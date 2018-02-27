Картина дня: декрет №7 вступил в силу, кто станет билетным оператором Евроигр и 30-градусные морозы

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери
15:30 Калейдоскоп
На водителя квадроцикла за поездки по Гродно составили протокол
15:27 Происшествия
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
15:21 Спорт
ФОТО: Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
15:17 Заголовки новостей
Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"
15:14 Регионы
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
15:10 Регионы
ФОТО: Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
15:04 Заголовки новостей
Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси
15:03 Общество
Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам
15:01 Общество
В результате стрельбы в Белграда есть погибшие и тяжело раненые
14:57 В мире
Сообщений о "минировании" школ становится меньше
14:56 Общество
Экспорт товаров и услуг в январе вырос на 33,2%
14:46 Экономика
БВФБ планирует во втором полугодии организовать продажу акций международных компаний
14:40 Экономика
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
14:36 В мире
Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым
14:34 Происшествия
Таможенные органы Беларуси реализуют три проекта международной техпомощи
14:30 Общество
Два могилевчанина с помощью гаджетов похитили более Вr1 тыс.
14:30 Происшествия
Нотариусам планируется предоставить право совершать исполнительные надписи в электронной форме
14:23 Общество
Проект по оказанию интегрированных услуг пациентам запустят в противотуберкулезном диспансере Минска
14:13 Регионы
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
14:09 Технологии
Все новости
Сюжеты
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
8 Марта 8 Марта
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: декрет №7 вступил в силу, кто станет билетным оператором Евроигр и 30-градусные морозы

Общество 27.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 26 февраля

Основные положения декрета №7 "О развитии предпринимательства" вступили в силу 26 февраля.

"Белоруснефть" приступила к бурению второй скважины на месторождениях углеводородов в Украине.

Беларусь и Смоленская область наметили конкретные программы сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве и льняной отрасли. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко по итогам состоявшейся в Москве встречи с делегацией Смоленской области во главе с губернатором Алексеем Островским. В Смоленской области рады видеть на прилавках магазинов белорусское продовольствие, заявил губернатор этого российского региона Алексей Островский.

Компания Ticketpro станет билетным оператором Европейских игр в Минске.

Анатолий Котов и Кирилл Сущинский во время подписания
Анатолий Котов и Кирилл Сущинский во время подписания

Стартовала продажа билетов на концерты "Славянского базара" через сайты билетных операторов.

Теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран будет посвящена XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта. Об этом сообщил в Национальном пресс-центре министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. На выставке-ярмарке будут представлены 360 экспонентов, свои экспозиции подготовили участники из 32 стран.

Александр Карлюкевич. Фото из архива
Александр Карлюкевич. Фото из архива

В Беларуси с 1 марта вступает в действие государственный стандарт по выходным сведениям книжных и периодических изданий.

Стоимость обучения в БГУ вырастет с 1 марта.

МНС напоминает о необходимости представить налоговую декларацию по подоходному налогу за 2017 год до 1 марта.

Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток.

Проверить на сайте МВД данные о регистрации авто и нахождении его в угоне можно будет в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович. Возможность оказания продавцом услуги по осуществлению государственной регистрации транспортного средства перед передачей его покупателю планируется предоставить автодилерам в Беларуси. Снять машину с учета можно будет в любом регистрационном подразделении ГАИ.

В Беларуси предлагается усовершенствовать законодательство по выплате компенсаций за срубленные деревья. Проект закона "О внесении дополнений и изменений в закон Беларуси "О растительном мире" вынесен на общественное обсуждение.

Автоматизированную информационную систему по ведению реестра озелененных территорий разработали в Минске, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк. Доступ транспорта низких экологических классов в отдельные зоны Минска предлагается ограничить, сообщил Сергей Масляк. Микробные удобрения будут использовать в Минске для минимизации последствий противогололедных реагентов, сообщил генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский.

Минчане в среднем в сутки в 2017 году потребляли 173,9 л воды на человека, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Петра Машерова.

РЕПОРТАЖ: Шанс начать жизнь с чистого листа. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ЛТП №5 в Новогрудский район узнать, как помогают жить без алкоголя людям с такой зависимостью.

Более 5 тыс. безвизовых туристов посетили Гродно с начала 2018 года.

Теннисист Илья Ивашко стал первой ракеткой Беларуси. Он поднялся в мировом рейтинге сразу на 46 позиций благодаря выходу в полуфинал турнира в Марселе.

Илья Ивашко. Фото организаторов турнира в Марселе
Илья Ивашко. Фото организаторов турнира в Марселе

Сборная Беларуси по хоккею занимает 11-е место в обновленном после завершения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ). По сравнению с предыдущим списком белорусские хоккеисты потеряли одну позицию.

