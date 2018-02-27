Картина дня: декрет №7 вступил в силу, кто станет билетным оператором Евроигр и 30-градусные морозы

ВЧЕРА

Картина дня. 26 февраля

Основные положения декрета №7 "О развитии предпринимательства" вступили в силу 26 февраля.

"Белоруснефть" приступила к бурению второй скважины на месторождениях углеводородов в Украине.

Беларусь и Смоленская область наметили конкретные программы сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве и льняной отрасли. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко по итогам состоявшейся в Москве встречи с делегацией Смоленской области во главе с губернатором Алексеем Островским. В Смоленской области рады видеть на прилавках магазинов белорусское продовольствие, заявил губернатор этого российского региона Алексей Островский.

Компания Ticketpro станет билетным оператором Европейских игр в Минске.

Анатолий Котов и Кирилл Сущинский во время подписания

Стартовала продажа билетов на концерты "Славянского базара" через сайты билетных операторов.

Теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран будет посвящена XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта. Об этом сообщил в Национальном пресс-центре министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. На выставке-ярмарке будут представлены 360 экспонентов, свои экспозиции подготовили участники из 32 стран.

Александр Карлюкевич. Фото из архива

В Беларуси с 1 марта вступает в действие государственный стандарт по выходным сведениям книжных и периодических изданий.

Стоимость обучения в БГУ вырастет с 1 марта.

МНС напоминает о необходимости представить налоговую декларацию по подоходному налогу за 2017 год до 1 марта.

Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток.

Проверить на сайте МВД данные о регистрации авто и нахождении его в угоне можно будет в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович. Возможность оказания продавцом услуги по осуществлению государственной регистрации транспортного средства перед передачей его покупателю планируется предоставить автодилерам в Беларуси. Снять машину с учета можно будет в любом регистрационном подразделении ГАИ.

В Беларуси предлагается усовершенствовать законодательство по выплате компенсаций за срубленные деревья. Проект закона "О внесении дополнений и изменений в закон Беларуси "О растительном мире" вынесен на общественное обсуждение.

Автоматизированную информационную систему по ведению реестра озелененных территорий разработали в Минске, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк. Доступ транспорта низких экологических классов в отдельные зоны Минска предлагается ограничить, сообщил Сергей Масляк. Микробные удобрения будут использовать в Минске для минимизации последствий противогололедных реагентов, сообщил генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский.

Минчане в среднем в сутки в 2017 году потребляли 173,9 л воды на человека, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Петра Машерова.

РЕПОРТАЖ: Шанс начать жизнь с чистого листа. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ЛТП №5 в Новогрудский район узнать, как помогают жить без алкоголя людям с такой зависимостью.

Более 5 тыс. безвизовых туристов посетили Гродно с начала 2018 года.

Теннисист Илья Ивашко стал первой ракеткой Беларуси. Он поднялся в мировом рейтинге сразу на 46 позиций благодаря выходу в полуфинал турнира в Марселе.

Илья Ивашко. Фото организаторов турнира в Марселе

Сборная Беларуси по хоккею занимает 11-е место в обновленном после завершения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ). По сравнению с предыдущим списком белорусские хоккеисты потеряли одну позицию.

АБФФ отказалась рассматривать заявление "Крумкачоў" на выдачу лицензии в высшую лигу.

Ребенка, которого за голову укусила собака в Новополоцке, перевели в минскую больницу, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Спасатель погиб при пожаре в Новогрудском районе. Дмитрий Зайко служил в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года, все отзываются о нем как об опытном спасателе, верном и надежном друге.

В Гомеле трое парней погибли от отравления угарным газом.

В Рогачевском районе спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь.

Фото МЧС

Приостановить образовательный процесс в школах можно при температуре воздуха ниже 25 градусов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

До 29 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 февраля. В начале марта в Беларуси прогнозируется зимняя погода со снегом и морозом. В Беларуси за минувшую неделю от гололедных и холодовых травм пострадали 860 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В Риме выпал аномальный снег. Инстаграм-подборка.

Иерусалимский Храм Воскресения Христова, который известен также как Храм Гроба Господня, был закрыт на неопределенный срок в знак протеста против введения муниципалитетом города налогов на некоторые виды церковной недвижимости.

При взрыве в Лестере погибли пять человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 февраля

Пресс-конференция "Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Результаты исследования представят председатель ассоциации "БелБренд" Альберт Таипов, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович, представители ГКНТ и Центрального комитета ОО "БРСМ".

Перспективы общего образовательного пространства Союзного государства будут обсуждаться в Минске на совместном заседании коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России. Ожидается, что в совместной коллегии примут участие руководители профильных министерств Беларуси и России - Игорь Карпенко и Ольга Васильева, а также председатель ГКНТ Александр Шумилин и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика общего переохлаждения и обморожений в условиях низких температур: правила поведения, признаки обморожения и первая помощь" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О новых методах профилактики и лечения наркомании. Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Беларусь", приуроченная к Международному дню борьбы с наркотиками (01.03) (Коноразов Иван Иванович - главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к проведению в Минске семинара-практикума для работников культуры, педагогов-организаторов, аниматоров "КлоунМастерс".

Президент Международной федерации диабета профессор Нам Хан Чо впервые посетит Беларусь. Он примет участие в республиканской научно-практической конференции с международным участием "Диабетология в клинике внутренних болезней", которая состоится в БелМАПО.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 февраля

Европейский день редких болезней. Он проводится с 2008 года по инициативе Европейской организации редких заболеваний (EURORDIS) в последний день февраля, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих от недугов этой категории.

Еврейский праздник - Пурим. Заканчивается ночью 1 марта. Пурим - это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса), праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ.

105 лет назад родился Медведев Иван Васильевич, белорусский художник. С 1958 г. работал в Минске, с 1959 главный художник города. В 1967-69 гг. редактор Министерства культуры Беларуси. Работал в области оформления и театрально-декоративного искусства, станковой графики, плаката, архитектурного проектирования. Автор ряда эскизов праздничного художественного оформления Минска (1960-67), оформления павильона ВДНХ СССР в Москве (1967) и др. Создал серии акварельных и пастельных пейзажей "По родной стране", "Самарканд", "Ленинград", а также портретов белорусских архитекторов. Умер в 1998 г.

485 лет назад родился Мишель де Монтень, французский философ и писатель. Автор книги эссе "Опыты". Умер в 1592 г.

195 лет назад родился Ренан Жозеф Эрнест, французский писатель, историк и филолог. Умер в 1892 г.

140 лет назад родился Капп Артур Иосифович, эстонский композитор, один из основоположников эстонской композиторской школы. Умер в 1952 г.

125 лет назад родился Пудовкин Всеволод Илларионович, российский кинорежиссер, один из основоположников кинематографии в СССР, народный артист СССР. Постановщик фильмов "Мать", "Потомок Чингизхана", "Суворов", "Адмирал Нахимов" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947, 1951). Умер в 1953 г.

90 лет назад родился Осипов Афанасий Николаевич, российский живописец, народный художник СССР, действительный член РАХ. Автор цикла живописных работ "Гималаи", "Русская зима" и др. Умер в 2017 г.

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