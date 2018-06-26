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Картина дня: Домрачева завершила карьеру, первые результаты ЦТ и информирование о ДТП на МКАД

Общество 26.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 25 июня

Беларусь предлагает Франции активизировать инвестиционное сотрудничество. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы "Франция-Беларусь" Национального собрания этой страны.

Михаил Мясникович. Фото Совета Республики
Михаил Мясникович. Фото Совета Республики

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом биатлонистка сообщила на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси. По случаю окончания спортивной карьеры биатлонистка угостила журналистов тортом. Муж Дарьи Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал норвежскому NRK ее решение завершить спортивную карьеру.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионский путь Дарьи Домрачевой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции.

Вопрос сокращения декретного отпуска в Беларуси не рассматривается, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на тему "Государственная поддержка семей, воспитывающих детей". В Беларуси открыто 53,9 тыс. депозитных счетов "Семейный капитал" на сумму около $539 млн, сообщил Валерий Ковальков.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусбанк с начала года направил на кредитование малого и среднего бизнеса почти Br500 млн.

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №483.

ГАИ будет предупреждать о ДТП на МКАД с помощью электронного табло или мобильного информирования, сообщил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой. Около половины ДТП, совершаемых в Минске, могут оформляться через европротоколы, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун в пресс-центре БЕЛТА.

Во время онлайн-конференции
Во время онлайн-конференции

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br943,9.

Централизованное тестирование по белорусскому языку на 100 баллов сдал 21 человек.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В БГУ прошел бал выпускников.

Свыше 80 предприятий бытового обслуживания Минска предоставят скидки на услуги ко Дню Независимости.

У пострадавших в ДТП 23 июня на территории Львовской области белорусов наблюдается позитивная динамика‚ один человек выписан‚ двое переведены из интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запретов на посещение лесов.

Гражданка Беларуси погибла в дорожно-транспортном происшествии в Грузии. Девушка 1990 года рождения находилась в Грузии с туристическими целями.

Помощник - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук. В Беларуси с начала года на 12% выросло количество преступлений, связанных с насилием в семье, рассказал Алексей Стук. По каждому факту неуставных отношений в армии проводится очень тщательная проверка, сообщил Алексей Стук.

КГБ задержал за взятки директора "Белмедтехники", в его гараже найдено более $620 тыс. в эквиваленте.

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на бобруйском "ФанДОКе".

Мингорсуд смягчил наказание экс-директору Минского зоопарка.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вернулась в топ-50 мирового рейтинга.

УЕФА реализует в Беларуси пилотный проект по развитию массового футбола.

Сборная России проиграла Уругваю в 3-м туре футбольного чемпионата мира. Команда Саудовской Аравии выиграла у Египта - 2:1. Футболисты Испании и Португалии вышли в 1/8 финала чемпионата мира.

Швейцарский депутат Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июня

Пресс-коференция "Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, заместитель директора фонда Анатолий Котов, менеджер по маркетингу фонда Максим Кошкалда, генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович и руководитель технического департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Тяжких. Во время пресс-конференции состоится подписание договора между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и СООО "Мобильные ТелеСистемы" о придании мобильному оператору МТС статуса национального партнера II Европейских игр 2019 года.

Пресс-конференция "Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. В пресс-конференции примут участие заведующий сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко, директор ООО "Пас Тер Нак", являющегося организатором фестиваля, Владимир Малявко, управляющий партнер ООО "Пас Тер Нак" Евгения Орлова, директор группы компаний "А 100" (партнера фестиваля) Анна Красовская.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Подготовка и проведение в Республике Беларусь и городе Минске праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь". Начало в 11.00.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к II Международному спортивному фестивалю "Шимко собирает друзей!".

Международный молодежный профсоюзный форум "ТЕМП-2018" пройдет с 26 по 30 июня.

Белорусский республиканский союз молодежи 26 июня даст старт акции "Подари новорожденному вышиванку".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июня

Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

День микро-, малых и средних предприятий. Памятный день ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.

215 лет назад родился Слизень Рафал, белорусский скульптор, медальер, живописец, архитектор. В 1820 г. поступил на юридический факультет Виленского университета, одновременно посещал Виленскую художественную школу, учился у Я.Рустема и К.Ельского. После окончания университета работал в Министерстве внутренних дел в Петербурге. В 1830 г. вернулся в свое имение, где создал несколько десятков живописных и скульптурных портретов своих родных, знакомых, соседей. Собрал богатую художественную коллекцию. Создал бюсты А.Мицкевича, М.Антокольского, а также лепил медальоны именитых людей. По его проектам построено несколько дворцов и хозяйственных построек. Умер в 1881 г.

95 лет назад родился Версоцкий Виктор Иванович, белорусский живописец и педагог, заслуженный учитель Беларуси (1966), заслуженный деятель культуры Польши (1980). В 1962-78 гг. преподавал в Минском художественном училище. Работал преимущественно в жанре пейзажа. Автор картин "Автострада", "Городской пейзаж", "В Варшаве 17 января 1945 года", "Хатынь. Реквием" и др. Умер в 2004 г.

55 лет назад родился Лыбин Дмитрий Витальевич, белорусский композитор, педагог. В творчестве совмещает традиционные и авангардные методы композиции. Среди произведений: кантаты "Белорусские песни" на народные тексты, концерт для скрипки и симфонического оркестра, хоровые и вокальные циклы.

180 лет назад родился Маузер Пауль, немецкий инженер-оружейник и промышленник. Создал однозарядную винтовку и револьвер, магазинную винтовку и автоматический пистолет (маузер). Умер в 1914 г.

40 лет назад в СССР был осуществлен запуск космического корабля "Союз-30" с международным экипажем: командир корабля летчик-космонавт СССР Петр Климук и космонавт-исследователь гражданин ПНР Мирослав Гермашевский.

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