Картина дня: льготы владельцам электромобилей, фестивальный Витебск и завершение спасательной операции в Таиланде

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района. Соответствующую задачу глава государства поставил во время посещения района. Александр Лукашенко вручил Благодарность Президента трудовому коллективу СПК "Колхоз "Родина" и подарил ему автомобиль Geely Atlas. Белыничский СПК "Колхоз "Родина" разработал систему мер для мотивации своих работников, о некоторых из них Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель кооператива Александр Лапотентов.

Беларусь подготовит национальный план действий по усилению безопасности Белорусской АЭС, он будет сформирован в том числе с учетом рекомендаций по итогам партнерской проверки стресс-тестов станции, сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская на брифинге в БЕЛТА. Беларусь в октябре примет миссию МАГАТЭ по аварийной готовности и реагированию (миссия EPREV).

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестивальный Витебск.

Известные гости "Славянского базара в Витебске" за 27-летнюю историю форума стали героями фотовыставки БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", которая открылась в концертном зале "Витебск".

Скончался бывший председатель Верховного Совета БССР Николай Иванович Дементей.

Резолюция Беларуси по цифровой экономике будет включена в Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ.

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%.

Первый этап повышения заработной платы медикам планируется во втором полугодии 2018 года. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

МВД опубликовало концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию. Она размещена на сайте ведомства.

Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать гранты E5P в Беларуси кредитами на 45 млн евро, сообщила заместитель директора департамента муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Лин О'Грейди во время церемонии подписания соглашения о выделении фондом 2 млн евро на реализацию проекта по строительству полигона твердых отходов в Пуховичах.

Поставка в Сирию автомобильной и автобусной техники для нужд восстановления страны обсуждена на встрече посла Беларуси в Сирии Александра Пономарева с премьер-министром этой страны Имадом Хамисом.

Вадим Богуш. Новый ректор БГУИР рассказал о развитии вуза.

Александр Жук. БГПУ ожидает увеличения количества абитуриентов - выпускников педклассов.

В Беларуси убрано 87% площадей озимого ячменя, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Также он сообщил, что в Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов. Беларусь планирует расширить ассортимент поставляемой в Китай сельхозпродукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Гендиректор завода "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев задержан и обвиняется по делу о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В Минске ребенок выпал из окна многоэтажки, его состояние стабильно тяжелое. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске.

В Минске перевернулось такси с пассажирами.

Мнение шефов миссий команд будут учтены при подготовке к II Европейским играм в Минске, рассказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Менее чем за год до старта Европейских игр в Минске проходит одно из ключевых событий - в столице Беларуси собрались ведущие эксперты из Европы по проведению Олимпийских игр и других крупных международных турниров.

Георгий Катулин

Опубликованы подробности визита Диего Марадоны в Брест 16 июля. Самолет с легендарным аргентинцем приземлится в аэропорту Бреста 16 июля около 15.00, в 18.00 запланирована пресс-конференция в отеле "Эрмитаж", после чего Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск).

Четыре МАЗа примут участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Квартет грузовиков отечественного производства впервые выступит в престижной гонке в столь широком составе.

Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде спасены все дети и их тренер. Илон Маск опубликовал в Instagram видео из пещеры.

Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

Во Франции зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Усуту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 июля

11-12 июля в штаб-квартире СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества в противодействии коррупции.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Лето - сезон кишечных инфекций. "Уличная еда", испорченные фрукты и овощи, игнорирование правил личной гигиены, как основные факторы риска" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В здании Брестского академического театра драмы состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа". Начало в 14.00.

Минское отделение общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) приглашает на одиннадцатую птичью экскурсию с орнитологом в формате Free Walking Tour в минский парк Горького.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июля

100 лет назад родился Шишкин Николай Николаевич, белорусский артист эстрады, певец, заслуженный артист Беларуси (1961). С 1946 г. артист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1948 артист Белгосэстрады, с 1953 - Ленинградской эстрады, в 1957-82 артист разговорного жанра Белгосфилармонии. Автор и исполнитель эстрадных фельетонов, миниатюр, сатирических куплетов, юмористических рассказов, реприз и др. Умер в 2000 г.

205 лет назад родился Бернар Клод, французский естествоиспытатель, физиолог и патолог, один из основоположников экспериментальной медицины и эндокринологии. Умер в 1878 г.

95 лет назад родился Рене Фавалоро, аргентинский кардиохирург. В мае 1967 года в Кливлендской клинике (США) успешно осуществил первую в мире операцию аортокоронарного шунтирования. Умер в 2000 г.

80 лет назад родился Кио Эмиль Эмильевич, российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РСФСР.

55 лет назад родился Домогаров Александр Юрьевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2007). Снимался в фильмах "Огнем и мечом", "Гардемарины-III", "Идиот" и др.

Православные верующие отмечают День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

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