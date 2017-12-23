Картина дня: декрет "О развитии цифровой экономики", китайская версия сайта БЕЛТА и открытие елочных базаров

ВЧЕРА

Картина дня. 22 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Революция в ИТ - что меняет декрет о развитии цифровой экономики. Беларусь первой в мире законодательно закрепила smart-контракт (контракт в виде компьютерной программы). Два американских штата - Аризона и Невада - приняли в этом году локальные законы о введении в правовой оборот smart-контракт. На страновом уровне это не успела сделать ни одна страна, первый шаг сделала Беларусь.

Александр Лукашенко

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур допускает использование криптовалют в международных сделках Парка высоких технологий. Об этом он заявил, комментируя подписание декрета о цифровой экономике. Также Национальный банк Беларуси в 2018 году планирует отработать проект с использованием smart-контракта.

Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от контролирующих органов и местной власти не ограничивать инициативу людей, помогать и оказывать должное содействие представителям бизнеса. "Если человек хочет что-то делать, не мешайте ему, а помогите. Если он чего-то не знает, объясните. Только таким отношением мы сможем обеспечить максимальную самозанятость людей", - подчеркнул глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов при необходимости лично утвердить новый перечень административных процедур для бизнеса.

Александр Лукашенко о декрете №7: больше нет никаких препятствий работе бизнеса. Также Президент сказал, что предприниматели должны активнее развивать бизнес в малых городах и сельской местности. "Если говорить о производстве, то его лучше создавать на периферии, где недорогая рабочая сила, свободная земля, близость к ресурсам. Кроме того, там действует режим преференций, включая льготы по налогам, таможенным пошлинам, послабления при экспортной торговле", - сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение первого квартала 2018 года пересмотреть действие некоторых стандартов в легкой промышленности. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал рассмотреть проблемные вопросы в сфере международных автоперевозок.

Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Он должен быть простым и понятным. Но главное - способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств", - отметил Александр Лукашенко.

Частным клиникам могут разрешить набирать врачей без первой или высшей категории. Этот вопрос обсуждался на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями деловых кругов.

Никаких досрочных выборов в Беларуси не будет, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Проект указа по стимулированию развития технопарков подготовлен в Беларуси, сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский. За последние 5 лет количество рабочих мест в технопарках увеличилось с 600 до 1,5 тыс., более чем в два раза вырос объем производства инновационной продукции.

Правительство дополнило перечень проектов по созданию новых производств, которые имеют определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 декабря 2017 года №977.

Белорусское телеграфное агентство открыло китайскую языковую версию интернет-сайта. Она размещена по адресу http://chn.belta.by.

Беларусь и Китай создадут второй совместный проектный институт. Об этом шла речь на совещании по строительству объектов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", которое провел вице-премьер Анатолий Калинин.

Нацбанк Беларуси подписал контракт в целях реализации проекта Twinning ("Твининг"), финансируемого Евросоюзом, в поддержку банковской системы республики. Беларусь и Евросоюз в 2017 году добились заметных улучшений в плане реализации совместных экономических проектов, заявила глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Мартин Динкельборг, Андреа Викторин и Сергей Калечиц во время подписания

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

ИНТЕРВЬЮ: ЕАЭС: от нефти и газа - к цифре.

Титул самой красивой замужней женщины планеты завоевала белоруска Елена Пивоварова. Елена представляла Беларусь на международном конкурсе красоты "Миссис Земной шар 2017" (Mrs.Globe), который проходил в Китае.

В Минске с 23 декабря по 7 января будет работать бесплатная резиденция Деда Мороза.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Наши дети".

Мотивы слуцких поясов, снеговики и снежинки - в Минске расписали елочные шары для детдомов.

Елочные базары начали работу в Минске. Всего определено 237 площадок для торговли новогодними красавицами, они будут открыты во всех административных районах столицы по 31 декабря. 23 декабря с 10.00 до 20.00 будет организован центральный елочный базар на ярмарке "Калядная зорка" в районе Дворца спорта.

Определен график работы рынков Минска в период рождественских и новогодних праздников, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Детская игровая зона открылась в Национальном аэропорту Минск, сообщили в пресс-службе аэропорта.

ФОТОФАКТ: Праздничная иллюминация в Гродно.

Национальный парк "Беловежская пуща" получит из бюджета Br123 тыс. на проведение комплекса санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных мероприятий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2017 года №988.

Любые сведения о пропаже Максима Мархалюка проверяются правоохранителями, поиски мальчика продолжаются. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома.

МВД установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь на 2018 год.

В Минске задержали партию нелегальных айфонов и аксессуаров на сумму более Br220 тыс.

