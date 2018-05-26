Картина дня: День открытых дверей в Большом театре, взрыв моста на Припяти и белорусские лыжные ботинки

ВЧЕРА

Картина дня. 25 мая

Торжественное собрание по случаю 100-летию пограничной службы Беларуси состоялось во Дворце Республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе.

Торжественное собрание

Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

В связи с празднованием 100-летнего юбилея пограничной службы на бульваре Толбухина в Минске был открыт памятный знак "Стражам границы всех поколений". Госнаград удостоены 15 пограничников Беларуси.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" к 2021 году произведет продукции на общую сумму не менее $1 млрд, об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков рассказал в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа". Также в интервью он рассказал, что Беларусь предлагает Китаю выйти с инфраструктурными и промышленными проектами на рынки третьих стран. Беларусь готова наращивать поставки мяса и молока в Китай.

Фото из архива

В Беларуси созданы все условия для развития инноваций и инвестиций, отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на пленарной части XV Гомельского экономического форума. Инвестиционные документы более чем на $480 млн подписаны на Гомельском форуме.

Региональные советы по развитию предпринимательства создадут во всех областях Беларуси до середины июня, сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин.

ИНТЕРВЬЮ. Стратегический проект на $1 млрд: что Беларусь получит от нового азотного комплекса.

"Белнефтехим" инициирует совместные проекты в химической отрасли с Россией и другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. При нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси подорожает, сказал Игорь Ляшенко.

Игорь Ляшенко. Фото из архива

Казань получила 94 автобуса МАЗ в преддверии ЧМ по футболу.

Фото посольства Беларуси в России

Подготовлен проект указа о создании особой экономической зоны "Бремино-Орша", он находится на рассмотрении в Совмине.

Эксперимент по дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды начинается в Минске, сообщил директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

В Беларуси планируется расширить сеть сбора старой бытовой и компьютерной техники у населения.

ФОТО. Взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичами и Туровом. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой театр Беларуси пригласил ценителей искусства на День открытых дверей.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой театр Беларуси празднует 85-летие.

В Беларуси выпустили первые образцы лыжных ботинок.

РЕПОРТАЖ: Как живет и развивается лучшая школа Минска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске собирают самый высокий подъемник в Восточной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей.

РЕПОРТАЖ: На полигоне Лосвидо прошли испытания военнослужащих на доблесть и мастерство.

ФОТОФАКТ: В витебском зоопарке родились малыши яванских макак.

В Беларуси с 1 июня изменятся цены на некоторые марки сигарет.

Хоккейный клуб "Локомотив" будет создан в Орше. Новая команда планирует выступать в экстралиге чемпионата Беларуси.

Победители и призеры республиканского конкурса "Подружись со спортом!" награждены в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Азаренко, Саснович и Соболенко узнали имена своих соперниц в 1-м круге "Ролан Гаррос".

Австралия и Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за причастность к крушению MH17.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 мая

Заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань посетит Беларусь с официальным визитом 27-29 мая. Визит состоится по приглашению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

Ван Цишань. Фото Синьхуа - БЕЛТА

На территории Верхнего города в Минске 26 мая с 12.00 до 23.00 пройдет X Республиканский фестиваль-ярмарка народных ремесел "Вясновы букет". Открытие в 13.00.

Литературный праздник проводов весны "Бэзавае полымя паэзii" пройдет 26 мая в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Прокатиться на тракторе можно будет 27 мая в день открытых дверей на Минском тракторном заводе (МТЗ). Начало в 10.00.

Фото из архива

По 27 мая в Минске в культурном инкубаторе ОК16 пройдет Fashion Idea Festival - фестиваль, на котором молодые таланты в области моды и современного искусства будут презентовать свои проекты и креативные идеи. Принять участие в творческом форуме смогут дизайнеры одежды, художники, иллюстраторы, видеорежиссеры, художники инсталляций, стилисты, блогеры и творческие команды. Время работы с 12.00 до 21.00 (ул.Октябрьская, 16).

В Минске 27 мая в 12.00 при храме святителя Николая Японского по ул. Лидской, 3 пройдет ежегодный православный фестиваль христианских культур "Траецкi фэст 2018".

27-28 мая в Минске пройдут мероприятия, посвященные празднованию 100-летия пограничной службы Беларуси. Так, 27 мая в центральном парке им.Горького состоятся показательные и развлекательные мероприятия. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

27 мая

В Республике Беларусь - День химика.

У католиков - День Святой Троицы.

У православных - День Святой Троицы. Пятидесятница.

70 лет назад родился Волков Александр Александрович, летчик-космонавт СССР (1985), Герой Советского Союза (1985), полковник запаса.

28 мая

В Республике Беларусь - День пограничника.

У православных - День Святого Духа.

145 лет назад родилась Форш Ольга Дмитриевна, российская писательница. Автор исторических романов "Одеты камнем", "Михайловский замок", рассказов, пьес. Умерла в 1961 г.

130 лет назад родился Арсеньев Николай Сергеевич, русский философ, историк религии и культуры, поэт. Умер в 1977 г.

110 лет назад родился Флеминг Ян, английский писатель, журналист, автор серии романов из 14 книг о похождениях Джеймса Бонда (агента 007). Умер в 1964 г.

50 лет назад родилась Миноуг Кайли Энн, австралийская певица, автор песен и актриса.

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