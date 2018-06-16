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Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин 19 июня проведут в Минске переговоры и примут участие в заседании ВГС
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Картина дня: домашнюю выпечку можно продавать на рынках, занятия по ЗОЖ в школах и пряники с изображением Марадоны

Общество 16.06.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России на прошедших в Калининграде парламентских слушаниях одобрили рекомендации по обеспечению равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и России.

Домашним кондитерам и кулинарам в Беларуси разрешили продавать свою продукцию на рынках. Это следует из постановления Совета Министров от 14 июня 2018 года №452, которое корректирует правила создания и функционирования рынков

Электронная услуга передачи данных о не занятых в экономике гражданах будет доступна с 1 сентября.

ВВП Беларуси в январе-мае 2018 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-апреле 2018 года составили 107,4% к уровню аналогичного периода 2017-го.

Совет глав администраций СЭЗ планируется учредить в Беларуси.

Brexit может стать конкурентным преимуществом для белорусских предприятий, сказал директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси Валерий Садохо. По его словам, с одной стороны, мы ориентируемся на требования стран ЕС по поставкам товаров, с другой - Великобритания хотела бы самостоятельно взаимодействовать с другими странами-партнерами. Беларусь в январе-апреле текущего года увеличила экспорт товаров в Великобританию на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Беларусь и Индия объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы.

Экспозиция белорусских производителей открылась на выставке стран ШОС в Циндао. Могилевский мясокомбинат начал поставки полуфабрикатов из говядины в Китай. НАН Беларуси и компания Energy China будут сотрудничать в области интеллектуальных электросетей.

ОАО "Могилевский мясокомбинат". Фото из архива
ОАО "Могилевский мясокомбинат". Фото из архива

"Казахфильм" и "Беларусьфильм" подписали меморандум о сотрудничестве.

Число практикующих врачей в Беларуси с 2010 года выросло на 26%. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные Национальным статистическим комитетом ко Дню медицинских работников.

В минских детсадах и школах будут проводить занятия по ЗОЖ.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси ограничено купание в водоемах 24 зон отдыха.

Футболисты Уругвая обыграли Египет со счетом 1:0 на старте чемпионата мира в России. В группе А южноамериканская сборная считается одним из фаворитов на выход в плей-офф турнира. В группе В футболисты сборной Ирана выиграли у команды Марокко 1:0. В этой же группе в пиренейском дерби чемпионата мира футболисты Португалии и Испании сыграли вничью 3:3.

Хосе Мария Хименес поражает ворота египтян. Фото из социальных сетей
Хосе Мария Хименес поражает ворота египтян. Фото из социальных сетей

Пряники с изображением Марадоны изготовили в Бресте. Сладкая продукция изготовлена по специальному заказу футбольного клуба "Динамо-Брест".

Экс-футболист борисовского БАТЭ Сергей Кривец подписал контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" на 2,5 года.

Четыре медали завоевали белорусские пловцы на международном турнире "Маре Нострум 2018", завершившемся в Барселоне.

США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, говорится в распространенном Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа. Китай выразил протест США в связи с введением пошлин.

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16-17 июня

Большой британский фестиваль пройдет 16 июня в Минске на территории Верхнего города. Начнется праздник в 12.30 сразу в двух точках города. От дверей посольства Великобритании на К.Маркса до сцены в Верхнем городе - начнется шествие волынщиков в традиционных юбках-килтах, а от площадки возле Дворца спорта отправится колонна автомобилей Mini. Открытие фестиваля состоится в 13.00. С 13.00 до 23.00 прозвучат популярные британские мелодии в исполнении артистов из Великобритании.

Фестиваль уличной культуры, наследия и гастрономии "Октябрьская 15" пройдет 16 июня в Минске в районе ул. Октябрьская с 11.00 до 23.00.

Международный день йоги минчане отметят 16 июня массовым занятием под открытым небом в парке им. М.Горького. Все желающие смогут с 9.00 до 12.00 присоединиться к празднику. Программа мероприятия включает в себя дыхательные и медитативные упражнения, Сурья Намаскар челленж (комплекс из 54 или 27 подходов) с награждением самых стойких участников. Позаниматься йогой смогут даже дети - им будет презентован свой комплекс. Также запланирован конкурс рисунка на тему "Солнце - источник жизненной энергии и йоги".

В минском парке Горького 16 июня с 12.00 до 18.00 состоится татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй".

Документальный фильм "Земля: один потрясающий день" покажут в дворике отеля "Монастырский" 16 июня во время киносеанса под открытым небом. начало в 21.30.

В Центральном детском парке им. М.Горького 17 июня пройдет праздник "Папин день - каждый день!". Время проведения - 12.00-15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

17 июня

В Республике Беларусь - День медицинских работников.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день подписания в 1994 году в Париже Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. Вступила в силу 26 декабря 1996 года.

200 лет назад родился Гуно Шарль, французский композитор, органист и драматург, один из создателей и виднейших представителей французской лирической оперы. Автор опер "Фауст", "Ромео и Джульетта" и др. Умер в 1893 г.

115 лет назад родился Светлов Михаил Аркадьевич, советский поэт и драматург. Автор стихотворений "Гренада", "Песня о Каховке" и др. Умер в 1964 г.

18 июня

День устойчивой гастрономии. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года. Гастрономия является элементом культурного самовыражения, связанным с природным и культурным разнообразием мира. Устойчивая гастрономия может сыграть свою роль в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

100 лет назад родился Шахнович Александр Иванович, белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. Автор станковой анималистической скульптуры "Аисты", "Перед дождем", композиций на темы Великой Отечественной войны "Беженцы", "Переход партизан", портретов М.Горького, Я.Купалы, А.Мицкевича и др. Умер в 2009 г.

115 лет назад родилась Макдональд Джанет, американская актриса и певица. Известна по своим ролям в музыкальных фильмах "Люби меня сегодня", "Веселая вдова", "Один час с тобой", "Строптивая Мариетта" и др. Умер в 1965 г.

105 лет назад родился Уилфред Гордон Бигелоу, канадский кардиохирург, один из создателей электрокардиостимулятора. Умер в 2005 г.

100 лет назад родился Карле Джером, американский физик, химик, лауреат Нобелевской премии по химии. Один из создателей прямого метода расшифровки структур. Умер в 2013 г.

85 лет назад родился Леонов Николай Иванович, российский писатель и кинодраматург. Автор детективов "Явка с повинной", "Ипподром", "Выстрел в спину", сценариев фильмов "Трактир на Пятницкой", "Агония". Умер в 1999 г.

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Собираем аптечку в отпуск Ввоз этих лекарств может быть ограничен: "Валокордин", "Корвалол", "Нурофен", "Пенталгин", "Солпадеин", "Найз", "Кетанов", "Артан", "Кемадрин", трамадол, орипавин, жидкие препараты объемом больше 100 мл и другие лекарственные средства, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также сильные обезболивающие.
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