АБФФ отказалась рассматривать заявление "Крумкачоў" на выдачу лицензии в высшую лигу.

Ребенка, которого за голову укусила собака в Новополоцке, перевели в минскую больницу, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Спасатель погиб при пожаре в Новогрудском районе. Дмитрий Зайко служил в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года, все отзываются о нем как об опытном спасателе, верном и надежном друге.

В Гомеле трое парней погибли от отравления угарным газом.

В Рогачевском районе спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь.

Фото МЧС
Фото МЧС

Приостановить образовательный процесс в школах можно при температуре воздуха ниже 25 градусов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

До 29 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 февраля. В начале марта в Беларуси прогнозируется зимняя погода со снегом и морозом. В Беларуси за минувшую неделю от гололедных и холодовых травм пострадали 860 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В Риме выпал аномальный снег. Инстаграм-подборка.

Иерусалимский Храм Воскресения Христова, который известен также как Храм Гроба Господня, был закрыт на неопределенный срок в знак протеста против введения муниципалитетом города налогов на некоторые виды церковной недвижимости.

При взрыве в Лестере погибли пять человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 февраля

Пресс-конференция "Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Результаты исследования представят председатель ассоциации "БелБренд" Альберт Таипов, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович, представители ГКНТ и Центрального комитета ОО "БРСМ".

Перспективы общего образовательного пространства Союзного государства будут обсуждаться в Минске на совместном заседании коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России. Ожидается, что в совместной коллегии примут участие руководители профильных министерств Беларуси и России - Игорь Карпенко и Ольга Васильева, а также председатель ГКНТ Александр Шумилин и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика общего переохлаждения и обморожений в условиях низких температур: правила поведения, признаки обморожения и первая помощь" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О новых методах профилактики и лечения наркомании. Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Беларусь", приуроченная к Международному дню борьбы с наркотиками (01.03) (Коноразов Иван Иванович - главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к проведению в Минске семинара-практикума для работников культуры, педагогов-организаторов, аниматоров "КлоунМастерс".

Президент Международной федерации диабета профессор Нам Хан Чо впервые посетит Беларусь. Он примет участие в республиканской научно-практической конференции с международным участием "Диабетология в клинике внутренних болезней", которая состоится в БелМАПО.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 февраля

Европейский день редких болезней. Он проводится с 2008 года по инициативе Европейской организации редких заболеваний (EURORDIS) в последний день февраля, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих от недугов этой категории.

Еврейский праздник - Пурим. Заканчивается ночью 1 марта. Пурим - это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса), праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ.

105 лет назад родился Медведев Иван Васильевич, белорусский художник. С 1958 г. работал в Минске, с 1959 главный художник города. В 1967-69 гг. редактор Министерства культуры Беларуси. Работал в области оформления и театрально-декоративного искусства, станковой графики, плаката, архитектурного проектирования. Автор ряда эскизов праздничного художественного оформления Минска (1960-67), оформления павильона ВДНХ СССР в Москве (1967) и др. Создал серии акварельных и пастельных пейзажей "По родной стране", "Самарканд", "Ленинград", а также портретов белорусских архитекторов. Умер в 1998 г.

485 лет назад родился Мишель де Монтень, французский философ и писатель. Автор книги эссе "Опыты". Умер в 1592 г.

195 лет назад родился Ренан Жозеф Эрнест, французский писатель, историк и филолог. Умер в 1892 г.

140 лет назад родился Капп Артур Иосифович, эстонский композитор, один из основоположников эстонской композиторской школы. Умер в 1952 г.

125 лет назад родился Пудовкин Всеволод Илларионович, российский кинорежиссер, один из основоположников кинематографии в СССР, народный артист СССР. Постановщик фильмов "Мать", "Потомок Чингизхана", "Суворов", "Адмирал Нахимов" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947, 1951). Умер в 1953 г.

90 лет назад родился Осипов Афанасий Николаевич, российский живописец, народный художник СССР, действительный член РАХ. Автор цикла живописных работ "Гималаи", "Русская зима" и др. Умер в 2017 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.41 BYN 2.418 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.958 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Экспорт товаров и услуг в январе вырос на 33,2%
БВФБ планирует во втором полугодии организовать продажу акций международных компаний
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
На водителя квадроцикла за поездки по Гродно составили протокол
Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
Сто жителей Заводского района пополнили ряды "Белой Руси"
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного ЧЕ по настольному теннису в Минске
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
В результате стрельбы в Белграда есть погибшие и тяжело раненые
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
В Великобритании появились гендерно-нейтральные открытки ко Дню матери
Кэмерон Диаз уходит из кино
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия