Картина дня: форум по ЦУР, Беларусь в топ-10 списка ЮНИСЕФ и флешмоб ко Дню родного языка

ВЧЕРА

Картина дня. 21 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед. Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН, заявил Александр Лукашенко. Лидерство Беларуси на площадке Организации Объединенных Наций востребовано как никогда, заявила Амина Мохаммед.

Александр Лукашенко и Амина Мохаммед

Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии. Форум в Минске закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития, сказал Владимир Макей. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед высоко оценила начало реализации Беларусью Целей устойчивого развития. Амина Мохаммед встретилась в Минске с белорусской молодежью.

Владимир Макей

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН проработают вопрос создания международного центра инноваций при Академии управления при Президенте Беларуси. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой.

Доклад ЮНИСЕФ: Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью.

Главный редактор газеты "Литовский курьер" Валерий Третьяков награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, инфляция составит 6%. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на февраль 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Работы по монтажу арматуры и укладке бетона на БелАЭС выполнены на 91%, сообщили на станции во время итоговой коллегии Министерства энергетики. Визит в Беларусь группы европейских экспертов в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС планируется в марте 2018 года.

Беларусь впервые в суверенной истории отказалась от импорта электроэнергии, это стало возможным благодаря модернизации и соглашениям по газу, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик на итоговой коллегии Минэнерго. Беларусь и Россия не останавливают переговоры по цене российского газа для Беларуси, которая будет применяться с 2020 года, заявил Владимир Потупчик. Проект закона "Об электроэнергетике" должен быть внесен в парламент в июле нынешнего года.

Заместитель премьер-министра Михаил Русый поручил обеспечить жесткий контроль за реализацией лесопродукции (пилопродукции) на внутреннем и внешнем рынках. Одним из приоритетных направлений работы Минлесхоза должна стать разработка электронной системы учета древесины.

Михаил Русый

Главы посольств Великобритании, Израиля и Румынии в Беларуси поддержали поэтический флешмоб и прочитали стихи белорусских классиков ко Дню родного языка.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб. Фото из архива

Образовательные курсы белорусского языка необходимо организовать в теле-, радиоэфире и интернет-пространстве, чтобы содействовать созданию языковой среды. Такое предложение озвучил во время круглого стола в газете "Звязда" первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик Александр Лукашанец.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова считает необходимым пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске. Об этом она заявила на встрече с трудовым коллективом УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза".

В Беларуси реализуется концепция о развитии велодвижения: до 28 февраля облисполкомы должны разработать свои региональные планы действий.

В Беларуси, по данным на 1 января 2018 года, проживают 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 5,7 тыс. инвалидов и участников войны.

Ветераны, участвовавшие в сражениях за Сталинград, Петр Колпаков и Анна Воронова

ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в 5-й отдельной бригаде спецназа.

РЕПОРТАЖ: Школа является основным звеном в организации патриотического воспитания молодежи - Денисенко.

РЕПОРТАЖ: Взгляд изнутри на разработку World of Tanks 1.0.

Запуск мобильного приложения "Яндекс.Транспорт" прошел в Минске. Приложение поможет минчанам планировать поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях, подскажет, где сейчас находится нужный транспорт, и спрогнозирует его прибытие на остановку.

Информации о погибших в столкновении в Сирии белорусах нет, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

В Новополоцке собака укусила восьмимесячного малыша за голову. Ребенок был прооперирован в отделении нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.

На 83-м году жизни умер хоккейный специалист, один из первых руководителей Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ) Лев Контарович.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир дал эксклюзивное интервью журналистам Агентства теленовостей, после того как его засудили в квалификации по фристайлу на Играх в Пхенчхане.

Антон Кушнир

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Медальный зачет Олимпийских игр.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 22 февраля.

Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонисток на эстафету, которая пройдет 22 февраля в Пхенчхане. Начало гонки в 14.15 по белорусскому времени.

Дарья Домрачева

Норвежская лыжница Марит Бьорген опередила биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству наград на Олимпийских играх. На ее счету с главных стартов четырехлетия теперь 14 наград, у Уле-Эйнара Бьорндалена 13 наград.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане, обыграв в 1/4 финала сборную Норвегии.

Президент Венесуэлы поручил продавать часть нефти за криптовалюту "петро".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 февраля

Пресс-конференция на тему "Совершенствование медицинского обслуживания в Минске" состоится в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко расскажет о том, что сделано для развития и улучшения качества столичного здравоохранения в 2017 году, и поделится планами и проектами на 2018 год.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Белорусский детский фонд. 30 лет Добра и Милосердия" (Липский Владимир Степанович - председатель правления Белорусского детского фонда; Трухан Александр Васильевич - директор Белорусского детского фонда; подопечные Фонда, участники благотворительных программ). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении Третьей недели белорусского предпринимательства" (22.02-03.03.2018) (представители Министерства экономики Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 12.15 в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (г. Минск, пр-т Победителей, 8, конференц-зал, 3-й этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Военно-историческое наследие как фундамент для воспитания будущих поколений". Участие принимают: Макаров Владимир Матвеевич - начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь, полковник; Шляхтин Дмитрий Геннадьевич - директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны; Гордейчик Иван Аркадьевич - председатель Белорусского общественного объединения ветеранов; Бамбуров Владимир Федорович - член ОО "Белорусский союз офицеров", генерал-майор; представитель Министерства образования Республики Беларусь; представитель ОО "Белорусский республиканский союз молодежи"; ветераны.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоятся мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил. В Музее обороны в 12.00 откроется выставка "Во имя Родины. 100-летие РККА". В Армейском клубе с 13.00 до 16.00 пройдет выставка вооружения и униформы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 февраля

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 100 лет образования Вооруженных сил.

140 лет назад родился Малевич Казимир Северинович, белорусский и российский живописец-абстракционист. Один из основателей абстрактного искусства, основатель супрематизма. В 1910-11 гг. участвовал в выставках "Бубновый валет". В 1918 г. преподавал в Государственных свободных художественных мастерских в Москве и Петрограде, в 1919-22 в Народной художественной школе "нового революционного образца" в Витебске. В 1923-27 гг. директор Ленинградского института художественной культуры. Автор знаменитого "Черного квадрата". Основатель общества "Утвердители нового искусства" ("УНОВИС"). Умер в 1935 г.

135 лет назад родился Флеминг Виктор, американский кинорежиссер, постановщик одного из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа - "Унесенные ветром". Лауреат премии "Оскар" (1940). Умер в 1949 г.

115 лет назад родился Юлиус Фучик, чешский писатель, журналист, общественный деятель, антифашист. Автор документальной книги "Репортаж с петлей на шее", написанной им в фашистском застенке. В память о нем по решению IV конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте, 8 сентября проводится Международный день солидарности журналистов. Умер в 1943 г.

100 лет назад родилась Попова Валентина Алексеевна, мастер художественного слова, драматическая актриса, народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умерла в 1992 г.

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