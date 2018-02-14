Картина дня: досрочное голосование, Кубок мира ФИФА, "крутяки" на снегоходах и особенности операций с криптовалютами

ВЧЕРА
Картина дня. 13 февраля
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает заслуги правоохранителей, но не считает обстановку в целом благоприятной, такую точку зрения глава государства выразил на заседании Совета безопасности. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями, заявил глава государства. Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует, сказал Президент Беларуси. В Министерстве обороны оказались упущены вопросы по работе с личным составом, сказал Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует жесткого наказания для "крутяков" на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности.
Кубок мира ФИФА 13 февраля прибыл из Вены в Минск. Перед тем, как быть выставленным в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club для широкого круга любителей футбола, он был представлен гостям Дворца Независимости. В торжественном мероприятии по случаю прибытия знаменитого кубка в Минск приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов. В завершении мероприятия Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира ФИФА.
Досрочное голосование на местных выборах началось 13 февраля в Беларуси. Более 10% кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси открыли счета для ведения агитации, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами Президента России, сообщила Лидия Ермошина. Глава Центризбиркома прогнозирует высокую явку избирателей во время досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов.
Национальный банк Беларуси пояснил особенности совершения операций с криптовалютами после вступления в силу декрета №8. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц.
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля
Мартин Сайдик: Минский процесс работает.
В Беларуси за 2017 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $9,7 млрд инвестиций, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Первый в современной истории Сахалина специализированный агрогородок, возведенный по белорусскому проекту, торжественно открыт на юге острова, сообщили в посольстве Беларуси в России со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Сахалинской области.
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины.
Люди труда стали героями проекта БЕЛТА "Сэрцам адданыя роднай зямлi".
В Минске наградили победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, а также патриотического воспитания населения. Среди победителей творческого конкурса сотрудники БЕЛТА.
Итальянский канал Rai 3 поставил Беларусь на третье место в топ-5 стран, которыми больше всего интересовались итальянские туристы в 2017 году и куда стоит поехать в 2018-м году.
День святого Валентина: история, символы, подарки.
Видео. Имбирные пряники ко Дню Святого Валентина за 10 шагов.
Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс. 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 года обманным путем под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.
Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 на 14 февраля.
После очередного соревновательного дня зимней Олимпиады в Пхенчхане лидерство в медальном зачете сохранили спортсмены Германии.
В белорусской олимпийской делегации нет случаев заражения норовирусом.
Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта.
Белорусские олимпийцы Александр Воронов, Валентина Каминская и Юрий Данилочкин прокомментировали свои выступления на Олимпийских играх. Самые свежие новости из Пхенчахана теперь транслируются и на экранах в Минском метрополитене, это стало возможным после того, как "Белтелерадиокомпания" запустила показ новостных блоков.
Канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель спасла в Республике Корея собаку.
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 14 февраля
Переговоры премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом пройдут в Минске. Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По их итогам планируется подписание ряда документов, в частности, соглашения между правительствами Беларуси и Турции о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, межправительственного соглашения о международной смешанной перевозке товаров. Готовится к подписанию план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Турецким институтом стандартов.
В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Участие принимают: Гайдукевич Валерий Владимирович - председатель ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане"; Адамова Людмила Петровна - председатель ОО "Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг"; Красовский Сергей Анатольевич - председатель ОО "Ассоциация инвалидов войны в Афганистане".
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вооруженные Силы Республики Беларусь как фактор сдерживания, обеспечения мира и безопасности" (к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь) (Равков Андрей Алексеевич - министр обороны Республики Беларусь). Начало в 14.00.
Нотариусы бесплатно проконсультируют минчан на тему заключения брачных договоров. Акция пройдет в отделе ЗАГС администрации Центрального района Минска (ул. Богдановича, 17а) и в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома (ул. Коммунистическая, 8) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Лучшие песни группы "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в специальной версии программы "Беларускае золата" ко Дню влюбленных.
Областной спортивно-массовый праздник в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пройдет на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" 14 февраля.
Белорусские биатлонистки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева 14 февраля примут участие в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Гонка состоится в 14.05 по белорусскому времени.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 15 февраля
В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.
Международный день детей, больных раком. Отмечается с 2003 года под патронатом Международного общества детских онкологов.
У православных верующих праздник - Сретение Господне (Громницы).
120 лет назад родился Тото (Антонио Де Куртис Гальярди, герцог Комнии Византийской), итальянский актер кино, мастер комедийного жанра. Снимался в фильмах "Закон есть закон", "Полицейские и воры", "Операция "Святой Януарий" и др. Умер в 1967 г.
110 лет назад родился Мочальский Дмитрий Константинович, российский живописец, график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор лирических жанровых сцен. Умер в 1988 г.
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