Мужчина, который пытался похитить 15-летнюю школьницу в Барановичах, приговорен к 8 годам лишения свободы.

В Витебской области введен запрет выхода на лед. Также запрет выхода на лед введен в Минской области.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23-24 декабря из-за порывистого ветра.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-25 декабря

В Минске 23 декабря состоится новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие около 1 тыс. персонажей. Движение начнется в 17.00 от площади Независимости и пройдет по пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей ко Дворцу спорта.

Районный праздник "На пороге Рождества!" пройдет 23 декабря с 10.00 до 16.00 на площадке возле госучреждения "Чижовка-Арена" (ул. Ташкентская, 19). Планируется работа торговых рядов и интерактивных площадок, концертная программа и запуск в небо "Рождественской снежинки желаний" из воздушных шаров.

Праздничный карнавальный забег состоится 24 декабря в Парке им. 900-летия Минска. Старт запланирован в 11.00 от новогодней елки возле "Чижовка-Арены". Обязательное условие участия - наличие карнавального костюма.

Рождественский вертикальный забег по лестнице в жилом доме бизнес-класса "Парус" пройдет 24 декабря в Минске. Старт предварительных забегов намечен на 12.00.

Рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш" проходит в Минске по 15 января. Традиционно главными ярмарочными площадками стали Октябрьская площадь и территория у Дворца спорта по пр.Победителей. Здесь можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн, организована продажа сувениров с символикой 2018 года, подарков, художественных изделий и товаров народного творчества.

По 30 декабря в Минске во Дворце Искусства (Козлова,3) проходит ярмарка подарков и угощений "Новогодний Кирмаш".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 декабря

110 лет назад родился Шибнев Анатолий Демьянович, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1963). Работал в жанрах сюжетно-тематической картины, пейзажа, портрета. Автор картин "Портрет сына", "Освобождение Минска", "Октябрьские дни", "Люди, помните Хатынь!" и др. Умер в 1990 г.

95 лет назад родилась Гарднер Ава, американская актриса кино. Снялась более чем в 60 фильмах, в том числе "Убийцы", "Обнаженная маха", "Синяя птица" и др. Умерла в 1990 г.

65 лет назад родилась Шанина Елена Юрьевна, российская актриса, артистка Московского драматического театра "Ленком", народная артистка Российской Федерации.

25 декабря

Католический праздник - Рождество Христово. В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира встречают Рождество Христово. Этот праздник отмечают не только Католическая, но и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. Православные христиане, придерживающиеся традиционного юлианского календаря, отмечают это событие 7 января.

100 лет назад родилась Заренок Татьяна Филипповна, актриса, народная артистка Беларуси (1967). С 1931 г. работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1951-74 гг. в Брестском областном драматическом театре. Создала национальные самобытные характеры в белорусском репертуаре: Павлина Бохан ("Поют жаворонки" К.Крапивы), Настя ("Нестерка" В.Вольского), Даша ("Брестская крепость" К.Губаревича) и др. Умерла в 2007 г.

80 лет назад родился Герлован Борис Федосеевич, художник театра, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1990), профессор (1997). С 1962 г. работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы (с 1976 г. главный художник). Оформил спектакли "Мещанин во дворянстве" Мольера, "Последний шанс" В.Быкова, "Мудромер" Н.Матуковского и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии Беларуси (1988). Награжден медалью Ф.Скорины (1998), орденом Ф.Скорины (2008).

75 лет назад родился Данченко Григорий Михайлович, белорусский художник-плакатист. Автор плакатов "Турову - 1000", "Война - войне" и др.

130 лет назад родился Хилтон Конрад Николсон, американский предприниматель, основатель одной из крупнейших в мире сети отелей. Умер в 1979 г.

90 лет назад родился Рекемчук Александр Евсеевич, российский прозаик, кинодраматург, публицист. Автор повестей "Время летних отпусков", "Молодо-зелено", "Товарищ Ганс", романов "Скудный материк", "Нежный возраст", "Тридцать шесть и шесть" и др. Умер в 2017 году.

26 декабря

100 лет назад родился Василенок Евгений Петрович, белорусский писатель. Автор сборников рассказов и очерков "Зеленые огни", "Призвание", "Вечерний разговор" и др. Написал пьесу "Королевский гамбит". Переводил на белорусский язык произведения русских писателей и писателей других стран. Умер в 1973 г.

155 лет назад родился Амфитеатров Александр Валентинович, русский прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений. Умер в 1938 г.

155 лет назад родился Надсон Семен Яковлевич, русский поэт. Автор поэмы "Христианка", драмы в стихах "Царевна Софья", прозы, литературных очерков. Умер в 1887 г.

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