Картина дня: декрет о содействии занятости населения, 70 тыс. новых рабочих мест и модель "Университет 3.0"

ВЧЕРА

Картина дня. 25 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Фото из архива

Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены. Это предусмотрено указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Стипендии Президента Беларуси на 2018 год назначены 92 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко обсудил кадровый потенциал палаты парламента, вопросы законотворчества и международную деятельность. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года. Окончательное решение по избирательным кампаниям 2020 года в Беларуси надо принимать в 2018 году, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Во время встречи

Планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром. Речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций. Доля "Белинкассгрупп" на рынке кассово-инкассаторских услуг может составить две трети. Павел Каллаур по итогам доклада главе государства рассказал о тенденции по дедолларизации экономики. Также он сказал, что Национальный банк Беларуси имеет планы по наращиванию золотовалютных резервов.

Александр Лукашенко и Павел Каллаур

Национальный банк определил перечень системно значимых банков. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 24 января 2018 года №28.

Фото из архива

Правительство рассчитывает в 2018 году создать 70 тыс. рабочих мест, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков во время посещения предприятия "Амкодор-Логойск"

Комиссии при местных органах власти обеспечат индивидуальный подход при реализации положений декрета о содействии занятости. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Территории с напряженной ситуацией на рынке труда будут определены в Беларуси.

Ирина Костевич. Фото из архива

Совет Министров утвердил комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2018 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №52 от 24 января 2018 года.

Международные стандарты аудиторской деятельности будут введены в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "Об аудиторской деятельности", которые включены в план подготовки законопроектов на 2018 год.

Распространение рекламы через почтовые ящики в подъездах планируют упорядочить в Беларуси. Это предусмотрено поправками в закон "О рекламе", которые внесены в план подготовки законопроектов на 2018 год.

Проект указа в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС планируется подписать в ближайшее время, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько. ВВП в ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,8%, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев.

Фото из архива

Таможенные органы Беларуси начнут осуществлять некоторые функции органов пограничной службы в пунктах пропуска "Гудогай" и "Бигосово" с 1 января 2019 года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Таможенные органы Беларуси в 2017 году предотвратили ввоз в Россию около 10 тыс. т санкционных товаров, сообщил Юрий Сенько. Изменений лимита на беспошлинный ввоз товаров в международных почтовых отправлениях в ближайшее время не ожидается, сообщил начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок.

Фото из архива

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан 30 января с визитом посетит Беларусь.

Ситуация вокруг задержанного в Украине белорусского гражданина постоянно находится в поле зрения МИД Беларуси, сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Фото из архива

Национальная платформа индикаторов достижения Целей устойчивого развития в Беларуси будет выстроена к концу 2018 года. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на первой встрече партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию в Минске

В Вооруженных Силах началась комплексная проверка боевой готовности, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В Беларуси созданы все условия для реализации модели "Университет 3.0", белорусские вузы занимаются не только образованием и научными разработками, но и продвигают свои проекты в экономику и другие сферы, заявил министр образования Игорь Карпенко. Министерством образования в рамках пилотного проекта определено шесть вузов: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ и БГЭУ, а также ГрГУ им. Янки Купалы, которым поручена разработка и реализация экспериментального проекта по внедрению новых подходов в развитие учебной, научной и предпринимательской инфраструктуры университета.

Игорь Карпенко. Фото из архива

БГУ впервые вошел в топ-500 лучших университетов в мировом вебометрическом рейтинге университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU).

В Минске начался прокат белорусского фильма "Тум-Паби-Дум". В январе в кинотеатрах Минска пройдут творческие встречи съемочной группы со зрителями.

Актеры Артем Венгерович и Павел Харланчук во время съемки фильма "Тум-Паби-Дум". Фото из архива

Нарочь стала любимым местом отдыха для посла Индии в Беларуси Панкаджа Саксены. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной национальному празднику Индии - Дню Республики. Индийский актер хочет снять фильм о Беларуси, сообщил Панкадж Саксена.

ДОСЬЕ. Творческий путь и белорусский след Владимира Высоцкого. К 80-летию со дня рождения поэта и актера.

Владимир Высоцкий, 1979 год

Мининформ принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу charter97.org. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Площадки для строительства паркингов определят в Минске, сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Витебский областной суд оправдал женщину 1986 года рождения по делу о домашних родах в Витебске.

Умерла народная артистка России Людмила Сенчина.

Людмила Сенчина. Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как встречали команду "МАЗ-СПОРТавто" в Минске.

Спортивная экипировка белорусских атлетов на XXIII зимние Олимпийские игры функциональная и комфортная. Об этом сказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

На время Игр в Пхенчхане "Беларусь 5" станет олимпийским каналом.

Болельщикам не запрещено использовать флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане - заявление МОК.

Россия организует международные состязания с участием не попавших на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан российских атлетов.

Хоккеисты минского "Динамо" победили словацкий "Слован", которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец, со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Симона Халеп и Каролин Возняцки вышли в финал Australian Open.

Симона Халеп. Фото официального сайта турнира

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 января

Пресс-конференция с руководителем и пилотами экипажей белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" по итогам выступления в ралли-рейде "Дакар" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе общественного объединения "Союз писателей Беларуси" в 2017 году. Планы деятельности на 2018 год" (представители общественного объединения "Союз писателей Беларуси"). Начало в 11.00.

Республиканское собрание научной общественности пройдет в Национальной библиотеке. Свои разработки презентуют организации НАН Беларуси, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.

Презентация туристического потенциала Беларуси состоится на международной выставке туризма и активного отдыха Adventur 2018, которая пройдет по 28 января в Вильнюсе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 января

Международный день памяти жертв холокоста. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г.

95 лет назад родился Козловский Александр Степанович, белорусский художник, заслуженный работник культуры Беларуси (1975). В 1956-96 гг. преподавал в Белорусской академии искусств. Автор работ в жанрах тематической картины и пейзажа. Среди произведений "Голубая песня", "Над озером", "Время осенних туманов" и др. Умер в 2011 г.

70 лет назад родился Барышников Михаил Николаевич, всемирно известный российский и американский танцовщик, балетмейстер, актер.

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