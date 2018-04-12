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Картина дня: финал "100 идей для Беларуси", музей ретрокомпьютеров и когда пройдет республиканский субботник

Общество 12.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 11 апреля

До 100 молодых офицеров запаса призовут на службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2018 году. Это предусмотрено указом №134 "О призыве офицеров запаса на военную службу", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 апреля.

Республиканский субботник в 2018 году пройдет 21 апреля, руководители госорганов будут работать в этой день на своей малой родине. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2018 года №276.

При крушении военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире погибли 257 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью военных при крушении самолета в Алжире.

Эксплуатацию белорусского космического аппарата (БКА-1) планируется продлить до конца 2021 года. Эскизное проектирование нового белорусско-российского спутника планируется завершить в 2019 году, новый спутник расширит состав белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Образовательный центр по ИКТ появится в Белорусской государственной академии связи. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий, которое подписали Министерство связи и информатизации, Белорусская государственная академия связи и Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк".

Первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров BYTESPACE открылся в БГУИР. Открыли его министр образования Игорь Карпенко, министр связи и информатизации Сергей Попков и ректор БГУИР Михаил Батура. Минобразования может увеличить набор еще по некоторым IT-специальностям в новом учебном году, заявил министр образования Игорь Карпенко.

Большинство предложений в финале "100 идей для Беларуси" связано с IT-сферой, сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков перед стартом финала республиканского молодежного конкурса в Минске. В 2018 году в финале 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Умную лампу представил в финале учащийся Полоцкого экономического колледжа. Также на конкурсе "100 идей для Беларуси" представлено атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран различной этиологии.

Три белорусских вуза вошли в мировой рейтинг Round University Rankings.

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси появились первые налоговые консультанты. Перечень налоговых консультантов размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам.

Минфин прекратил действие лицензии страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко".

Совместное производство с "Белкоммунмашем" может появиться в Будапеште. Минск планирует наращивать присутствие белорусских товаров в торговых сетях Будапешта. Этот вопрос станет одним из предметов обсуждения во время Дней Минска в Будапеште с 19 по 22 апреля.

Украина заинтересована в расширении ассортимента импортируемых белорусских товаров, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Токарский на полях форума Made in Belarus.

Послы латиноамериканских стран впечатлены спектром товаров и услуг, уровнем развития технологий в Беларуси. Об этом они заявили журналистам по итогам состоявшейся в Москве презентации белорусских предприятий для представителей дипломатических миссий в России, в том числе аккредитованных в Беларуси по совместительству.

БЖД в летнем сезоне продлевает маршрут поезда Могилев-Львов до Трускавца.

ФОТОФАКТ: Дни детской моды Kids' Fashion Days начались в Минске.

ИНТЕРВЬЮ. Лидер группы "Без Билета" Виталий Артист рассказал корреспонденту БЕЛТА о новом альбоме "Маяк", а также о новом видеопроекте "Без Билета вокруг света".

ИНФОГРАФИКА. Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае.

ФОТО: Учения прошли в аэропорту Витебск. По легенде, в районе аэропорта потерпел крушение самолет "Боинг 737-800", совершавший международный перелет. При аварийной посадке утечка горючего привела к возникновению очагов возгорания в лесном массиве рядом с местом происшествия.

В Псковской области водитель трактора "Вольво" столкнулся с автомашиной "Мерседес". В ДТП пострадали шесть граждан Беларуси. Состояние белорусов оценивается как средней степени тяжести.

Фото Управления МВД России по Псковской области
Фото Управления МВД России по Псковской области

Белорусский консул посетил в Таиланде задержанных и отбывающих наказание граждан Беларуси.

Начался еще один суд над Владиславом Казакевичем, которого обвиняют в покушении на убийство сотрудников шкловского исправительного учреждения "ИК №17".

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в товарищеском матче ветеранов ярославского "Локомотива" со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2).

Участники матча
Участники матча

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович сумели пробиться во второй раунд турнира в швейцарском Лугано (призовой фонд - $250 тыс.).

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 2-й раунд турнира в швейцарском Лугано (призовой фонд - $250 тыс.).

Совет Безопасности (СБ) ООН на заседании 10 апреля не смог одобрить ни одну из трех представленных резолюций по предполагаемым химическим атакам в Сирии

В Шведской академии выявили утечку секретных данных о лауреатах Нобелевской премии.

Ученые обнаружили второе магнитное поле у Земли.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 апреля

Заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ пройдет 12-13 апреля в Минской городской ратуше (пл. Свободы, 2а).

В Минске 12-13 апреля состоится заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему: "Состояние и основные направления совершенствования обеспечения транспортной безопасности Союзного государства".

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) проходит с 11 по 15 апреля. Среди участников 16-го сезона дизайнеры из Минска и регионов Беларуси. Кроме белорусских участников, свои коллекции представят дизайнеры из Украины и Италии.

В 15.00 в рамках проведения комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, состоится открытие Центрального экспериментального тренировочного зала (г.Минск, ул.Буденного, 6).

Закрытие городского конкурса профессионального мастерства "Столичный учитель - столичному образованию - 2018" в номинации "Мы - молодые!" состоится в 15.00 в комитете по образованию Мингорисполкома (ул. Тимирязева, 9 а).

Выставка-презентация международного проекта "100 идей для СНГ" пройдет по 13 апреля в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" (пр-т Победителей, 14).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 апреля

95 лет назад родился Скобло Борис Германович, белорусский и российский виолончелист, педагог, профессор (1984), заслуженный артист Беларуси (1967). Первый исполнитель многих произведений белорусских композиторов, в т.ч. С.Аксакова, А.Богатырева, Н.Аладова. Автор методических пособий. В 1949-72 гг. концертмейстер группы виолончелей Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. С 1963 г. преподавал в Белорусской консерватории. В 1987-98 гг. профессор Российской академии музыки. Умер в 1999 г.

135 лет назад родился Александров Александр Васильевич, российский композитор, хоровой дирижер, педагог, народный артист СССР. Автор музыки Государственного гимна Советского Союза, военно-патриотических песен. Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1946). Умер в 1946 г.

70 лет назад родился Шуфутинский Михаил Захарович, российский эстрадный певец, аранжировщик, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.

55 лет назад родился Каспаров Гарри Кимович, российский шахматист, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР (1981, 1988), чемпион России (2004). Многократный обладатель шахматного приза "Оскар", Кубка мира (1989).

13/14 апреля у мусульман - Ночь вознесения Пророка Мухаммада к Аллаху (Лейлят-уль-мирадж).

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