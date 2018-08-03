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Картина дня: что планируется изменить в Налоговом кодексе, День десантников и спасение аистят

Общество 03.08.2018 | 07:00

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Министерство по налогам и сборам в 2019 году ожидает снижения налоговой нагрузки на предприятия после принятия новой редакции Налогового кодекса, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство по налогам и сборам инициировало в новом Налоговом кодексе новшества для стимулирования добровольной уплаты налогов, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Элла Селицкая. Фото из архива
Элла Селицкая. Фото из архива

Постановлением Министерства архитектуры и строительства №30 от 20 июля 2018 года изложен в новой редакции перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляется с использованием кредитов ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси. Данное постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь конструктивно взаимодействует с Ираном по многим направлениям, но бартерного проекта по нефти в работе нет. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, комментируя появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности между Беларусью и Ираном об обмене нефти на технику и оборудование.

Линейку электровелосипедов представят белорусские ученые на выставке в Национальной академии наук в конце августа, сообщил начальник коммерческого отдела ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси Андрей Подобед.

Ремонт просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы планируется завершить к 1 октября, сообщил исполняющий обязанности директора предприятия "Горавтомост" Александр Анциперович.

Фото из архива
Фото из архива

Пограничники Беларуси и России задержали одного из организаторов канала незаконной миграции в ЕС.

В Беларуси объявлен конкурс экологических инициатив. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Во время археологических раскопок на селище возле деревни Гольшаны Ошмянского района Гродненской области найден дом дружинника X века, сообщил руководитель экспедиции, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.

Роддом городской клинической больницы №6 признан самым доброжелательным к семье.

Фото из архива
Фото из архива

Туристический автобус международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, перевернулся в Оршанском районе.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Дирекция II Европейских игр в Минске запустила масштабный проект Bright Team. Его первым аккордом стал турнир по пляжному футболу Bright Beach Soccer.

День десантников отметили в Беларуси. В Гродненском аэроклубе состоялась прыжковая сессия для всех желающих. В Витебске бойцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошлись по центральным улицам города и подарили цветы женщинам.

В Беларусь на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран.

Выход из станции метро "Октябрьская" частично перекрыт. Ремонтные работы в переходе продлятся до конца августа.

В Ляховичах спасатели достали из реки Ведьма трех аистят.

Фото газеты "Ляхавіцкі веснік"
Фото газеты "Ляхавіцкі веснік"

Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике "Днепро-Сожский" в Лоевском районе.

Футболисты минского и брестского "Динамо" вышли в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

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Онлайн-конференция на тему "Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы ответит начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О ходе уборочной кампании в стране", "О республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины".

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркомании".

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится пресс-конференция, посвященная итогам 98-го театрального сезона, а также планам на будущий сезон. Начало в 17.30.

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Знаменательные даты 4 августа

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75 лет назад родилась Бияджотти Лаура, итальянский дизайнер одежды, одна из самых титулованных итальянских модельеров, которую называли "королевой кашемира". Умерла в 2017 году.

70 лет назад родился Корецкий Данил Аркадьевич, российский писатель, мастер детектива. Автор множества научных публикаций и книг, в том числе романа "Антикиллер", по которому снят одноименный фильм.

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