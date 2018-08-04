Картина дня: дисциплина во время уборочной, планы на урожай и сколько можно заработать на грибах и ягодах

ВЧЕРА

Картина дня. 3 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Соответствующее поручение глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район.

В Миорах собираются построить межрайонный медицинский центр с немецкими инвестициями и технологиями. Речь об этом шла во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Миорской центральной районной больницы.

Во время посещения больницы

В Беларуси в 2018 году планируется собрать около 7 млн т зерна, сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

Фото из архива

Валовый сбор зеленой массы кукурузы в 2018 году ожидается на 2 млн т больше прошлогоднего.

В Беларуси расширен перечень действий, относящихся к экономической концентрации. Изменения в институте контроля за экономической концентрацией стали одним из ключевых изменений антимонопольного законодательства после вступления в силу с 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

В Беларуси установлены особые условия оплаты труда ведущим в своей сфере деятельности иностранным специалистам, которые привлекаются для участия в переподготовке и повышении квалификации специалистов в вузах.

Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 августа 2018 года №575, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. В Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих включены новые нормы. Они устанавливают возможность организации трудового обучения для учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования через профподготовку не только в общеобразовательных учреждениях.

Фото из архива

В Беларуси начнет работу консультационный центр для помощи наркозависимым и их родственникам. Об этом сообщила заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Екатерина Шелегова.

В минском метро изменили условия списания денег при оплате банковской картой, сообщили БЕЛТА в ГП "Минский метрополитен". Принято решение объединить нескольких успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты. Это значительно оптимизирует процесс и уменьшит нагрузку на программно-аппаратный комплекс.

Бесконтактные троллейбусы выехали на маршруты Витебска. Всего по лизингу предприятие получило четыре новых машины производства "Белкоммунмаш", оборудованных мощными литий-ионными батареями. Аккумуляторы заряжаются во время движения от контактной сети. Время полной зарядки - 15 минут. Такая скорость обеспечивается в том числе за счет дополнительных зарядных станций.

Раскопки подтвердили гипотезу археологов о том, что первоначальные этапы развития поселения Кордон в Шумилинском районе Витебской области связаны со славянским расселением из Подунавья, сообщил научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Дернович. В этом году специалисты продолжили исследования археологического комплекса Кордон, который два года назад стал настоящей сенсацией в науке.

Орел-могильник впервые пополнил систематический список орнитофауны Беловежской пущи.

В Беларуси в июле осадков выпало на 75% больше климатической нормы.

Жители Витебска спасаются от жары на реке Западная Двина, в водоемах и возле фонтанов. Из-за жары в Беларуси 3 августа объявлен оранжевый уровень опасности.

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 августа

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Прямые телефонные линии проведут министр культуры Юрий Бондарь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, руководитель Министерства связи и информатизации Сергей Попков, глава Минсельхозпрода Леонид Заяц, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, руководители Государственного комитета по имуществу и ГКНТ Андрей Гаев и Александр Шумилин. Время проведения прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.

В Бресте состоится фестиваль женского бизнеса. Мероприятие организовано Брестским местным фондом регионального развития (центр поддержки предпринимательства) в целях поддержки развития женского предпринимательства. В программе - выставка-презентация женских бизнесов, выступление бизнесвумен с историями открытия и развития своего дела. Мероприятие пройдет на базе "Клуба 11:11" по ул. Лейтенанта Рябцева, 124. Начало в 11.00.

С 13.00 до 17.00 на территории Верхнего города состоится "Праздник литовской культуры".

5 августа

В национальном парке "Беловежская пуща" у памятника жертвам фашизма "Падающие кресты" состоится митинг, посвященный памяти мирных жителей окрестных деревень, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками летом 1941 года. Начало в 12.00.

На стадионе СОК "Олимпийский" в Минске пройдут матчи Евролиги по пляжному футболу: Польша - Турция (начало в 17.15), Беларусь - Италия (18.30). Вход свободный.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День железнодорожника.

150 лет назад родился Тураев Борис Александрович , историк-востоковед, основатель российской школы истории и филологии Древнего Востока, академик Российской АН (1918), профессор Петербургского университета (1904), доктор всеобщей истории (1902). Инициатор издания научно-популярной серии "Культурно-исторические памятники Древнего Востока". Умер в 1920 году.

120 лет назад родился Лебедев-Кумач Василий Иванович, русский поэт. Автор слов многих популярных советских песен: "Широка страна моя родная", "Священная война", "Веселый ветер" и др. Умер в 1949 году.

75 лет назад в ходе Орловской наступательной операции "Кутузов" советские войска освободили Орел и Белгород. В ознаменование этой победы в Москве впервые с начала Великой Отечественной войны был дан артиллерийский салют в 12 залпов из 124 орудий.

55 лет назад в Москве представителями СССР, США и Великобритании подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

6 августа

В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы. В 1945 году в период Второй мировой войны американская авиация подвергла бомбардировке японский город Хиросиму, впервые в истории применив атомное оружие против людей.

90 лет назад родился Уорхол Энди, американский художник, кинорежиссер, один из основоположников и лидеров поп-арта 1960-х годов. Умер в 1987 году.

80 лет назад родился Лученок Игорь Михайлович, белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1973), народный артист Беларуси (1982), народный артист СССР (1987), профессор (1985). В золотой песенный фонд страны вошли его песни "Мой родны кут", "Спадчына", "Вераніка", "Жураўлі на Палессе ляцяць", "Вальс дружбы" и многие другие.

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