Картина дня: досрочное голосование, Кубок мира ФИФА, "крутяки" на снегоходах и особенности операций с криптовалютами

ВЧЕРА

Картина дня. 13 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает заслуги правоохранителей, но не считает обстановку в целом благоприятной, такую точку зрения глава государства выразил на заседании Совета безопасности. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями, заявил глава государства. Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует, сказал Президент Беларуси. В Министерстве обороны оказались упущены вопросы по работе с личным составом, сказал Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует жесткого наказания для "крутяков" на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности.

Кубок мира ФИФА 13 февраля прибыл из Вены в Минск. Перед тем, как быть выставленным в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club для широкого круга любителей футбола, он был представлен гостям Дворца Независимости. В торжественном мероприятии по случаю прибытия знаменитого кубка в Минск приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов. В завершении мероприятия Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира ФИФА.

Досрочное голосование на местных выборах началось 13 февраля в Беларуси. Более 10% кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси открыли счета для ведения агитации, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами Президента России, сообщила Лидия Ермошина. Глава Центризбиркома прогнозирует высокую явку избирателей во время досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов.

Национальный банк Беларуси пояснил особенности совершения операций с криптовалютами после вступления в силу декрета №8. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц.

Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля

Мартин Сайдик: Минский процесс работает.

В Беларуси за 2017 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $9,7 млрд инвестиций, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Первый в современной истории Сахалина специализированный агрогородок, возведенный по белорусскому проекту, торжественно открыт на юге острова, сообщили в посольстве Беларуси в России со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Сахалинской области.

РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины.

Люди труда стали героями проекта БЕЛТА "Сэрцам адданыя роднай зямлi".

В Минске наградили победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, а также патриотического воспитания населения. Среди победителей творческого конкурса сотрудники БЕЛТА.

Корреспондент БЕЛТА Светлана Пекарь, главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская, заместитель главного редактора редакции визуальной информации БЕЛТА Владимир Иваницкий.

Итальянский канал Rai 3 поставил Беларусь на третье место в топ-5 стран, которыми больше всего интересовались итальянские туристы в 2017 году и куда стоит поехать в 2018-м году.

День святого Валентина: история, символы, подарки.

Видео. Имбирные пряники ко Дню Святого Валентина за 10 шагов.

Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс. 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 года обманным путем под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 на 14 февраля.

После очередного соревновательного дня зимней Олимпиады в Пхенчхане лидерство в медальном зачете сохранили спортсмены Германии.

В белорусской олимпийской делегации нет случаев заражения норовирусом.

Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта.

Белорусские олимпийцы Александр Воронов, Валентина Каминская и Юрий Данилочкин прокомментировали свои выступления на Олимпийских играх. Самые свежие новости из Пхенчахана теперь транслируются и на экранах в Минском метрополитене, это стало возможным после того, как "Белтелерадиокомпания" запустила показ новостных блоков.

Александр Воронов на дистанции

Канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель спасла в Республике Корея собаку.

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 февраля

Переговоры премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом пройдут в Минске. Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По их итогам планируется подписание ряда документов, в частности, соглашения между правительствами Беларуси и Турции о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, межправительственного соглашения о международной смешанной перевозке товаров. Готовится к подписанию план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Турецким институтом стандартов.

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Участие принимают: Гайдукевич Валерий Владимирович - председатель ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане"; Адамова Людмила Петровна - председатель ОО "Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг"; Красовский Сергей Анатольевич - председатель ОО "Ассоциация инвалидов войны в Афганистане".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вооруженные Силы Республики Беларусь как фактор сдерживания, обеспечения мира и безопасности" (к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь) (Равков Андрей Алексеевич - министр обороны Республики Беларусь). Начало в 14.00.

Нотариусы бесплатно проконсультируют минчан на тему заключения брачных договоров. Акция пройдет в отделе ЗАГС администрации Центрального района Минска (ул. Богдановича, 17а) и в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома (ул. Коммунистическая, 8) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Лучшие песни группы "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в специальной версии программы "Беларускае золата" ко Дню влюбленных.

Областной спортивно-массовый праздник в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пройдет на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" 14 февраля.

Белорусские биатлонистки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева 14 февраля примут участие в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Гонка состоится в 14.05 по белорусскому времени.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 февраля

В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.

Международный день детей, больных раком. Отмечается с 2003 года под патронатом Международного общества детских онкологов.

У православных верующих праздник - Сретение Господне (Громницы).

120 лет назад родился Тото (Антонио Де Куртис Гальярди, герцог Комнии Византийской), итальянский актер кино, мастер комедийного жанра. Снимался в фильмах "Закон есть закон", "Полицейские и воры", "Операция "Святой Януарий" и др. Умер в 1967 г.

110 лет назад родился Мочальский Дмитрий Константинович, российский живописец, график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор лирических жанровых сцен. Умер в 1988 г.

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