Картина дня: допинг в виде сала, сокращение сроков обучения и национальная кинопремия

ВЧЕРА
Картина дня. 29 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны. "Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - добавил Президент. Александр Лукашенко также подчеркнул, что спортивные достижения являются самой главной идеологией в государстве.
Австрийская компания Fischer может открыть производство лыжного инвентаря в Беларуси, рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент отметил, что и сам имел возможность опробовать соответствующую продукцию данного производителя. "Отличные лыжи. Если они перенесут сюда производство, это будут лыжи для подготовки спортсменов высочайшего уровня", - сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси поручил наладить в стране производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков (гусеничный транспорт для подготовки лыжных трас). Производством лыжных ботинок для начинающих спортсменов должна заняться компания "Марко", а конструкторы Минского тракторного завода уже разрабатывают ратраки. В течение года-двух в Беларуси сделают решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №121 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году".
Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял спецпредставителя Президента Сербии.
Совмин одобрил более 10 проектов международной технической помощи.
Вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС. Весь 2018 год действуют существующие нормы - беспошлинно можно ввозить товары общей суммой не более 1,5 тыс. евро и весом до 50 кг. С января 2019 года лимиты снизятся до 1 тыс. евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 кг.
Белорусы с 29 марта будут платить таможенную пошлину в отношении неделимых товаров по-новому. Пошлина уплачивается по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.
Требования к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, установлены в Беларуси. Они указаны в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 1 декабря 2017 года №84.
Согласовано в 2018 году сокращение сроков обучения по ряду специальностей в сфере культуры: "искусствоведение (музыковедение)", "режиссура театра (по направлениям)", "кинотелеоператорство (по направлениям)", "режиссура кино и телевидения (по направлениям)" с 5 до 4 лет; "живопись", "графика" - с 6 до 5 лет.
Оперативный центр по трудоустройству молодежи создан при Минском городском комитете БРСМ и работает по выявительному принципу: волонтеры сами находят безработных юношей и девушек и курируют их в поиске места работы. О новшестве рассказал первый секретарь столичного БРСМ Сергей Клишевич.
Как будут снижать налоговую нагрузку на бизнес и упрощать администрирование налогов, рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ольга Тарасевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. МНС не планирует вводить дополнительные льготы по налогу на прибыль. МНС разъяснило порядок возмещения командировочных расходов по найму жилья по устному договору с физлицами.
Банк развития рассматривает возможность выпуска евробондов в белорусских рублях, заявил председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас.
Утверждено положение о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 года №220.
Итоги деятельности ПВТ в 2017 году размещены на сайте парка. Почти четверть резидентов Парка высоких технологий являются центрами разработок иностранных компаний. В топ-5 компаний ПВТ по объему реализации вошли ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ЗАО "Итранзишэн", ООО "Техартгруп". По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в ПВТ составила 32 598 человек.
Только 4,1% белорусов в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются социальными сетями. Такие данные приведены в сборнике "Беларусь в цифрах", опубликованном на сайте Национального статистического комитета.
Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси".
Федерация профсоюзов Беларуси предложит правительству урегулировать вопросы платы за общежития, заявил председатель ФПБ Михаил Орда.
В Беларуси с 30 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
Некоторые услуги почтовой связи подорожают с 2 апреля.
Электробус Е433 Vitovt Max Electro "Белкоммунмаша" проходит опытную эксплуатацию в российском Тамбове.
Многофункциональный комплекс "Газпром центр" будет построен в Минске к концу 2020 года. Уверенность в этом высказал генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров.
Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам в своей возрастной категории, сообщили в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.
Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение" ALEKSEEV отправляется в промотур.
Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире "Европейский хоккейный вызов".
"Минчанка" в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу, обыграв в третьем матче финальной серии брестское "Прибужье" со счетом 3:0.
В выходные в Беларуси потеплеет - по юго-востоку будет до плюс 16.
Крупнейший в мире лайнер "Симфония морей" представлен в Малаге.
Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") сойдет с орбиты и может упасть на Землю в период с 30 марта по 2 апреля.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 30 марта
Состоится 2-я очередная сессия Минского городского Совета депутатов 28-го созыва. Начало в 10.00 (просп. Независимости, 8, каб. 400).
В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Жилищное строительство в Республике Беларусь: перспективные направления". Участие принимают: Горваль Александр Витальевич - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь; представители Минского областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного комитета.
В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Мосты дружбы: Беларусь - Россия", приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России и совместному праздничному мероприятию в Белорусской государственной филармонии.
В 15.00 в Доме дружбы состоится круглый стол на тему "Наследие рода Огинских в укреплении межкультурных связей Беларуси и Литвы".
В Академии управления пройдет XXII Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления". Начало в 10.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 31 марта
95 лет назад родился Генералов Анатолий Михайлович, певец, педагог, народный артист Беларуси (1963). В 1954-81 гг. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Одновременно с 1976 г. преподаватель Белорусской академии музыки (с 1990 г. профессор). Сильный голос, безупречное владение вокальной техникой позволили ему создать незабываемые образы в национальном и классическом репертуарах: князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина), Змитрок и Апанас ("Михась Подгорный" и "Алеся" Е.Тикоцкого), Денис Давыдов ("Надежда Дурова" А.Богатырева) и др. Умер в 2007 г.
80 лет назад родился Збруев Александр Викторович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Мой младший брат", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна" и др.
70 лет назад родился Винокур Владимир Натанович, российский артист эстрады, народный артист РСФСР.
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