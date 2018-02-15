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Картина дня: эмоции олимпийского Пхенчхана, Wi-Fi в метро и duty free в самолетах

Общество 15.02.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 14 февраля

Беларусь заинтересована в создании с Турцией совместных сборочных производств, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в расширенном составе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд. Беларусь и Турция подписали в Минске ряд документов по расширению сотрудничества в различных сферах.

Бинали Йылдырым и Андрей Кобяков
Бинали Йылдырым и Андрей Кобяков

В первый день досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов Беларуси проголосовали 4,44% граждан, внесенных в списки избирателей, сообщили в ЦИК.

Ставка рефинансирования с 14 февраля снижена с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 12% до 11,75% годовых.

Новую форму ипотечного кредитования планируется ввести в Беларуси в 2018 году, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на открытии центра ипотечного кредитования БПС-Сбербанка в Минске. На адресное субсидирование строительства жилья БПС-Сбербанк в 2018 году выделит Br95 млн, сообщил заместитель председателя правления банка по розничному бизнесу Олег Бородко.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает наделить губернаторов правом закрытия торговых объектов за нарушение законодательства, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сомневается в необходимости доводить показатели товарооборота до областных исполнительных комитетов. МАРТ считает необходимым разработать тарифные и ценовые регламенты по каждой отрасли. МАРТ в 2018 году должно разработать проект Программы развития конкуренции, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович

Комплексная проверка на Белорусской АЭС не выявила нарушений, влияющих на безопасность станции, сообщили в Госатомнадзоре. На втором энергоблоке БелАЭС завершено бетонирование фундамента турбоагрегата.

После гибели солдата в Печах проверены другие части - возбуждено 48 уголовных дел, сообщил министр обороны Андрей Равков. Долю современного вооружения белорусской армии планируется увеличить до 50%. Равков прокомментировал возможность отправки белорусских миротворцев в Украину.

Андрей Равков. Фото из архива
Андрей Равков. Фото из архива

Министр связи и информатизации Сергей Попков. О модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G.

Публичное Wi-Fi-пространство появится на пересадочных станциях в минском метро в 2018 году.

Европейский союз инвестировал около 1,7 млн евро в рамках проекта "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси". Такие данные озвучила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров прокомментировал журналистам тему тарифов для белорусского авиаперевозчика в российских аэропортах. Услуга duty free на борту самолетов "Белавиа" может появиться уже в 2018 году, сообщил Анатолий Гусаров. "Белавиа" за последние два года снизила среднюю цену на билеты на 10%.

Анатолий Гусаров. Фото из архива
Анатолий Гусаров. Фото из архива

ФОТОФАКТ: Форум экспериментальных театров открылся в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В столичной "Минск-Арене" в третий раз выступила британская группа Depeche Mode.

РЕПОРТАЖ: Непредсказуемая роза ветров и эмоции олимпийского Пхенчхана.

Итоги 14 февраля. Без участия белорусов прошел очередной день зимней Олимпиады-2018. Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхенчхане 2018.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 15 февраля.

Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - пройдет 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области, сообщили в ОАО "МТЗ".

Плохие погодные условия в Пхенчхане. Биатлонная индивидуальная гонка у женщин на 15 км перенесена на 15 февраля. Соревнования горнолыжниц в слаломе перенесены на 16 февраля.

В кулуарах Олимпиады прошли соревнования по слалому среди гуманоидных роботов. Также олимпийские чемпионы сыграли в снежный волейбол в Пхенчхане.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах встретился с российскими спортсменами, выступающими на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске откроют 8 марта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 февраля

Онлайн-конференция на тему "Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр". Во время онлайн-конференции заместитель начальника главного управления методологии налогообложения - начальник отдела специальных режимов налогообложения МНС Ирина Луферчик прокомментирует порядок применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году.

Белорусско-турецкий деловой форум пройдет в Минске.

Совместное белорусско-российское заседание организационных комитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России пройдет в Совете Республики Национального собрания Беларуси.

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Реализация совместных белорусско-российских проектов и программ в сфере создания специального высокотехнологического оборудования" (представители Министерства промышленности Республики Беларусь, руководство ГНПО "Планар"). Место проведения: ГНПО "Планар" (г.Минск, пр.Партизанский, 2). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О деятельности органов юстиции в 2017 году" (Слижевский Олег Леонидович - министр юстиции Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Социальная реклама в Беларуси: привлечение внимания к проблемам общества".

Международная специализированная выставка образовательных услуг "Образование и карьера" пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске 15-17 февраля. Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 февраля

100 лет назад родился Пушков Иван Васильевич, художник, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Среди произведений: картины "Сиреневый вечер", "Зеленый май", "Летнее утро на Немане" и др. Умер в 1986 г.

205 лет назад родился Гулак-Артемовский Семен Степанович, украинский композитор и певец. Автор оперы "Запорожец за Дунаем", водевилей, песен. Умер в 1873 г.

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