Картина дня: День Победы в Беларуси, 24 медали Всемирной гимназиады и дополнительный рейс "Белавиа" на финал Лиги чемпионов

ВЧЕРА
Картина дня 9 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. "Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине - надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы.
Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики. Об этом заявил представителям СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Братская политика Беларуси в отношении России не изменится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.
Белорусские дипломаты за рубежом приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы.
Шествие-парад, посвященное 73-летию Великой Победы, прошло в Могилеве. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой и счастливое будущее. Это подтверждает, что День Победы является главным праздником страны и всех поколений, что память о героях, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье или в тылу, - священна.
Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла 9 мая.
Праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018" прошел в Беларуси. Концерт на открытой площадке стал кульминацией празднования Дня Победы в Беларуси.
Празднование Дня Победы в Минске завершилось салютом в 30 залпов.
ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году.
"Белавиа" организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для болельщиков "Ливерпуля".
Сборная Беларуси завоевала 24 медали на Всемирной летней гимназиаде в Марокко.
СЕГОДНЯ
анонс основных событий 10 мая
Пресс-конференция с участием министра связи и информатизации Беларуси Сергея Попкова на тему "Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.
В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством информации Республики Беларусь и общественным объединением "Белорусский союз художников".
В Брестском академическом театре драмы пройдет пресс-конференция, посвященная фестивалю искусств "Пестрый тюльпан". Начало в 15.00.
Международный конгресс кардиологов и терапевтов пройдет 10-11 мая в Минске.
ЗАВТРА
знаменательные даты 11 мая
230 лет назад родился Очаповский Михаил Николаевич, ученый-агроном, почвовед, просветитель. Член научного комитета при Министерстве государственного имущества в Петербурге, промышленного совета, совета народного просвещения, научного товарищества при Горы-Горецком земледельческом институте. Автор ряда научных работ. Умер в 1854 году.
40 лет назад учреждено почетное звание "Заслуженный машиностроитель Белорусской ССР" (присваивалось до 23 ноября 1988 года).
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