создания в Беларуси министерства цифровой экономики может быть определен в июне, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БЕЛТА.

Сергей Попков

Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией на данном этапе начал отрабатываться на уровне операторов связи двух стран.

Бесплатный Wi-Fi будет на объектах II Европейских игр в Минске.

Сформирована межведомственная рабочая группа для координации работы по модернизации действующих и созданию новых производств в сфере деревообрабатывающей промышленности с учетом наличия древесного сырья.

Фото из архива

Около 832 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День Победы, из них в Минске - более 220 тыс.

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за апрель текущего года не индексируются.

В Беларуси затраты на услуги ЖКХ в январе-марте 2018 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% при задании 5%.

Новый терапевтический корпус 4-й городской клинической больницы имени Н. Савченко открылся в Минске.

В Бресте повторно обследуют деревьях в местах массового скопления людей. Такое поручение сегодня сделал заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский во время оперативного заседания городской комиссии по ЧС. Брест во второй половине дня 9 мая накрыл грозовой фронт. Ливень сопровождался сильным ветром. В результате в парке культуры и отдыха отломавшаяся ветка упала на торговую палатку и пешеходную дорожку, получила травмы девочка 2007 года рождения.

Более 100 кг марихуаны изъяла милиция у минчанина. Правоохранители задержали 51-летнего минчанина, который организовал нарколабораторию в Минском районе. "Мужчина использовал контейнер - в нем обнаружено все необходимое для выращивания конопли, а также 17 пакетов с марихуаной общим весом около 103 кг", - проинформировали в ГУВД.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство от Международного союза биатлонистов (IBU).

Дарья Домрачева. Фото из архива

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 11 мая

Пресс-конференция "О праздничных мероприятиях в столице, приуроченных к Международному дню семьи" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (каб. 320).

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню семьи, на тему: "Государственная политика в области социальной защиты семьи и популяризации семейных ценностей".

ЗАВТРА

знаменательные даты 12 мая

Всемирный день медицинской сестры. Официально отмечается с 1971 года в день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910), английской сестры милосердия, организатора службы сестер милосердия и системы подготовки кадров среднего и младшего медицинского персонала в Великобритании.

Всемирный день борьбы с гипертонией.

12-13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц.

85 лет назад родился Вознесенский Андрей Андреевич (1933-2010), русский поэт. Почетный член Российской академии художеств (2004). Автор сборников стихов "Антимиры", "Витражных дел мастер", поэм "Мастера", "Авось", мемуарной прозы, публицистики.

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