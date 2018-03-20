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Картина дня: чем удивят школьников на весенних каникулах, когда потеплеет и рекомендации при паводке

Общество 20.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 19 марта

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске. ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов. После обработки 99,84% протоколов участковых комиссий, за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 76,66% россиян, пришедших на выборы.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 150 перевозчиков, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото из архива
Фото из архива

Открытие регулярного авиасообщения между Беларусью и Словакией обсуждалось на встрече заместителя премьер-министра Анатолия Калинина с послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем

Анатолий Калинин. Фото из архива
Анатолий Калинин. Фото из архива

Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС, сообщили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел.

Фото из архива
Фото из архива

Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Количество посетителей мемориального комплекса "Хатынь" ежегодно растет, сообщил на пресс-конференции директор мемориального комплекса Артур Зельский. Мемориальный комплекс "Хатынь" планируется включать в обязательные туристические маршруты. В день трагедии Хатыни состоится открытие международной конференции "Хатынь и ее сестры. Трагедия и память", в которой примут участие исследователи не только из Беларуси, но и из России, Польши, Литвы, Словакии.

Фото из архива
Фото из архива

Безвестными остаются 1,5 млн захороненных в белорусских мемориалах, сообщил ведущий специалист отдела по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Главного управления идеологической работы Минобороны Александр Лугин. На госучете состоит 6 тыс. 705 воинских захоронений времен Второй мировой войны, где захоронены более 2 млн человек.

РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве.

Отчет о партнерской проверке стресс-тестов БелАЭС будет опубликован в открытом доступе в июле, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Экскурсии на предприятия, бесплатные киносеансы и спектакли организуют для минских школьников на весенних каникулах, сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко на оперативном совещании в мэрии. Всего в городе с 26 по 31 марта на базе учреждений общего среднего образования откроется 247 лагерей с дневным пребыванием, которые примут почти 10,6 тыс. учащихся.

Фото из архива
Фото из архива

Для заболеваемости ОРВИ в Минске характерна средняя интенсивность, среди заболевших более 60% - дети, сообщила на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный санитарный врач города Нелли Гиндюк.

Альпинарий может появиться в Ботаническом саду Минска. Ландшафтная композиция познакомит с горными породами и растениями, произрастающими в гористой местности.

Фото из архива
Фото из архива

ИНФОГРАФИКА. Паводок: рекомендации населению.

Температура воздуха в Беларуси в выходные была на 5-10 градусов ниже климатической нормы. К выходным в Беларуси потеплеет.

Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе (игроки 2005-2006 годов рождения) стартовал 19 марта в Ледовом дворце Орши в дивизионе А, решающие поединки в 2018 году состоятся в Орше 22 марта. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам финальных соревнований "Золотая шайба".

Чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBA в весе до 63,5 кг белорус Кирилл Релих первую защиту своего титула проведет против бывшего чемпиона мира Эдуарда Трояновского из России. Белорусский боксер Дмитрий Асанов одержал первую победу на профессиональном ринге.

Кирилл Релих. Фото Instant Boxing
Кирилл Релих. Фото Instant Boxing

Определились пары полуфиналистов розыгрыша Кубка Беларуси по футболу.

Минский ФК "Крумкачы" не сыграет в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года.

Фото ФК "Крумкачы"
Фото ФК "Крумкачы"

Утвержден новый состав Госсовета КНР.

Компания IBM представила рейтинг технологий, которые окажут самое сильное влияние на мир в ближайшие пять лет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 марта

Пресс-конференция о проведении в Минске IV чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие министр образования Беларуси, глава оргкомитета чемпионата Игорь Карпенко, президент Европейской ассоциации университетского спорта, член Исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) Адам Рошек (Польша), председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, вице-президент НОК Беларуси, председатель Белорусского союза конькобежцев, генеральный директор МКСК "Минск-Арена" Николай Ананьев.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации государственной политики в сфере бытового обслуживания. Развитие инфраструктуры обслуживания, новые виды услуг и современные тенденции в бытовом обеспечении населения", приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания населения (представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Презентация Плана мероприятий Белорусской православной церкви, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения и 150-летия со дня кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко)" (Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси). Начало в 15.00.

В 14.00 в методическом кабинете Национального архива Республики Беларусь состоится открытие фотодокументальной выставки "Хатынь - святыня национальной памяти", приуроченной к 75-летию со дня трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной вместе с жителями фашистскими оккупантами 22 марта 1943 года.

Международная конференция "Правосудие в отношении несовершеннолетних" состоится в 9.00 в гостинице "Ренессанс" (Минск, пр. Дзержинского, 1 Е).

На сцене концертного зала "Минск" состоится юбилейный концерт "Аллюр. 15 лет". Программа приурочена к 15-летию творческой деятельности цыганского шоу "Аллюр". Зрителей концерта ждет калейдоскоп самых лучших номеров коллектива за все 15 лет. Начало в 19.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 марта

Международный день лесов.

Международный день театра кукол. Отмечается с 2003 г. по предложению Международного союза деятелей театра кукол.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Всемирный день поэзии. Учрежден по решению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятому в ноябре 1999 г. Одной из основных целей Всемирного дня поэзии является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.

Всемирный день людей с синдромом Дауна. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года.

Международный день Навруз. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2010 года.

250 лет назад родился Фурье Жан Батист Жозеф, французский математик и физик. Умер в 1830 г.

60 лет назад родился Олдман Гэри, английский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Леон", "Пятый Элемент", "Гарри Поттер и узник Азкабана" и др.

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Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
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Луна и Венера на ночном небе 19 марта
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Паводок: рекомендации населению При возникновении нештатной ситуации не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике; звоните по телефону 101.
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