Картина дня: эффективность СЭЗ, победа БАТЭ и австралийский гид по Минску

ВЧЕРА

Картина дня. 7 августа

Повышение эффективности работы свободных экономических зон обсуждено на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что сегодня для Беларуси как никогда актуальны вопросы создания новых высокопроизводительных рабочих мест, укрепления интеллектуального, промышленного и экспортного потенциала. Решение этих задач неразрывно связано с привлечением инвестиций в экономику страны.

Александр Лукашенко

Инвесторы готовы вложить $850 млн в создание новых предприятий на территории свободных экономических зон в Беларуси. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский после совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко о повышении эффективности работы свободных экономических зон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами правительства и председателями облисполкомов потребовал своевременно начинать готовиться к озимому севу.

Белорусские предприятия должны быть готовы к торговле мясной продукцией на российском рынке в условиях роста цен. Такую задачу Александр Лукашенко поставил на совещании с членами правительства и руководством регионов страны.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства и руководством регионов страны.

В Беларуси приняты меры по совершенствованию правового регулирования игорного бизнеса, а также совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности на территории Беларуси. Соответствующие указы №305 и №309 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Белорусские специалисты смогут повышать квалификацию на инновационных индийских фармпроизводствах, сообщил председатель правления фармацевтической компании Cipla Limited Юсуф Хваджа Хамид.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили $7 млрд.

Фото из архива

Заработная плата строителей в Беларуси с начала текущего года повысилась на 20-25%.

В Беларуси планируется увеличить объемы ввода жилья для многодетных семей до 10 тыс. квартир в год.

Административный запрет на посещение стадионов, который начнет действовать в Беларуси с конца октября, призван стать дополнительной мерой воздействия на фанатов-нарушителей. За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет. В МВД пояснили, как сотрудники внутренних дел будут выявлять тех, кому вход на стадион заказан, и от чего будет зависеть продолжительность административного запрета.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу.

Телеком-оператор velcom оснастит поезда Белорусской железной дороги к II Европейским играм 2019 года техническим решением, которое позволит обеспечить бесперебойную связь по всему маршруту следования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает устанавливать отдельные приборы учета, контролирующие расход воды на полив и содержание скота.

Австралийский ресурс для путешественников Traveller разместил краткий путеводитель по Минску, рассказывающий, какие места стоит посетить в белорусской столице и что попробовать в местных кафе и барах. В материале, который автор назвал трехминутным гидом по Минску, отмечается, что с учетом действия безвизового режима для граждан 80 стран, включая Австралию, сейчас наилучшее время для посещения Беларуси.

Фото Alamy

Новые виды оборудования для предприятий общественного питания будут выпускать в Барановичах.

Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе Армейских международных игр - 2018 "Снайперский рубеж".

Вступительная кампания для получения высшего образования первой ступени 2018 года завершилась. В Министерстве образования подвели ее итоги, назвав наиболее высокие конкурсы и проходные баллы. Самые высокие проходные баллы на платном в БГУИР на IT-специальности, в БНТУ - на таможенное дело. В БГУ средний конкурс на дневную платную форму составил 1,5 человека на место, в 2017 году он был таким же.

В Витебске пропал символический ключ от города, который был установлен на монументально-декоративной скульптуре "Рыбка". Скульптура стоит рядом с местом впадения Витьбы в Западную Двину на ул.Толстого. Жители города обратили внимание на то, что рыбка до недавнего времени держала во рту ключ с надписью "Витебск" и изображением герба города. Теперь ключ пропал, когда именно это произошло, неизвестно.

Фото из архива

Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси. Гражданам запретили посещать леса в Столбцовском районе Минской области и четырех районах Гомельского региона: Добрушском, Гомельском, Брагинском и Октябрьском.

ФОТО: Трофимова криница, расположенная около агрогородка Александрия, пользуется большой популярностью у жителей Шкловского и Оршанского районов. Ежедневно ее посещают около 100 человек.

На роднике "Трофимова крыница"

Три серебряные медали завоевали белорусские школьники на XV международной географической олимпиаде iGeo в канадском Квебеке.

Футболисты БАТЭ одержали победу над "Карабахом" со счетом 1:0 в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Белорус Дмитрий Дюбин завоевал бронзовую награду в спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Дмитрий Дюбин. Фото БФЛА

Павел Борейша занял четвертое место в метании молота на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 августа

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Пресс-конференция, посвященная Дню строителя, на тему "Строительный комплекс столицы. Об итогах полугодия 2018 и перспективах развития" пройдет в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб. 202) в 10.00. Спикеры: Гуриненко Дмитрий Васильевич - председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома; Скопцов Игорь Николаевич - генеральный директор государственного производственного объединения "Минскстрой"; Яськевич Александр Иванович - главный инженер, первый заместитель директора УП "УКС Мингорисполкома".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие детской хирургии в Республике Беларусь" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение безопасности перевозок пассажиров в Республике Беларусь: организационно-профилактическая работа".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 августа

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День Нагасаки. 9 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

125 лет назад родилась Холодная Вера Васильевна, русская актриса периода немого кино, звезда русского дореволюционного экрана. Снималась в фильмах: "Миражи", "Молчи, грусть, молчи", "Живой труп", "Последнее танго" и др. Умерла в 1919 году.

80 лет назад родился Кучма Леонид Данилович, государственный и политический деятель Украины, президент Украины (1994-2005).

55 лет назад родилась Хьюстон Уитни, американская эстрадная певица, актриса. Снималась в фильме "Телохранитель". Умерла в 2012 году.

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