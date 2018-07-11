Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 июля 2018, Ср
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3158
USD 1.9734
RUB 3.1589
Главное
Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района
Президент
Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС
Общество
В Беларуси убрано 87% площадей озимого ячменя
Экономика
Разыграны призы 76-го тура игры "Удача в придачу!". Кому достались пять "Ниссан Джук" и 56-я квартира в Минске от "Евроопт"?
Общество
Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР
Политика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Искусство Казахстана заполнит фестивальные площадки "Славянского базара" 11 июля
07:42 Культура
Футболисты Англии и Хорватии сыграют в Москве во втором полуфинале ЧМ
07:40 Спорт
Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником "Наадам"
07:16 Президент
Картина дня: льготы владельцам электромобилей, фестивальный Витебск и завершение спасательной операции в Таиланде
06:55 Общество
В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб 1 человек, 20 пострадали
01:13 В мире
РЕПОРТАЖ: Басков на "Славянском базаре" играл, летал и носил на себе 80 тыс. страз
00:37 Культура
При пресечении акции протеста в Азербайджане погибли двое полицейских
Вчера 23:29 В мире
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея
Вчера 22:55 Президент
Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ по футболу
Вчера 22:53 Спорт
Титул "Королева Весна - 2018" завоевала студентка Северо-Кавказского федерального университета
Вчера 22:47 Общество
Ставрополь примет финал конкурса "Королева Весна" в 2019 году
Вчера 21:46 Общество
В Аргентине обнаружены останки гигантского динозавра
Вчера 21:38 Калейдоскоп
Первый день детского конкурса на "Славянском базаре" только усилил интригу
Вчера 21:30 Культура
В Оршанском районе саперы разминировали железнодорожный мост
Вчера 21:22 Происшествия
В ЮАР разбился пассажирский самолет
Вчера 21:13 В мире
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
Вчера 21:05 Калейдоскоп
Отключение электричества в доме едва не стоило жизни гомельчанину
Вчера 20:53 Происшествия
США вводят визовые санкции против Лаоса и Мьянмы
Вчера 20:50 В мире
Басков на "Славянский базар в Витебске" приехал с родителями
Вчера 20:41 Культура
Благотворительная акция "Вместе в школу!" стартовала в Минске
Вчера 20:28 Регионы
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: льготы владельцам электромобилей, фестивальный Витебск и завершение спасательной операции в Таиланде

Общество 11.07.2018 | 06:55

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района. Соответствующую задачу глава государства поставил во время посещения района. Александр Лукашенко вручил Благодарность Президента трудовому коллективу СПК "Колхоз "Родина" и подарил ему автомобиль Geely Atlas. Белыничский СПК "Колхоз "Родина" разработал систему мер для мотивации своих работников, о некоторых из них Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель кооператива Александр Лапотентов.

Беларусь подготовит национальный план действий по усилению безопасности Белорусской АЭС, он будет сформирован в том числе с учетом рекомендаций по итогам партнерской проверки стресс-тестов станции, сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская на брифинге в БЕЛТА. Беларусь в октябре примет миссию МАГАТЭ по аварийной готовности и реагированию (миссия EPREV).

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестивальный Витебск.

Известные гости "Славянского базара в Витебске" за 27-летнюю историю форума стали героями фотовыставки БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", которая открылась в концертном зале "Витебск".

Скончался бывший председатель Верховного Совета БССР Николай Иванович Дементей.

Резолюция Беларуси по цифровой экономике будет включена в Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ.

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%.

Первый этап повышения заработной платы медикам планируется во втором полугодии 2018 года. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

МВД опубликовало концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию. Она размещена на сайте ведомства.

Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать гранты E5P в Беларуси кредитами на 45 млн евро, сообщила заместитель директора департамента муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Лин О'Грейди во время церемонии подписания соглашения о выделении фондом 2 млн евро на реализацию проекта по строительству полигона твердых отходов в Пуховичах.

Поставка в Сирию автомобильной и автобусной техники для нужд восстановления страны обсуждена на встрече посла Беларуси в Сирии Александра Пономарева с премьер-министром этой страны Имадом Хамисом.

Вадим Богуш. Новый ректор БГУИР рассказал о развитии вуза.

Александр Жук. БГПУ ожидает увеличения количества абитуриентов - выпускников педклассов.

В Беларуси убрано 87% площадей озимого ячменя, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Также он сообщил, что в Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов. Беларусь планирует расширить ассортимент поставляемой в Китай сельхозпродукции, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Гендиректор завода "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев задержан и обвиняется по делу о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В Минске ребенок выпал из окна многоэтажки, его состояние стабильно тяжелое. Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с 7-го этажа в Минске.

В Минске перевернулось такси с пассажирами.

