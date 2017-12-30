Картина дня: елочные украшения для Президента, указ о повышении тарифных окладов ученым и правила новогоднего стола

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций". Указом предусматривается повышение тарифных окладов (до 300%) работникам бюджетных научных организаций. При этом решение о повышении до 200% будет приниматься руководителями бюджетных научных организаций, свыше 200% - органами государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН Беларуси.

Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с пациентами Минского городского клинического онкологического диспансера. В Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства, заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко во время посещения диспансера

Журналисты подарили Президенту Беларуси эксклюзивный набор елочных украшений. На расписанных вручную стеклянных елочных шарах изображены знаковые места из всех регионов Беларуси: архитектура древнего Полоцка, Мирский и Несвижский замки, Дворец Независимости, спортивные и религиозные объекты, виды Беловежской пущи. Не обошли стороной и малую родину главы государства. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе и комбайн "Палессе" - именно тот, за работой которого белорусский лидер наблюдал во время рабочей поездки летом этого года.

Журналисты дарят подарки Александру Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента.

В Беларуси с 1 января постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1022 месячная минимальная заработная плата (МЗП) повышается до Br305. С 1 января 2017 года месячная МЗП была установлена правительством в размере Br265.

Правительством утверждено положение о порядке посещения гражданами туристско-рекреационной зоны "Брест" или специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" и прилегающих к нему территорий. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №1017 от 28 декабря 2017 года.

Августовский канал. Фото из архива

Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой.

Фото из архива

ФОТО: Презентация модели Geely Atlas NL3 в четырех цветах - белом, черном, серебристом и базальтово-сером - прошла в СЗАО "БЕЛДЖИ".

Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре 2017 года составил Br3,4 млрд, или 3,5% к ВВП. Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря составил $16,6 млрд, увеличившись с начала года на $2,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%.

Национальный банк скорректировал инструкцию о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса. Соответствующее решение содержится в постановлении правления Нацбанка №528 от 22 декабря 2017 года.

США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Александр Шумилин. Фото из архива

Еще 11 белорусских предприятий открыты для поставок молочной продукции в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Фото из архива

Приближается Новый год, и трафик в столице значительно увеличился. В связи с этим столичная ГАИ рассказала, как правильно ездить в пробках.

Белорусские хирурги спасли жизнь новорожденному ребенку из Брянска с критическим врожденным пороком сердца, сообщил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

УСК по Могилевской области приняло к производству уголовное дело в отношении директора государственного предприятия "Круглянская ПМК №266" о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Владимир Островский назначен заместителем председателя концерна "Беллегпром".

Правила новогоднего стола, которые придутся Собаке по вкусу.

ИНФОГРАФИКА: Основные праздничные мероприятия в Минске.

Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в новогодние и рождественские праздники, сообщили в пресс-центре БЖД.

В местах массовых гуляний Минска предусмотрены посменная уборка и круглосуточные туалеты.

Лучшего спортсмена и тренера 2017 года назвали в ДОСААФ Беларуси. В номинации "Тренер ДОСААФ 2017 года" лучшим признан Александр Липай.

ИНТЕРВЬЮ. "Мисс Беларусь 2008" Ольга Хижинкова о белорусском футболе, марафоне и любви к животным.

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала в квалификации турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене (призовой фонд - $894,7 тыс.).

Александра Саснович. Фото из архива

Численность населения Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 декабря, 1-2 января

Клуб любителей бега "Виктория" проведет в Минске старт в новогоднюю ночь. Старт состоится у Дворца спорта 31 декабря в 23.30. Финиш - у новогодней елки у Дворца спорта. Участникам предстоит преодолеть 8,5 км.

Театрализованные представления "Новогодние приключения в стране волшебства" будут ежедневно проходить возле минской ратуши до 5 января. Начало сеансов запланировано на 17.00 и 20.30, длится красочное действо около получаса. Минчане и гости столицы смогут поучаствовать в игровых программах и совершить путешествие в сказку.

В Минске по 6 января пройдет духовно-просветительский Рождественский фестиваль "Радость" с программой для взрослых и детей. Фестиваль благотворительный, вход на все мероприятия свободный.

Рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш" проходит в Минске по 15 января. Традиционно главными ярмарочными площадками стали Октябрьская площадь и территория у Дворца спорта по пр.Победителей. Здесь можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн, организована продажа сувениров с символикой 2018 года, подарков, художественных изделий и товаров народного творчества.

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. 28-31 декабря. Оберхоф (Германия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

31 декабря

У католиков - День Святого семейства.

105 лет назад родился Гутиев Николай Тимофеевич, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1968). Работал в издательстве "Беларусь", преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. В годы Великой Отечественной войны создавал антифашистские плакаты, акварели, линогравюры. Выполнил линогравюры "Беларусь - край партизанский", "Партизанские будни". Автор пейзажей "Аллея в Несвиже", "Березовый шелест" и др. Оформил книги Л.Толстого, Н.Гоголя, К.Чорного, белорусские народные сказки. Умер в 2007 г.

80 лет назад родился Хопкинс Энтони, британский и американский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Лев зимой", "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Никсон", "Амистад", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Самый быстрый "Индиан"" и другие. Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и четырех премий BAFTA.

1 января

Новогодний праздник.

Католический праздник - Торжество Пресвятой Богородицы Девы Марии.

95 лет назад родился Громыко Виктор Александрович, белорусский живописец, педагог, профессор (1982), заслуженный деятель искусств Беларуси (1970), народный художник Беларуси (1991), почетный член НАН Беларуси (2000). Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Среди произведений: полотна "Солдаты", "Яблоки урожая 1941 года", "Над озером", "Осенний пожар" и др. В 1959-97 гг. преподавал в Белорусской государственной академии искусств.

70 лет назад родился Дорохин Владимир Васильевич, белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1988). Наиболее значительны его достижения в области симфонической музыки. Среди произведений: оратория "Земля Беларусь" на стихи П.Бровки, кантата "Арабские притчи", симфонические поэмы, вокальные циклы, музыка к драматическим спектаклям и др.

60 лет назад родился Ситница Григорий Семенович, белорусский художник-график и поэт. В 1976 году окончил Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству, а в 1982 - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работает в станковой живописи. Лауреат литературной премии "Золотой Апостроф". С 2013 года - председатель Белорусского союза художников.

155 лет назад родился Пьер де Кубертен, барон, французский общественный деятель, педагог, литератор, основатель современного Олимпийского движения. Инициатор возрождения олимпийских игр в виде всемирных спортивных соревнований. Умер в 1937 г.

2 января

100 лет назад родился Гончаров Андрей Александрович, российский театральный режиссер и педагог, главный режиссер Московского академического театра им.В.Маяковского, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Умер в 2001 г.

55 лет назад родился Жигунов Сергей Викторович, российский актер и кинопродюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "По главной улице с оркестром", "Гардемарины, вперед!", "Ричард Львиное Сердце", "Моя прекрасная няня" и др.

3 января

110 лет назад родился Зайцев Евгений Алексеевич, белорусский живописец, народный художник Беларуси (1963), член-корреспондент Академии художеств СССР (1973). В 1943-44 гг. участвовал в оформлении белорусских изданий "Партызанская дубінка" и "Раздавім фашысцкую гадзіну". Работал в станковой и монументальной живописи. Автор ряда картин, посвященных темам Великой Отечественной войны и историко-революционной. Один из авторов монументальной росписи в Государственном театре оперы и балета Беларуси и кинотеатре "Пионер" в Минске. Умер в 1992 г.

60 лет назад родилась Золотарева Наталья Александровна, артистка оперы. С 1986 года солистка Национального Большого театра оперы Беларуси. Среди партий: Ольга ("Русалка" А.Даргомыжского), Берта ("Севильский цирюльник" Дж.Россини), Татьяна, Лиза ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. Дипломант Межреспубликанского конкурса (1984, Рига), лауреат 1-го Международного конкурса имени Соломии Крушельницкой (1991, Львов).

80 лет назад родился Лазарев Александр Сергеевич, российский актер, артист Московского театра им. В.Маяковского, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Еще раз про любовь", "Цветы запоздалые", "По главной улице с оркестром" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Умер в 2011 г.

70 лет назад родился Стеклов Владимир Александрович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Бомж", "Увидеть Париж и умереть", "Петербургские тайны", "Казус Кукоцкого" и др.

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