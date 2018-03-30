Картина дня: допинг в виде сала, сокращение сроков обучения и национальная кинопремия

ВЧЕРА

Картина дня. 29 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны. "Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - добавил Президент. Александр Лукашенко также подчеркнул, что спортивные достижения являются самой главной идеологией в государстве.

Александр Лукашенко и Дарья Домрачева

Австрийская компания Fischer может открыть производство лыжного инвентаря в Беларуси, рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент отметил, что и сам имел возможность опробовать соответствующую продукцию данного производителя. "Отличные лыжи. Если они перенесут сюда производство, это будут лыжи для подготовки спортсменов высочайшего уровня", - сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси поручил наладить в стране производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков (гусеничный транспорт для подготовки лыжных трас). Производством лыжных ботинок для начинающих спортсменов должна заняться компания "Марко", а конструкторы Минского тракторного завода уже разрабатывают ратраки. В течение года-двух в Беларуси сделают решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №121 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году".

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял спецпредставителя Президента Сербии.

Небойша Стефанович и Александр Лукашенко

Совмин одобрил более 10 проектов международной технической помощи.

Вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС. Весь 2018 год действуют существующие нормы - беспошлинно можно ввозить товары общей суммой не более 1,5 тыс. евро и весом до 50 кг. С января 2019 года лимиты снизятся до 1 тыс. евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 кг.

Белорусы с 29 марта будут платить таможенную пошлину в отношении неделимых товаров по-новому. Пошлина уплачивается по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Требования к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, установлены в Беларуси. Они указаны в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 1 декабря 2017 года №84.

Фото из архива

Согласовано в 2018 году сокращение сроков обучения по ряду специальностей в сфере культуры: "искусствоведение (музыковедение)", "режиссура театра (по направлениям)", "кинотелеоператорство (по направлениям)", "режиссура кино и телевидения (по направлениям)" с 5 до 4 лет; "живопись", "графика" - с 6 до 5 лет.

Фото из архива

Оперативный центр по трудоустройству молодежи создан при Минском городском комитете БРСМ и работает по выявительному принципу: волонтеры сами находят безработных юношей и девушек и курируют их в поиске места работы. О новшестве рассказал первый секретарь столичного БРСМ Сергей Клишевич.

Как будут снижать налоговую нагрузку на бизнес и упрощать администрирование налогов, рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ольга Тарасевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. МНС не планирует вводить дополнительные льготы по налогу на прибыль. МНС разъяснило порядок возмещения командировочных расходов по найму жилья по устному договору с физлицами.

Во время онлайн-конференции

Банк развития рассматривает возможность выпуска евробондов в белорусских рублях, заявил председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас.

Утверждено положение о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 года №220.

Итоги деятельности ПВТ в 2017 году размещены на сайте парка. Почти четверть резидентов Парка высоких технологий являются центрами разработок иностранных компаний. В топ-5 компаний ПВТ по объему реализации вошли ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ЗАО "Итранзишэн", ООО "Техартгруп". По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в ПВТ составила 32 598 человек.

Фото из архива

Только 4,1% белорусов в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются социальными сетями. Такие данные приведены в сборнике "Беларусь в цифрах", опубликованном на сайте Национального статистического комитета.

Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси".

Федерация профсоюзов Беларуси предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития, заявил председатель ФПБ Михаил Орда.

В Беларуси с 30 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

Фото из архива

Некоторые услуги почтовой связи подорожают с 2 апреля.

Электробус Е433 Vitovt Max Electro "Белкоммунмаша" проходит опытную эксплуатацию в российском Тамбове.

Электробус Vitovt Max Electro. Фото из архива

Многофункциональный комплекс "Газпром центр" будет построен в Минске к концу 2020 года. Уверенность в этом высказал генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров.

Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам в своей возрастной категории, сообщили в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение" ALEKSEEV отправляется в промотур.

ALEKSEEV. Фото из архива

Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире "Европейский хоккейный вызов".

"Минчанка" в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу, обыграв в третьем матче финальной серии брестское "Прибужье" со счетом 3:0.

В выходные в Беларуси потеплеет - по юго-востоку будет до плюс 16.

Фото из архива

Крупнейший в мире лайнер "Симфония морей" представлен в Малаге.

Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") сойдет с орбиты и может упасть на Землю в период с 30 марта по 2 апреля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 марта

Состоится 2-я очередная сессия Минского городского Совета депутатов 28-го созыва. Начало в 10.00 (просп. Независимости, 8, каб. 400).

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Жилищное строительство в Республике Беларусь: перспективные направления". Участие принимают: Горваль Александр Витальевич - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь; представители Минского областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного комитета.

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Мосты дружбы: Беларусь - Россия", приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России и совместному праздничному мероприятию в Белорусской государственной филармонии.

В 15.00 в Доме дружбы состоится круглый стол на тему "Наследие рода Огинских в укреплении межкультурных связей Беларуси и Литвы".

В Академии управления пройдет XXII Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления". Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 марта

95 лет назад родился Генералов Анатолий Михайлович, певец, педагог, народный артист Беларуси (1963). В 1954-81 гг. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Одновременно с 1976 г. преподаватель Белорусской академии музыки (с 1990 г. профессор). Сильный голос, безупречное владение вокальной техникой позволили ему создать незабываемые образы в национальном и классическом репертуарах: князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина), Змитрок и Апанас ("Михась Подгорный" и "Алеся" Е.Тикоцкого), Денис Давыдов ("Надежда Дурова" А.Богатырева) и др. Умер в 2007 г.

80 лет назад родился Збруев Александр Викторович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Мой младший брат", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна" и др.

70 лет назад родился Винокур Владимир Натанович, российский артист эстрады, народный артист РСФСР.

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