Мнение шефов миссий команд будут учтены при подготовке к II Европейским играм в Минске, рассказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Менее чем за год до старта Европейских игр в Минске проходит одно из ключевых событий - в столице Беларуси собрались ведущие эксперты из Европы по проведению Олимпийских игр и других крупных международных турниров.

Георгий Катулин
Георгий Катулин

Опубликованы подробности визита Диего Марадоны в Брест 16 июля. Самолет с легендарным аргентинцем приземлится в аэропорту Бреста 16 июля около 15.00, в 18.00 запланирована пресс-конференция в отеле "Эрмитаж", после чего Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск).

Четыре МАЗа примут участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Квартет грузовиков отечественного производства впервые выступит в престижной гонке в столь широком составе.

Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде спасены все дети и их тренер. Илон Маск опубликовал в Instagram видео из пещеры.

Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

Во Франции зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Усуту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 июля

11-12 июля в штаб-квартире СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества в противодействии коррупции.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Лето - сезон кишечных инфекций. "Уличная еда", испорченные фрукты и овощи, игнорирование правил личной гигиены, как основные факторы риска" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В здании Брестского академического театра драмы состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа". Начало в 14.00.

Минское отделение общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) приглашает на одиннадцатую птичью экскурсию с орнитологом в формате Free Walking Tour в минский парк Горького.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июля

100 лет назад родился Шишкин Николай Николаевич, белорусский артист эстрады, певец, заслуженный артист Беларуси (1961). С 1946 г. артист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1948 артист Белгосэстрады, с 1953 - Ленинградской эстрады, в 1957-82 артист разговорного жанра Белгосфилармонии. Автор и исполнитель эстрадных фельетонов, миниатюр, сатирических куплетов, юмористических рассказов, реприз и др. Умер в 2000 г.

205 лет назад родился Бернар Клод, французский естествоиспытатель, физиолог и патолог, один из основоположников экспериментальной медицины и эндокринологии. Умер в 1878 г.

95 лет назад родился Рене Фавалоро, аргентинский кардиохирург. В мае 1967 года в Кливлендской клинике (США) успешно осуществил первую в мире операцию аортокоронарного шунтирования. Умер в 2000 г.

80 лет назад родился Кио Эмиль Эмильевич, российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РСФСР.

55 лет назад родился Домогаров Александр Юрьевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2007). Снимался в фильмах "Огнем и мечом", "Гардемарины-III", "Идиот" и др.

Православные верующие отмечают День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3158 BYN 2.31 BYN 2.318 BYN
USD
1.9734 BYN 1.971 BYN 1.975 BYN
RUB
3.1589 BYN 3.15 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко подарил Geely Atlas коллективу белыничского колхоза "Родина"
Все видео

Фотоновости

Лукашенко посетил музей СПК "Колхоз "Родина"
Все фото

Инфографика

СПК "Колхоз "Родина" СПК "Колхоз "Родина" находится в деревне Вишов Белыничского района Могилевской области.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником "Наадам"
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея
Политика
Айнарс Латковскис и Владимир Андрейченко Беларусь и Латвия имеют все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества
Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР
Поправки белорусских парламентариев включены в резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ
Экономика
Резолюция Беларуси по цифровой экономике будет включена в Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ
БелАЗ с российскими партнерами создаст роботизированный комплекс для работы в карьерах
Белорусским производителям нужно активнее преодолевать барьеры в торговле с ЕС - постпред Беларуси
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Шесть человек пострадали в лобовом столкновении авто под Минском
В Оршанском районе саперы разминировали железнодорожный мост
Отключение электричества в доме едва не стоило жизни гомельчанину
Регионы
Александр Лапотентов и Александр Лукашенко От оплаты коммуналки до стипендии школьникам - как мотивируют работников в белыничском колхозе "Родина"
Благотворительная акция "Вместе в школу!" стартовала в Минске
В Барановичах введен карантин из-за бешеных кошек
Спорт
Во время матча. Фото Getty Images Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ по футболу
Футболисты Англии и Хорватии сыграют в Москве во втором полуфинале ЧМ
Сборная России по футболу показала бесподобную игру - Басков
Технологии
Компания Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go
Apple прекратит производство сразу двух моделей смартфонов
В Индии открылась крупнейшая в мире фабрика по производству смартфонов
Культура
Ирина Акулович и Николай Шерстнев Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев
Искусство Казахстана заполнит фестивальные площадки "Славянского базара" 11 июля
РЕПОРТАЖ: Басков на "Славянском базаре" играл, летал и носил на себе 80 тыс. страз
В мире
На месте происшествия В результате авиакатастрофы в ЮАР погиб 1 человек, 20 пострадали
При пресечении акции протеста в Азербайджане погибли двое полицейских
В ЮАР разбился пассажирский самолет
Калейдоскоп
Гигантский айсберг откололся от Гренландии
В Аргентине обнаружены останки гигантского динозавра
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия