Картина дня: декрет о содействии занятости населения, 70 тыс. новых рабочих мест и модель "Университет 3.0"

ВЧЕРА
Картина дня. 25 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.
Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены. Это предусмотрено указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Стипендии Президента Беларуси на 2018 год назначены 92 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко обсудил кадровый потенциал палаты парламента, вопросы законотворчества и международную деятельность. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года. Окончательное решение по избирательным кампаниям 2020 года в Беларуси надо принимать в 2018 году, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
Планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром. Речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций. Доля "Белинкассгрупп" на рынке кассово-инкассаторских услуг может составить две трети. Павел Каллаур по итогам доклада главе государства рассказал о тенденции по дедолларизации экономики. Также он сказал, что Национальный банк Беларуси имеет планы по наращиванию золотовалютных резервов.
Национальный банк определил перечень системно значимых банков. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 24 января 2018 года №28.
Правительство рассчитывает в 2018 году создать 70 тыс. рабочих мест, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.
Комиссии при местных органах власти обеспечат индивидуальный подход при реализации положений декрета о содействии занятости. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Территории с напряженной ситуацией на рынке труда будут определены в Беларуси.
Совет Министров утвердил комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2018 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №52 от 24 января 2018 года.
Международные стандарты аудиторской деятельности будут введены в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "Об аудиторской деятельности", которые включены в план подготовки законопроектов на 2018 год.
Распространение рекламы через почтовые ящики в подъездах планируют упорядочить в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "О рекламе", которые внесены в план подготовки законопроектов на 2018 год.
Проект указа в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС планируется подписать в ближайшее время, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько. ВВП в ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,8%, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев.
Таможенные органы Беларуси начнут осуществлять некоторые функции органов пограничной службы в пунктах пропуска "Гудогай" и "Бигосово" с 1 января 2019 года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Таможенные органы Беларуси в 2017 году предотвратили ввоз в Россию около 10 тыс. т санкционных товаров, сообщил Юрий Сенько. Изменений лимита на беспошлинный ввоз товаров в международных почтовых отправлениях в ближайшее время не ожидается, сообщил начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок.
Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан 30 января с визитом посетит Беларусь.
Ситуация вокруг задержанного в Украине белорусского гражданина постоянно находится в поле зрения МИД Беларуси, сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
Национальная платформа индикаторов достижения Целей устойчивого развития в Беларуси будет выстроена к концу 2018 года. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на первой встрече партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию в Минске
В Вооруженных Силах началась комплексная проверка боевой готовности, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
В Беларуси созданы все условия для реализации модели "Университет 3.0", белорусские вузы занимаются не только образованием и научными разработками, но и продвигают свои проекты в экономику и другие сферы, заявил министр образования Игорь Карпенко. Министерством образования в рамках пилотного проекта определено шесть вузов: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ и БГЭУ, а также ГрГУ им. Янки Купалы, которым поручена разработка и реализация экспериментального проекта по внедрению новых подходов в развитие учебной, научной и предпринимательской инфраструктуры университета.
БГУ впервые вошел в топ-500 лучших университетов в мировом вебометрическом рейтинге университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU).
В Минске начался прокат белорусского фильма "Тум-Паби-Дум". В январе в кинотеатрах Минска пройдут творческие встречи съемочной группы со зрителями.
Нарочь стала любимым местом отдыха для посла Индии в Беларуси Панкаджа Саксены. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной национальному празднику Индии - Дню Республики. Индийский актер хочет снять фильм о Беларуси, сообщил Панкадж Саксена.
ДОСЬЕ. Творческий путь и белорусский след Владимира Высоцкого. К 80-летию со дня рождения поэта и актера.
Мининформ принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу charter97.org. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Площадки для строительства паркингов определят в Минске, сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.
Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.
Витебский областной суд оправдал женщину 1986 года рождения по делу о домашних родах в Витебске.
Умерла народная артистка России Людмила Сенчина.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Как встречали команду "МАЗ-СПОРТавто" в Минске.
Спортивная экипировка белорусских атлетов на XXIII зимние Олимпийские игры функциональная и комфортная. Об этом сказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.
На время Игр в Пхенчхане "Беларусь 5" станет олимпийским каналом.
Болельщикам не запрещено использовать флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане - заявление МОК.
Россия организует международные состязания с участием не попавших на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан российских атлетов.
Хоккеисты минского "Динамо" победили словацкий "Слован", которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец, со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).
Симона Халеп и Каролин Возняцки вышли в финал Australian Open.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 26 января
Пресс-конференция с руководителем и пилотами экипажей белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" по итогам выступления в ралли-рейде "Дакар" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе общественного объединения "Союз писателей Беларуси" в 2017 году. Планы деятельности на 2018 год" (представители общественного объединения "Союз писателей Беларуси"). Начало в 11.00.
Республиканское собрание научной общественности пройдет в Национальной библиотеке. Свои разработки презентуют организации НАН Беларуси, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.
Презентация туристического потенциала Беларуси состоится на международной выставке туризма и активного отдыха Adventur 2018, которая пройдет по 28 января в Вильнюсе.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 27 января
Международный день памяти жертв холокоста. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г.
95 лет назад родился Козловский Александр Степанович, белорусский художник, заслуженный работник культуры Беларуси (1975). В 1956-96 гг. преподавал в Белорусской академии искусств. Автор работ в жанрах тематической картины и пейзажа. Среди произведений "Голубая песня", "Над озером", "Время осенних туманов" и др. Умер в 2011 г.
70 лет назад родился Барышников Михаил Николаевич, всемирно известный российский и американский танцовщик, балетмейстер, актер.
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